Milagro: confirman la existencia de un sobreviviente de la tragedia de India y revelan su imagen

“Cuando me levanté, había cuerpos a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”, relató.

Según los medios indios, el hombre mostró su ticket aéreo, que confirmaba su identidad y que ocupaba el asiento 11A. Las autoridades aún investigan las causas del siniestro, aunque una de las principales hipótesis apunta a múltiples impactos de aves que habrían afectado el funcionamiento de los motores.

Mientras continúa la búsqueda de víctimas y el análisis de las cajas negras, la historia de Vishwash Ramesh emerge como un milagro en medio del desastre.

Las dramáticas hipótesis del accidente

El capitán Saurabh Bhatnagar, expiloto principal, explicó lo que pudo haber pasado en diálogo con NDTV: “Parece, a primera vista, un caso de múltiples golpes de aves que provocaron que ambos motores perdieran potencia”.

“El despegue fue perfecto y justo, creo, pero en lugar de subir, el avión comenzó a descender, lo que solo puede suceder en caso de que el motor pierda potencia o el avión deje de desarrollar sustentación”, señaló, y agregó: “Obviamente, la investigación revelará la razón exacta”.

El momento del accidente quedó registrado en un video filmado desde el aeropuerto. “Por las imágenes, parece que el despegue fue tranquilo. El avión bajó de manera controlada. El piloto había dado la llamada de Mayday, lo que significa que era una situación de angustia”, destacó Bhatnagar.

lugar del accidente mapa.jpg

Por su parte, el experto en aviación Sanjay Lazar estuvo de acuerdo con el capitán: “Eso explicaría por qué el avión no tenía el poder de levantar. Si hubiera habido varios golpes de aves en el despegue, probablemente no podría haber superado el umbral de 6-7 minutos y haber comenzado a caer”.

“Recordemos también que es un avión razonablemente nuevo, solo tiene 11 años, así que no es como si tuviera problemas técnicos”, dijo el especialista al citado medio. “Esta es una zona residencial más allá del aeropuerto. Posiblemente, había pájaros en la zona. Esperemos a que salgan más detalles, pero este es probablemente uno de los factores clave involucrados”, concluyó.

Las imágenes del accidente fueron registradas por cámaras cercanas y ya están siendo analizadas por autoridades y técnicos. El avión no presentaba antecedentes de fallos mecánicos recientes. Mientras tanto, se espera la recuperación de las cajas negras para avanzar con la investigación oficial.