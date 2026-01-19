"Lo peor de lo peor": quiénes son los 9 argentinos así clasificados en Estados Unidos y qué pasará con ellos

"Lo peor de lo peor", para la oficina de migraciones de EE.UU.

La lista se comenzó a conformar en cuanto asumió la presidencia Donald Trump. Se puede visitar y recorrer extensamente desde la página:

https://www.dhs.gov/about-dhs

La página tiene una gran cantidad de datos. Van desde los objetivos de la Secretaría de Seguridad Nacional, los perfiles de sus funcionarios y cómo realizar denuncias de posibles inmigrantes ilegales. Pero también tiene varios listados que dentro de lo llamado como "lo peor de lo peor", se puede encontrar por país o por delito, a quienes se los sigue buscando o aquellos que ya fueron detenidos.

Los Argentinos que ya están detentinos

En esa lista hay 9 argentinos que ya están detenidos. Revisando los datos de la DHS se puede encontrar lo siguiente sobre ellos.

Vanesa Landaburu — Arrestada en Las Vegas por robo y tenencia de armas de fuego .

Joaquín Acosta — Detenido en Conroe, Texas , por agresión .

Marlene Santaella — Detenida en Maine por ser parte de una banda dedicada al robo en comercios minoristas .

Juan Nasisi-Funes — Incluido por obstrucción de una investigación criminal e infracciones de tránsito tras un arresto en Indiana .

Andrés Palmero — Acumula detenciones por hurto, asalto, posesión de drogas y armas , y violaciones a la libertad condicional .

María Clara Iacucci — Arrestada en Florida por agresión doméstica y posesión de drogas .

Marcos Ontivero — Cargado por proxenetismo en 2011 ; fue detenido en Miramar en agosto de 2025 y deportado bajo las nuevas políticas migratorias.

Carlos Tealdi — Condenado por posesión de pornografía infantil en Oakdale, Luisiana .

Nicolás Ortíz — Arrestado en Nueva York por agresión y tenencia ilegal de armas

los tres más comprometidos

Entre ellos, los más complicados son:

