Murió el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en un accidente: qué pasará con el régimen

Raisi, un clérigo de 63 años, se desempeñaba como presidente de Irán desde 2021. Un conservador extremo del fundamentalismo islámico, estaba considerado como posible heredero del líder supremo del país, el ayatolá Alí Khamenei.

El gobierno decretó cinco días de duelo. Por el momento, no hay ningún indicio que permita pensar que pudo tratarse de un ataque o sabotaje.

La muerte del presidente Raisi

Ebrahim Raisi había viajado a una provincia en el noroeste iraní que limita con Azerbaiyán. Las condiciones meteorológicas eran muy malas. Había una densa niebla, lluvia y la visibilidad era prácticamente nula. No se sabe aún qué pudo haber causado el accidente que le costó la vida a él y a todos los que viajaban en esa máquina. En principio, se cree que el piloto intentó hacer un aterrizaje forzoso cuando se estrelló contra a ladera de un cerro en esa zona montañosa del país. Pero por el momento, no hay ningún indicio que pueda sugerir un ataque contra el helicóptero.

El presidente viajaba en un helicóptero Bell 212, de fabricación norteamericana. Era el incónico aparato que utilizaron los norteamericanos en la guerra de Vietnam. Es parte de todo el armamento militar que quedó en Irán cuando triunfó la revolución islámica (1979) que desplazó del poder al Sha, Reza Pahlaví, aliado incondicional de la casa Blanca.

El gobierno dispuso 5 días de duelo y ya designó al vicepresidente de Irán, Mohammad Mokhber, como su sucesor hasta la realización de nuevas elecciones.

Una de las últimas imágenes de Raisi, a bordo del helicóptero que se estrelló.

Quién era Ebrahim Raisi

Tenía 61 años y también era religioso, en un país que desde 1979, las autoridades de la fe islámica son los líderes absolutos dle poder. En 1979, la revolución fundamentalista consagró al ayatolá Khomeini como el hombre fuerte iraní. A su muerte, en 1989, fue relevado por el ayatola, luego consagrado como Imán, la máxima autoridad religiosa, Alí Khamenei.

Ebrahim Raisi fue ganando influencia ya desde el momento en que Khomeini era el líder supremo iraní. Era uno de los mayores representantes de la línea más dura en la defensa del fundamentalismo islámico, que consagra la yaría, la ley islámica como la regulación del estado y la vida de los ciudadanos en todos sus aspectos.

Raisi, tuvo un destacado papel en una serie de hechos que culminaron con la condena a muerte a 5.000 personas en 1988, por lo que está sindicado como violador de los derechos humanos en un informe detallado de Amnesty Internacional. Por esos hechos, además de ser una autoridad política de Irán, tiene sanciones aplicadas por los Estados Unidos.

Raisi: dura acusación por violación de los Derechos Humanos.

En 1988, el décimo año de la revolución islámica, Irán terminó con una serie de protestas de la peor manera. al menos unas 5.000 personas fueron ejecutadas. Amnesty international hizo un extenso informe que condensa en este resumen.

finales de julio de 1988, miles de disidentes políticos recluidos en cárceles de todo Irán fueron desaparecidos por la fuerza. de repente. En su mayoría eran hombres y mujeres jóvenes, algunos simplemente adolescentes, encarcelados injustamente por sus opiniones políticas y sus actividades políticas no violentas. Se cerraron las prisiones en todo el país. y las autoridades suspendieron las visitas familiares sin dar ningún motivo. Durante meses no se supo nada. Poco a poco empezaron a circular rumores aterradores sobre ejecuciones masivas secretas y abandonos de cadáveres en fosas comunes anónimas. Los peores temores de las familias se confirmaron a partir de finales de octubre de 1988, cuando la prisión Se reanudaron las visitas y las autoridades informaron a muchas familias que sus seres queridos habían sido ejecutados. Sin embargo, Durante los últimos 30 años, las autoridades les han negado cruelmente no sólo un cuerpo por el que llorar, sino también el verdad sobre cuándo, cómo y por qué sus seres queridos fueron asesinados