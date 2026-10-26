Flávio Bolsonaro denunció que la Justicia de Brasil le prohibió salir del país y le retuvo el pasaporte

La acusación contra el juez Alexandre de Moraes

Flávio Bolsonaro cuestionó los motivos de la medida y vinculó la decisión con declaraciones de su hermano menor, Eduardo Bolsonaro, ex diputado que reside en Estados Unidos.

Según sostuvo, el magistrado habría tomado en cuenta comentarios realizados por Eduardo durante un podcast la semana pasada. En esa intervención, el ex legislador habría sugerido que Flávio debía abandonar Brasil en caso de perder la segunda vuelta electoral frente a Lula.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó el senador, quien negó que tuviera intenciones de abandonar el país después de la derrota electoral.

También remarcó que la resolución habría sido adoptada el domingo por la noche, poco después de conocerse el resultado de los comicios. Hasta el momento de las declaraciones, ni el Supremo Tribunal Federal ni la Policía Federal habían respondido a las consultas sobre el caso, según informaron las agencias de noticias.

El legislador tampoco precisó en cuál de las investigaciones judiciales en las que aparece mencionado se encuadra la restricción.

Las causas judiciales que involucran al senador

Flávio Bolsonaro está bajo investigación por presuntas maniobras de corrupción y lavado de dinero relacionadas con el financiamiento de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre.

Además, afronta otra investigación en el Supremo Tribunal Federal por un supuesto blanqueo de capitales vinculado con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del senador. Los diarios brasileños O Estado de S. Paulo y O Globo habían informado sobre esa causa en los días previos al balotaje.

El senador niega haber cometido irregularidades en ambos expedientes.

La derrota electoral y el futuro de la oposición

La denuncia sobre la restricción de sus movimientos se conoció un día después de la segunda vuelta presidencial, en la que Lula da Silva obtuvo el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Bolsonaro. Tras conocerse la derrota, el senador se negó a reconocer el resultado y anticipó que solicitaría la anulación de los comicios.

Como argumento, cuestionó la extensión del horario de votación durante la jornada electoral y sostuvo que esa decisión habría favorecido al candidato oficialista.

Pese al revés electoral y a la medida judicial que denunció, Flávio Bolsonaro aseguró que buscará encabezar la oposición al próximo gobierno. “Para resistir al caos, voy a organizar la oposición”, afirmó en el video en el que relató la notificación sobre sus pasaportes.

Y agregó: “Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”.