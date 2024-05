Mujica comparó el fenómeno de Javier Milei con la Alemania de Hitler y criticó al kirchnerismo

El uruguayo siguió con su comparación para criticar al presidente argentino: "La gente puede cometer errores, porque la hiperinflación desespera a la gente, y luego pueden apostar por cualquier cosa que esté en contra".

No es la primera vez que José Mujica critica a Javier Milei y su política libertaria. Aunque en esta oportunidad también aprovechó para marcar un elemento propio de la política argentina: los errores no reconocidos de los gobiernos kirchneristas.

mujica folha 3.jpg La llegada de Milei al poder es un fenómeno comparable a la de Hitler en la Alemania, según José Mujica (Foto: gentileza A24.com).

Mujica: "Esto sucedió por errores humanos".

El exmandatario marcó que la política de Javier Milei -su concepción del Estado- no tiene eco en otros líderes de la región. Citó el ejemplo del Uruguay. Gobernado por un partido de centroderecha bajo el mando de Luis Lacalle Pou, hay diferencias notables con la visión de Milei.

A propósito del rol del Estado en la sociedad, el medio brasileño le consultó que Lacalle Pou habló de un Estado necesario para darle dignidad a la población, al contrario de lo que pregona Milei. Mujica respondió: "No sé cuál es el rol ideal, pero puedo decir que el Estado en Uruguay históricamente ha tenido un peso. Primero tuvimos el Estado y luego la nacionalidad. Hemos tenido gobiernos peculiares en la historia de América Latina, muchos de ellos socialdemócratas".

Entonces se refirió a la enorme diferencia con la visión de Javier Milei: "Lacalle no puede escapar de la importancia del Estado. Va a Argentina y tiene pensamientos sobre algunas cosas alineadas con Milei, pero no puede caer en la barbarie de Milei. Nunca. La historia de Uruguay no lo permitiría", sentenció.

Críticas para el kirchnerismo

Son recordadas las expresiones de Mujica cuando, con un micrófono que quedó abierto, marcó las diferencias y rispideces que tuvo con Cristina Fernández de Kirchner en relación con Néstor Kirchner. En esta entrevista retomó la idea cuando aprovecho para criticar al kirchnerismo por una conducta negativa: su falta de autocrítica. Especialmente, su responsabilidad por la alta inflación en la Argentina.

mujica folha 2.jpg José Mujica dijo que el kirchnerismo es el responsable de la alta inflación, pero jamás hizo autocrítica (Foto: gentileza Folha de São Paulo).

"La hiperinflación es de alguna manera resultado de los gobiernos de Kirchner. Sí", enfatizó el expresidente uruguayo para seguir con sus críticas: "Y no se hacen responsables. Lo peor es que no hay una visión autocrítica porque esto no sucedió por orden de los dioses. Sucedió por errores humanos".

En el pensamiento de Mujica, el kirchnerismo no solo es el responsable de la inflación en la Argentina, sino que además, al no haberse hecho cargo nunca de ese fenómeno, dejo el terreno listo para que llegaran las ideas libertarias al Gobierno.

La continuidad del progresismo en Brasil y los dictadores en Latinoamérica

Mujica avanzó con una radiografía de los pensamientos políticos en nuestra región: "Siempre ha habido una cara renovadora y progresista y una cara conservadora, como las caras de una moneda. Quizás la raza humana en su futuro necesite ambos. Y ambos tienen problemas: el progresista tiende a confundir sus deseos con la realidad, y esto es lo que llamamos infantilismo. Y la cara conservadora tiende a caer en la reaccionaria (que no es lo mismo que conservadora)".

Con esa definición, dijo que Brasil se encuentra en una encrucijada. Este tercer mandato de Lula, para el ex tupamaro, se trata de una versión más "centrista" que en sus dos gobiernos anteriores. Para Mujica, el actual presidente de Brasil tuvo que moderarse para derrotar a Jair Bolsonaro.

"Lula tuvo que hacer concesiones y una alianza muy fuerte para el centro, para intentar unir todo lo que era un espacio más o menos democrático para frenar a la extrema derecha. Naturalmente esto tendrá efectos. No creo que Lula pueda formar un gobierno de izquierda muy radical. Este será un gobierno moderado. Y siempre fue muy moderado", declaró el expresidente de Uruguay.

De la misma manera, calificó a Nicolás Maduro como un dictador, pero criticó los embargos y sanciones de los Estados Unidos porque solo terminan afectando la calidad de vida del ciudadano común y no de sus líderes.

"¿Sabes por qué dura Maduro? Porque no hay democracia. En una plaza asediada, quien no está de acuerdo es un traidor. Y la democracia necesita libertad. El régimen de Maduro es consecuencia del asedio que vino desde el exterior. Es un desastre", dijo.