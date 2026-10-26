"Sorpresa electoral" y "remontada histórica": la reacción de la prensa mundial tras el triunfo de Lula en Brasil

También en Alemania, Die Zeit llevó a su portada digital la victoria del presidente con el título “Lula gana las elecciones presidenciales en Brasil”. En su cobertura, el periódico destacó tanto el triunfo del mandatario como la negativa de su rival a aceptar el resultado.

En España, El País presentó la noticia bajo el título “Lula gana en Brasil” y subrayó la dimensión política de la victoria, que interpretó como un triunfo de la izquierda frente al avance de la ultraderecha vinculada al bolsonarismo. El diario también puso el acento en el peso internacional del mandatario brasileño y en su papel frente a Donald Trump.

En el Reino Unido, The Independent calificó el resultado como una “remontada espectacular” y destacó sus posibles consecuencias para Sudamérica. Por su parte, The Guardian hizo hincapié en el cuarto mandato de Lula y en el revés que representa para uno de los principales movimientos de derecha de la región.

En Francia, Le Monde eligió un enfoque que combinó el resultado electoral con las controversias de la jornada. El periódico destacó la victoria de Lula y puso especial atención en la decisión judicial de extender el horario de votación, un episodio que generó cuestionamientos durante los comicios.

En Italia, Corriere della Sera también resaltó el triunfo del presidente brasileño en su portada digital, acompañado por imágenes de los simpatizantes del Partido de los Trabajadores que salieron a celebrar.

Estados Unidos y América Latina: un freno al giro a la derecha

En Estados Unidos, The New York Times tituló su cobertura: “Lula gana la reelección en Brasil mientras Bolsonaro rechaza el resultado”. El diario puso el foco en la victoria del mandatario y en la decisión de Flávio Bolsonaro de cuestionar el desenlace electoral.

En la misma línea, The Washington Post destacó que Lula había ganado la reelección y que su triunfo frenaba el giro a la derecha en América Latina. La lectura apuntó al peso de Brasil en la región y a la posibilidad de que el resultado interrumpa la sucesión de avances electorales conservadores en otros países.

Desde Canadá, The Globe and Mail informó sobre el cuarto mandato del presidente brasileño y analizó el resultado en el contexto de la influencia de Estados Unidos en América Latina. En tanto, The Toronto Star puso el acento en la relación entre Lula y Donald Trump al presentar al mandatario brasileño como un crítico del presidente estadounidense.

En Chile, el diario La Tercera destacó que Lula se impuso en el balotaje y aseguró su cuarto mandato, además de recordar que el presidente había conseguido revertir la ventaja que su rival obtuvo el 4 de octubre.

En Bolivia, La Razón eligió una mirada centrada en el factor sorpresa con el título “Lula gana contra todos los pronósticos y gobernará por cuarta vez”. Desde Cuba, el diario Granma resaltó la continuidad del Partido de los Trabajadores en el poder con el encabezado “Gana Lula segunda vuelta electoral y conserva presidencia de Brasil”.

Las coberturas de América coincidieron en señalar que la elección brasileña tuvo un alcance regional. El resultado no solo definió quién ocupará la presidencia durante el próximo mandato, sino que también alimentó el debate sobre el rumbo político de América Latina y el lugar que Brasil tendrá en su relación con Washington.

La derrota de Flávio Bolsonaro y un Brasil dividido

Más allá de los titulares sobre la sorpresa electoral, la prensa internacional también reflejó los desafíos que deja el resultado. Flávio Bolsonaro obtuvo el 48,22% de los votos válidos, una cifra que confirma el peso electoral del espacio bolsonarista pese a la derrota.

El candidato del Partido Liberal rechazó reconocer el resultado y anunció que recurrirá a la vía judicial para pedir la anulación de los comicios. Sus cuestionamientos a la organización de la votación sumaron incertidumbre al escenario político posterior al balotaje.

Lula, por su parte, logró una victoria de gran relevancia política, pero deberá gobernar en un país atravesado por una fuerte polarización y con un Congreso en el que las fuerzas conservadoras mantienen una presencia significativa.