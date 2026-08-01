Italia comenzó a controlar a los pasajeros de España tras la inmigración descontrolada de Ceuta

Según informó la agencia italiana ANSA, las inspecciones comenzaron con la llegada de vuelos provenientes de Madrid, Barcelona y Málaga, considerados algunos de los principales puntos de conexión entre ambos países.

Cómo serán las inspecciones

Las autoridades italianas explicaron que los controles serán selectivos y tendrán como objetivo verificar que los pasajeros cuentan con la documentación necesaria para ingresar al país y desplazarse dentro del espacio Schengen.

Solo en los casos en que existan dudas sobre la situación documental de un viajero se realizarán inspecciones más exhaustivas. La medida tendrá una vigencia inicial de un mes, período durante el cual los agentes podrán efectuar controles en los principales puntos de ingreso a Italia.

El Gobierno de Giorgia Meloni reintrodujo controles fronterizos en los aeropuertos. (Foto: Reuters)

La decisión, en medio de la crisis migratoria de Ceuta

La suspensión temporal de Schengen fue adoptada por el Gobierno italiano tras el fuerte aumento de la presión migratoria en Ceuta, donde miles de personas ingresaron de manera irregular desde Marruecos durante los últimos días.

Mientras tanto, las autoridades españolas confirmaron que la cifra de fallecidos en la crisis migratoria ascendió a 67, luego del hallazgo de nuevos cuerpos por parte de la Guardia Civil.

Además, el Gobierno informó que 48.300 inmigrantes fueron retornados a Marruecos, al tiempo que reforzó los operativos de seguridad en la frontera y en los centros de acogida.

Crisis migratoria en Ceuta. (Foto: archivo)

Qué deben tener en cuenta quienes viajen a Italia desde España

La sociedad gestora del aeropuerto de Roma-Fiumicino (ADR) informó previamente a los pasajeros sobre la reintroducción temporal de los controles internos en las fronteras del espacio Schengen y recomendó viajar con un documento de identidad o pasaporte válido para agilizar los procedimientos.

Pese a las nuevas verificaciones, las autoridades remarcaron que no existen cambios en la operativa aérea y que los vuelos entre Italia y España continúan desarrollándose con sus horarios habituales.