La grave decisión de la China Suárez por el apellido Vicuña que generó enorme polémica: "Lo sacó de..."

Y explicó: "La China hoy habla directamente con el abogado de Benjamín y ella está viviendo de nuevo en Argentina hasta fin de año y los chicos van al colegio acá".

El polémico pedido de la China Suárez que generó polémica en las redes

Paula Varela indicó en el ciclo de América Tv que la China Suárez solicitó que los sellos de sus hijos más chicos para el colegio estén identificados con V. Suárez y no Vicuña, como es el apellido completo del actor, detalle que llamó mucho la atención.

"Las mamis preparamos las cosas de los chicos para el colegio y resulta que una emprendedora posteó en sus redes socialesa que la China le habría hecho un pedido. El punto es que los sellos de los chicos los pide con V. Suárez. ¿Por qué V. Suárez y no Vicuña?", se preguntó la panelista.

Y en ese sentido remarcó: "Estuve hablando con gente en común y me dicen que molestaría un poco esto que en el colegio el sello va con la V. Suárez, el apellido de Eugenia y el de Vicuña disminuido a una V".

"Yo entiendo que la emprendedora lo quiso tomar como una especie de publicidad propia, como diciendo ‘Che, mirá, me los pide Eugenia’. Decidió mostrarlo así, es su decisión, no me parece la más acertada para nada, pero decidió hacerlo así y jugó con su gente para ver quién le pidió los sellos”, profundizó Paula Varela.

En tanto, ante el revuelo que generó el mensaje que subió la comerciante con el pedido de la actriz, optó por quitar el posteo: "Llovieron los comentarios antes este posteo que luego fue misteriosamente bajado y que la emprendedora fue hateada", aseguró la panelista.

Ante esta situación, el conductor Sergio Lapegüe observó: "Lo sacó a Vicuña del medio", y su compañera de ciclo agregó sobre el actual vínculo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: "Me dicen que Benjamín está contento que estén en Buenos Aires pero que no están en un buen momento".