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El Gobierno no felicitará oficialmente a Lula da Silva tras su victoria en Brasil: el motivo

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que la Casa Rosada no difundirá un comunicado para saludar al mandatario brasileño.

El Gobierno no felicitará oficialmente a Lula tras su victoria en las elecciones de Brasil

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“En 2023, cuando Javier Milei fue elegido presidente, no hubo ningún gesto del presidente Lula por saludarlo”, sostuvo el funcionario durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Ante las consultas sobre la falta de una felicitación oficial, Ravier aseguró que el Gobierno tomó conocimiento del resultado electoral, pero ratificó que no habrá una comunicación institucional destinada al presidente brasileño.

Pese a las diferencias políticas entre ambos mandatarios, el vocero buscó descartar que la decisión pueda afectar el vínculo entre los dos países. En ese sentido, remarcó la importancia de los lazos comerciales y de la participación conjunta en el Mercosur.

“Del lado argentino la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan, no esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur”, afirmó.

Ravier también definió a la Argentina y Brasil como “dos pueblos hermanos” y sostuvo que, para Milei, los vínculos entre sus sociedades están por encima de las diferencias ideológicas entre sus presidentes.

Sin embargo, al volver sobre la ausencia de un saludo oficial, el vocero insistió en que la distancia política entre ambos dirigentes es real. “Lo único que puedo decir acá es que el Presidente no es un hipócrita. Hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real”, expresó.

El Gobierno negó que Flávio Bolsonaro haya pedido asilo en la Argentina

Durante la conferencia, Ravier también se refirió a la situación del senador brasileño Flávio Bolsonaro, luego de que trascendieran sospechas sobre un posible intento de abandonar Brasil a través de la Argentina.

El vocero descartó que el legislador haya solicitado asilo político en el país y afirmó que no existe ningún pedido formal que el Gobierno deba analizar. “No hay ningún pedido de asilo”, aseguró.

La situación del senador quedó bajo atención después de que la Justicia brasileña le ordenara entregar su pasaporte y le prohibiera salir del país. En paralelo, las autoridades argentinas informaron que Migraciones no registra su ingreso a la Argentina y que el avión privado de Baires Fly que aterrizó en Puerto Iguazú tenía la documentación en regla, sin un plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro.

Qué dijo sobre la ausencia de Patricia Bullrich en la reunión de Gabinete

Otro de los temas abordados por el vocero fue la ausencia de Patricia Bullrich en la reunión de Gabinete del lunes. Frente a las versiones sobre un posible distanciamiento de la ex ministra de Seguridad, Ravier aseguró que continúa formando parte del Gobierno y trabajando para una eventual reelección de Milei en 2027.

“No hay ninguna posibilidad de que compita en un partido opositor. Patricia Bullrich es parte del Gobierno”, afirmó.

Según explicó, la dirigente se encontraba camino al encuentro cuando tuvo un inconveniente personal que le impidió asistir. “Estaba en camino, tuvo un problema personal y no pudo asistir”, precisó.

El funcionario también destacó el papel de Bullrich en el Senado y su participación en las negociaciones legislativas para impulsar las iniciativas del Poder Ejecutivo.

“Apoya la candidatura para la reelección del presidente Milei, trabaja para que Milei sea reelecto, es parte fundamental de nuestro Gobierno”, sostuvo.

En pocas palabras

  • Gobierno nacional: No emitirá comunicado para saludar a Luiz Inácio Lula da Silva.
  • Motivo: El vocero Adrián Ravier recordó que Lula no saludó a Javier Milei tras su elección.
  • Relaciones bilaterales: Se asegura que la diplomacia y el comercio continuarán sin afectar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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