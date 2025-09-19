Macron, contra el absurdo: prepara evidencia de que su mujer es...

La hoy primera dama francesa, amenazó a muchos medios y personas con llevarlos a la justicia - con algunos, finalmente lo hizo- por difundir semejante calumnia sobre ella, su sexualidad y su género y que no había nacido como una mujer.

Ahora, Emmanuel, su marido, quiere terminar de una buena vez con esa sórdida campaña de la que es muy difícil defenderse: ¿Qué tendría que hacer Brigitte?¿Someterse a una revisión íntima en una plaza de París ante una multitud? Tan denigrante como absurdo. Es aquí donde el tema se transforma en una cuestión de Estado. Es el presidente de Francia quien se ha propuesto demostrar que Brigitte es... una mujer.

Emmanuel y Brigitte Causa de Estado. Demostrar que la mujer del presidente francés es... una mujer. (Foto: Gentileza Linternaute)

Macron: “una campaña de humillación global”

Durante años, Brigitte y el matrimonio Macron tuvieron que soportar ese vergonzoso argumento como un hecho político en su contra. Justamente en Francia, el país que desde 1789 es con la libertad y la igualdad (junto con la fraternidad) un faro para el mundo. El caso es un disparate, pero peor todavía que en Francia, se lo quiera usar para "atacar" a una figura pública. Aunque este no es el tema. Emmanuel Macron anunció que presentará una serie de documentos y pruebas para que nunca más se pueda poner en duda que su mujer, es una mujer. Y en todo caso, si alguien insiste con ese argumento tan vil, deberá tener que dar explicaciones ante la justicia.

Incluso utilizaron un hecho curioso que refrescamos en el inicio de esta nota para "abonar" la teoría falsa. Al llegar en un viaje oficial a Vietnam, se vio como Macron y su esposa discutían y ella le dio una bofetada delante de parte de la tripulación.

Brigitte Macron sería un hombre. Esta fantasía conspirativa sería risible si no estuviera envenenando las vidas de la esposa del presidente y sus allegados, acosados durante años por círculos conspirativos y sus autoproclamados "investigadores". Para peor, esta teoría absurda se potenció al otro lado del Atlántico. Nada menos que con los propaladores de fake news, fácilmente reconocibles entre la nueva derecha norteamericana, encarnación de un pensamiento extremo que apunta sin pudor con un absurdo dedo acusador.

“Probar científicamente” que Brigitte no es una mujer transgénero: la vacuna contra los transfóbicos

Como dijimos, en los Estados Unidos, está una usina de esta versión malsana. Y tiene una persona responsable. Para los abogados de la pareja presidencial gala, se trata Candace Owens, una influencer que promovió activamente la mentira de que la mujer de Macron nació varón. El abogado de la pareja presidencial, en su demanda contra un podcaster partidario de Trump, declaró a la BBC que proporcionará al tribunal "pruebas fotográficas y científicas" de la feminidad de la primera dama, según publica el diario de orientación comunista, "Liberation".

la influencer señalada Candace Owens, la influencer de extrema derecha norteamericana, señalada como responsable de difundir las dudas sobre la sexualidad y género de Brigitte, la primera dama francesa. (Foto: A24.com

Brigitte Macron es mujer y pretende demostrarlo, de una vez y para siempre. Emmanuel y Brigitte Macron presentaron una denuncia en julio ante un tribunal estadounidense contra la influencer conservadora Candace Owens para poner fin definitivamente a estas acusaciones.

brigitte y macron Definida como "la guerrera". Brigitte Macron y su esposo a la justicia, contra los rumores falsos con relación a su condición de mujer. (Foto: A24.com)

Se informó oficialmente desde el Elíseo, que la pareja presidencial ha decidido presentar ante el tribunal "pruebas fotográficas y científicas" del género de Brigitte Macron.

No debería demandar mucho esfuerzo. Basta con mostrar fotos de su etapa embarazada o criando a sus tres hijos del matrimonio anterior a casarse con Macron. Cualquier estudio médico, presentado al tribunal, torna en inútil y miserable esa "acusación" que no tiene ningún viso de realidad."Ella está dispuesta a hacerlo. Está firmemente comprometida a hacer lo necesario para establecer la verdad", dicen sus abogados.

En su momento, Barack Obama debió soportar que se dijera que no era norteamericano y que, en realidad, había nacido en Kenia, en África. Es, en efecto la tierra de sus antepasados, pero el rumor, la "fake news" la dijo, y más de una vez en campaña en 2016, quien hoy es el presidente de los Estados Unidos.

Se dice que estamos en la época de la "post verdad". O que la verdad ya no importa. Pero cuidado, los que insistan con ese argumento de mala fe contra Brigitte Macron, tendrán que pasar momentos complicados en la justicia.