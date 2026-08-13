El inesperado anuncio de Santiago del Moro que volvió a poner en duda la transparencia de Gran Hermano

Esto tiene que ver con Solzia, tal como se conoció el vínculo de profunda amistad y fuerte alianza que generaron Cinzia y Solange Abraham dentro del reality.

Lo que parecía ser un lindo anuncio de un momentáneo reencuentro de las amigas dentro de la casa, generó un enorme revuelo y polémica en los televidentes, ya que muchos cuestionaron que Sol Abraham se encuentra en la placa de nominados y se interpreta esto como un guiño a que seguirá formando parte del programa un tiempo más. Incluso algunos usuarios en X fueron por más y hablan de un "acomodo" para ella en la etapa final del programa.

Si bien Santiago del Moro no dio una fecha precisa sobre ese evento, su anuncio generó fuertes cuestionamientos. Sin embargo, en caso de que Sol sea eliminada, la ceremonia también podría realizarse igual en caso de que ambas reingresen a la casa solo por ese motivo.

Cinzia contó cómo sigue su recuperación tras abandonar Gran Hermano

Cinzia Francischiello debió abandonar Gran Hermano por recomendación médica tras una fuerte caída y mostró cómo avanza su recuperación desde su casa.

Acompañada por su novio, el futbolista Dylan Gissi, la exparticipante reapareció en redes sociales con un video en el que contó cómo se siente actualmente.

"Bueno, no sabe qué decir, primera historia. Te vio en todas tus facetas la gente", comentó Dylan al comenzar la grabación, mientras intentaba distender el momento.

Cinzia explicó cómo transita sus primeros días en su casa: "Bueno, estoy acá un poco dopada, con dolor. Eh, ¿cómo se llaman los calmantes? Pude bajar un poquito hoy al living, porque tenía como tres días arriba en la habitación estática".

"Con mucho cuidadito, pude bajar las escaleras. Ahora tenemos que ver cómo me sube de vuelta. Estamos tomando un mate", aclaró con serenidad.