Murió en Roma a los 93 años el diseñador Valentino, icono de la moda italiana
Valentino Garavani falleció este lunes a los 93 años en Roma. Fue fundador de una de las casas de moda más influyentes del mundo y referente absoluto de la alta costura italiana.
Murió en Roma a los 93 años el diseñador Valentino, icono de la moda italiana
Roma despide a uno de sus nombres más ilustres.Valentino Garavani murió a los 93 años en la capital italiana, la ciudad donde vivió y trabajó durante décadas y desde la que levantó una de las casas de alta costura más influyentes del siglo XX. Su fallecimiento marca el cierre de una era: la de un creador que concibió la moda como un ejercicio de belleza, elegancia y permanencia.
“Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, informó este lunes 19 de enero la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti a través de un comunicado oficial, confirmando la muerte del diseñador que transformó para siempre la alta costura italiana.
El velatorio se realizará en Roma durante el miércoles y el jueves, mientras que el funeral tendrá lugar el viernes a las 11.00 (hora local) en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, uno de los templos más emblemáticos de la ciudad.
Nacido en Lombardía el 11 de mayo de 1932, Valentino se formó en París antes de fundar su maison en Roma. Desde sus primeros pasos dejó en claro su filosofía: vestir a las mujeres para hacerlas bellas, sin estridencias ni concesiones a las modas efímeras. Esa visión, aparentemente simple, lo convirtió en un referente que trascendió el mundo del diseño y fue reconocido a nivel global.
Valentino, una leyenda que marcó una época
Su nombre quedó inseparablemente ligado al rosso Valentino, un tono que convirtió en seña de identidad tras una revelación juvenil durante una visita a la ópera en Barcelona. Sin embargo, reducir su legado a un color sería injusto. Valentino dominó como pocos la alta costura, el trabajo artesanal minucioso y la construcción de una silueta sofisticada, reconocible y atemporal.
Tras su debut en la Sala Bianca del Palacio Pitti de Florencia en 1962, su consagración definitiva llegó en 1967 con una colección íntegramente blanca, presentada contra todo pronóstico y convertida en un hito histórico. A partir de ese momento, la casa Valentino dejó de ser solo una firma de moda para convertirse en un símbolo de estatus, refinamiento y elegancia clásica.
Figuras como Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Sophia Loren o Julia Roberts confiaron en sus diseños para momentos clave de sus vidas públicas y privadas. Seis actrices subieron al escenario de los premios Oscar vestidas por Valentino, consolidando su vínculo con Hollywood y la alfombra roja.
Su universo se extendió también al arte y la cultura: fue amigo de Andy Warhol, habitual de los círculos internacionales más exclusivos y anfitrión de celebraciones legendarias que contribuyeron a forjar su mito. Con su muerte, Roma pierde a uno de sus grandes embajadores y la moda despide a un creador que entendió la elegancia como un valor eterno.