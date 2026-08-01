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Italia comenzó a controlar a los pasajeros de España tras la inmigración descontrolada de Ceuta

El Gobierno de Giorgia Meloni reintrodujo controles fronterizos en los aeropuertos para reforzar la seguridad tras la crisis migratoria. La medida ya se aplica en Roma y Milán.

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Varias personas caminan en el aeropuerto internacional de Fiumicino. (Foto: REUTERS)

Varias personas caminan en el aeropuerto internacional de Fiumicino. (Foto: REUTERS)

Italia comenzó este sábado a aplicar controles fronterizos a los pasajeros procedentes de España luego de que el Gobierno de Giorgia Meloni suspendiera de forma temporal el acuerdo Schengen. La medida responde al agravamiento de la crisis migratoria en la frontera entre España y Marruecos.

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El gobierno italiano justificó la decisión por razones de seguridad, mientras que Madrid cuestionó las críticas de Roma sobre la política migratoria española. (Foto: Reuters)

La decisión, presentada por el Ejecutivo italiano como una medida "extraordinaria" para reforzar la seguridad nacional, implica la reintroducción de controles en las fronteras interiores con España. Sin embargo, las autoridades aclararon que los vuelos entre ambos países continúan operando con normalidad y que no habrá modificaciones en la programación aérea.

Los primeros operativos comenzaron en los aeropuertos internacionales de Roma-Fiumicino, Milán-Linate y Milán-Malpensa, donde efectivos de la Policía de Fronteras realizan controles selectivos de documentación a los viajeros que llegan desde España.

En una primera etapa, las verificaciones estuvieron dirigidas principalmente a pasajeros extracomunitarios, es decir, personas que no poseen la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea. Posteriormente, en algunos aeropuertos los controles se extendieron a todos los viajeros procedentes de España.

Según informó la agencia italiana ANSA, las inspecciones comenzaron con la llegada de vuelos provenientes de Madrid, Barcelona y Málaga, considerados algunos de los principales puntos de conexión entre ambos países.

Cómo serán las inspecciones

Las autoridades italianas explicaron que los controles serán selectivos y tendrán como objetivo verificar que los pasajeros cuentan con la documentación necesaria para ingresar al país y desplazarse dentro del espacio Schengen.

Solo en los casos en que existan dudas sobre la situación documental de un viajero se realizarán inspecciones más exhaustivas. La medida tendrá una vigencia inicial de un mes, período durante el cual los agentes podrán efectuar controles en los principales puntos de ingreso a Italia.

El Gobierno de Giorgia Meloni reintrodujo controles fronterizos en los aeropuertos. (Foto: Reuters)

El Gobierno de Giorgia Meloni reintrodujo controles fronterizos en los aeropuertos. (Foto: Reuters)

La decisión, en medio de la crisis migratoria de Ceuta

La suspensión temporal de Schengen fue adoptada por el Gobierno italiano tras el fuerte aumento de la presión migratoria en Ceuta, donde miles de personas ingresaron de manera irregular desde Marruecos durante los últimos días.

Mientras tanto, las autoridades españolas confirmaron que la cifra de fallecidos en la crisis migratoria ascendió a 67, luego del hallazgo de nuevos cuerpos por parte de la Guardia Civil.

Además, el Gobierno informó que 48.300 inmigrantes fueron retornados a Marruecos, al tiempo que reforzó los operativos de seguridad en la frontera y en los centros de acogida.

Crisis migratoria en Ceuta. (Foto: archivo)

Crisis migratoria en Ceuta. (Foto: archivo)

Qué deben tener en cuenta quienes viajen a Italia desde España

La sociedad gestora del aeropuerto de Roma-Fiumicino (ADR) informó previamente a los pasajeros sobre la reintroducción temporal de los controles internos en las fronteras del espacio Schengen y recomendó viajar con un documento de identidad o pasaporte válido para agilizar los procedimientos.

Pese a las nuevas verificaciones, las autoridades remarcaron que no existen cambios en la operativa aérea y que los vuelos entre Italia y España continúan desarrollándose con sus horarios habituales.

En pocas palabras

  • Italia reintroduce controles: El pa ilde{i}s aplica controles fronterizos a pasajeros de Espa ilde{n}a, suspendiendo temporalmente el acuerdo Schengen.
  • Motivo migratorio: La medida busca reforzar la seguridad nacional ante la crisis migratoria en la frontera de Ceuta.
  • Controles selectivos: Se realizan verificaciones documentales en aeropuertos como Roma y Mil ilde{a}n, principalmente a pasajeros extracomunitarios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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