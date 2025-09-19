En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
EmmanuelMacron
Sexo
Polémica y cuestión de Estado

Macron, contra el absurdo: prepara evidencia de que su mujer es...

El presidente de Francia hizo una revolución cuando se casó con su maestra, pese a la gran diferencia de edad. Desde siempre, sus críticos hicieron circular la duda sobre si es o no una mujer. Emmanuel Macron, quiere resolver la cuestión en la justicia.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Emmanuel Macron quiere terminar con la polémica absurda sobre la primera dama francesa. (Foto: A24.com)

Emmanuel Macron quiere terminar con la polémica absurda sobre la primera dama francesa. (Foto: A24.com)
Leé también Karina Milei se reunió con Brigitte Macron y con empresarios en su gira por Francia
Brigitte Macron y Karina Milei se reunieron en el Palacio del Elíseo

Estaba todo dado: Macron era un adolescente en pleno desarrollo y Brigitte siempre fue atractiva. Además, ser profesora de lengua y literatura debe haber influido en el tono de sus conversaciones. Por si faltaba algo, Ella daba un taller de teatro y "petit" Emmanuel era uno de los alumnos aventajados (en el escenario y detrás).

Ella estaba casada y la "aventura" quedó en suspenso. La "flamme de l'amour" no se apagó en ninguno de los dos corazones. Brigitte se separó de su marido en 1994 ( con quien tuvo 3 hijos) y en 2006 se divorciaron legalmente. Apenas un año más tarde se convirtió en Madame Macron. Ella tenía 54 y el futuro presidente galo, apenas 29.

Pero la política no conoce la palabra piedad y atacaron duramente, en todos estos años, a la pareja presidencial. El rumor, comentado y publicado en los medios, apuntó a dudar sobre la condición de Briggite. Muchas veces la señalaron como no ser biológicamente una mujer. En realidad, habría nacido bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux, una persona transexual que luego cambió su nombre por el de Brigitte y vivió como una mujer.

La hoy primera dama francesa, amenazó a muchos medios y personas con llevarlos a la justicia - con algunos, finalmente lo hizo- por difundir semejante calumnia sobre ella, su sexualidad y su género y que no había nacido como una mujer.

Ahora, Emmanuel, su marido, quiere terminar de una buena vez con esa sórdida campaña de la que es muy difícil defenderse: ¿Qué tendría que hacer Brigitte?¿Someterse a una revisión íntima en una plaza de París ante una multitud? Tan denigrante como absurdo. Es aquí donde el tema se transforma en una cuestión de Estado. Es el presidente de Francia quien se ha propuesto demostrar que Brigitte es... una mujer.

Emmanuel y Brigitte
Causa de Estado. Demostrar que la mujer del presidente francés es... una mujer. (Foto: Gentileza Linternaute)

Causa de Estado. Demostrar que la mujer del presidente francés es... una mujer. (Foto: Gentileza Linternaute)

Macron: “una campaña de humillación global”

Durante años, Brigitte y el matrimonio Macron tuvieron que soportar ese vergonzoso argumento como un hecho político en su contra. Justamente en Francia, el país que desde 1789 es con la libertad y la igualdad (junto con la fraternidad) un faro para el mundo. El caso es un disparate, pero peor todavía que en Francia, se lo quiera usar para "atacar" a una figura pública. Aunque este no es el tema. Emmanuel Macron anunció que presentará una serie de documentos y pruebas para que nunca más se pueda poner en duda que su mujer, es una mujer. Y en todo caso, si alguien insiste con ese argumento tan vil, deberá tener que dar explicaciones ante la justicia.

Incluso utilizaron un hecho curioso que refrescamos en el inicio de esta nota para "abonar" la teoría falsa. Al llegar en un viaje oficial a Vietnam, se vio como Macron y su esposa discutían y ella le dio una bofetada delante de parte de la tripulación.

  • Brigitte Macron sería un hombre. Esta fantasía conspirativa sería risible si no estuviera envenenando las vidas de la esposa del presidente y sus allegados, acosados durante años por círculos conspirativos y sus autoproclamados "investigadores". Para peor, esta teoría absurda se potenció al otro lado del Atlántico. Nada menos que con los propaladores de fake news, fácilmente reconocibles entre la nueva derecha norteamericana, encarnación de un pensamiento extremo que apunta sin pudor con un absurdo dedo acusador.

“Probar científicamente” que Brigitte no es una mujer transgénero: la vacuna contra los transfóbicos

Como dijimos, en los Estados Unidos, está una usina de esta versión malsana. Y tiene una persona responsable. Para los abogados de la pareja presidencial gala, se trata Candace Owens, una influencer que promovió activamente la mentira de que la mujer de Macron nació varón. El abogado de la pareja presidencial, en su demanda contra un podcaster partidario de Trump, declaró a la BBC que proporcionará al tribunal "pruebas fotográficas y científicas" de la feminidad de la primera dama, según publica el diario de orientación comunista, "Liberation".

la influencer señalada
Candace Owens, la influencer de extrema derecha norteamericana, señalada como responsable de difundir las dudas sobre la sexualidad y género de Brigitte, la primera dama francesa. (Foto: A24.com

Candace Owens, la influencer de extrema derecha norteamericana, señalada como responsable de difundir las dudas sobre la sexualidad y género de Brigitte, la primera dama francesa. (Foto: A24.com

Brigitte Macron es mujer y pretende demostrarlo, de una vez y para siempre. Emmanuel y Brigitte Macron presentaron una denuncia en julio ante un tribunal estadounidense contra la influencer conservadora Candace Owens para poner fin definitivamente a estas acusaciones.

brigitte y macron
Definida como

Definida como "la guerrera". Brigitte Macron y su esposo a la justicia, contra los rumores falsos con relación a su condición de mujer. (Foto: A24.com)

Se informó oficialmente desde el Elíseo, que la pareja presidencial ha decidido presentar ante el tribunal "pruebas fotográficas y científicas" del género de Brigitte Macron.

No debería demandar mucho esfuerzo. Basta con mostrar fotos de su etapa embarazada o criando a sus tres hijos del matrimonio anterior a casarse con Macron. Cualquier estudio médico, presentado al tribunal, torna en inútil y miserable esa "acusación" que no tiene ningún viso de realidad."Ella está dispuesta a hacerlo. Está firmemente comprometida a hacer lo necesario para establecer la verdad", dicen sus abogados.

En su momento, Barack Obama debió soportar que se dijera que no era norteamericano y que, en realidad, había nacido en Kenia, en África. Es, en efecto la tierra de sus antepasados, pero el rumor, la "fake news" la dijo, y más de una vez en campaña en 2016, quien hoy es el presidente de los Estados Unidos.

Se dice que estamos en la época de la "post verdad". O que la verdad ya no importa. Pero cuidado, los que insistan con ese argumento de mala fe contra Brigitte Macron, tendrán que pasar momentos complicados en la justicia.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
EmmanuelMacron Sexo Género Mujer Primera dama Francia
Notas relacionadas
"Es un amigo": el respaldo de Macron a Milei en medio de las negociaciones con el FMI
Javier Milei continúa con su gira por Europa: encuentro con Macron y nueva visita a Israel
"Bloqueemos todo": las fuertes imágenes de la violenta protesta en Francia

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar