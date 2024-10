Murió Geoff Capes, considerado como el "hombre más fuerte del mundo"

Embed

Geoff Capes ostentó el récord británico de lanzamiento de peso durante 23 años consecutivos. En una curiosa competición, derrotó al actor y gobernador, Arnold Schwarzenegger cuando logró levantar más peso que el asutríaco norteamericano. Su éxito y repercusión en todo el planeta fue tal que en dos oportunidades fue coronado como "el hombre más fuerte del mundo".

cape atleta.jpg Logró varias medallas como atleta, pero nunca pudo consagrarse en un juego olímpico. (Foto: Gentileza The Sportsman)

Con una infancia dura se forjó el hombre más fuerte del mundo

Cuando Capes defendió en los juegos olímpicos los colores del Reino Unido y sus proezas como forzudo lo convirtieron en una estrella, no perdía el momento para recordar sus duras épocas como niño. "Mi familia no era sólo de clase trabajadora, sino que estaba en el peldaño más bajo de esa larguísima escalera que es el sistema de clases inglés", repetía en cuanta nota se le hacía. En efecto, nació en un hogar humilde de Lincolshire, el 23 de octubre de 1949. Tenía que alternar las idas a la escuela con ayudar a su familia a trabajar en el campo. Allí, tal vez sin saberlo, comenzó su transformación.

Siempre fue alto y musculoso, ayudado por las duras tareas que realizaba en el campo. Incluso, marcó un record por llevar 20 kilos de un saco de papa en el menor tiempo posible para ser transportado por una persona, con la bolsa sobre su hombro. Aprovechando su estatura (1,97 m.) se anotó y comenzó a trabajar como policía. Su apariencia y el entrenamiento que le dio el trabajo en el campo lo dotaron de una gran fortaleza. Más que suficiente para el cuerpo de policía en Lincolnshire.

Estuvo 10 años como agente de la policía y al mismo tiempo, comenzó su carrera como deportista en el atletismo. Con el lanzamiento de pesas o la bala. Así fue que representó varias veces a Gran Bretaña en los juegos deportivos de la "Commonwealth" la Comunidad británica. Sus logros deportivos lo llevaron al equipo olímpico. Pero en su mejor momento físico, vivió su peor frustración.

geoff capes con un camion.jpg Medía 1,97 metros y llegó a pesar 170 kilos. Era capaz de mover él solo a pesados camiones. (Foto: Gentileza The Mirror)

La entonces Unión Soviética invadió Afganistán y el mundo occidental boicoteo los Juegos Olímpicos de ese año en Moscú. El forzudo Geoff estaba seguro de que volvería con una medalla y desafió el boicot de su país. Fue a Moscú, pero lamentablemente para él, quedó descalificado y regresó sin la medalla que fue a buscar.

En su palmarés figuran logros como :

1974 Oro en lanzamiento de bala (Commonwealth)

1974 Oro en lanzamiento de bala - (Campeonato Europeo de Atletismo sobre Pista Cubierta)

1976 Oro en lanzamiento de bala - (Campeonato Europeo de Atletismo también en Pista Cubierta)

1978 Oro en lanzamiento de bala - (nuevamente en los Juegos de la Commonwealth)

Pero nunca pudo consagrarse en el olimpismo.

Al mismo tiempo, perfeccionaba su desarrollo y capacidad muscular y entonces sí, fue imbatible.

capes atleta olímpico .jpg Representó a Gran Bretaña en 1972 y 1976. Fue a Moscú 80 pese al boicot por la invasión soviética a Afganistán. (Foto: Gentileza Daily Mail)

El "hombre más fuerte del mundo"

Con el antecedente de ser el más fuerte de Europa, dio el gran salto. Compitió y ganó ser considerado como el "hombre más fuerte del mundo". Nada menos que dos veces, en 1983 y 1985.

Su fama se hizo internacional y llegaron los más variados desafíos. Como el ya comentado contra Arnold Schwarzenegger. O Récords de levantamiento de pesas o arrastrar solo con su cuerpo a pesados camiones o vagones ferroviarios.

Gracias a su dieta inusual, Capes logró mejorar su rendimiento y ganar también en agilidad. El "menú" completo consistía en: 2,7 kilos de carne roja, una docena de huevos, una lata grande de frijoles horneados, dos latas de sardinas, 600 gramos de ricota, un paquete de cereales, dos grandes hogazas de pan, 400 gramos de mantequilla, un litro de jugo de naranja y siete litros de leche.

el hombre más fuerte del mundo 2.jpg

"Estaba en desventaja en la competición del Hombre Más Fuerte del Mundo . Puedo decirte eso. Pero los vencí en fuerza natural, velocidad, agilidad y coordinación. Me hizo ganar algo de dinero y me llevó a muchos lugares", le confesó poco después a 'The Telegraph'.

Mientras ganaba torneos con su gran fuerza, siguió siendo policía. Cuando se retiro de ambas cosas, se dedicó al cuidado y a la cría de loros y cotorras. Sus hijas anunciaron su muerte a los 75 años. Toda Gran Bretaña recuerda a su atleta olímpico y al "hombre más fuerte del mundo".