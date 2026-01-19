Murió en Roma a los 93 años el diseñador Valentino, icono de la moda italiana

Diseño sin título - 2026-01-19T143913.590

Valentino, una leyenda que marcó una época

Su nombre quedó inseparablemente ligado al rosso Valentino, un tono que convirtió en seña de identidad tras una revelación juvenil durante una visita a la ópera en Barcelona. Sin embargo, reducir su legado a un color sería injusto. Valentino dominó como pocos la alta costura, el trabajo artesanal minucioso y la construcción de una silueta sofisticada, reconocible y atemporal.

Tras su debut en la Sala Bianca del Palacio Pitti de Florencia en 1962, su consagración definitiva llegó en 1967 con una colección íntegramente blanca, presentada contra todo pronóstico y convertida en un hito histórico. A partir de ese momento, la casa Valentino dejó de ser solo una firma de moda para convertirse en un símbolo de estatus, refinamiento y elegancia clásica.

Figuras como Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Sophia Loren o Julia Roberts confiaron en sus diseños para momentos clave de sus vidas públicas y privadas. Seis actrices subieron al escenario de los premios Oscar vestidas por Valentino, consolidando su vínculo con Hollywood y la alfombra roja.

Su universo se extendió también al arte y la cultura: fue amigo de Andy Warhol, habitual de los círculos internacionales más exclusivos y anfitrión de celebraciones legendarias que contribuyeron a forjar su mito. Con su muerte, Roma pierde a uno de sus grandes embajadores y la moda despide a un creador que entendió la elegancia como un valor eterno.