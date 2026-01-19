"Lo peor de lo peor": quiénes son los 9 argentinos así clasificados en Estados Unidos y qué pasará con ellos

La lista que tiene el gobierno de Estados Unidos con 9 argentinos en una situación comprometida. (Foto: A24.com)
"The worst of the worst" o "lo peor de lo peor". Una categoría en la que nadie querría estar, no importa de qué se trate. Sin embargo, hay 9 argentinos que están allí y su futuro en breve puede ser muy malo. Son ciudadanos de nuestro país que se encuentran detenidos en los Estados Unidos y sobre los que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha puesto su interés y todo su poder.
El ICE, es la temible oficina que reporta directamente a Kristi Noem. Es la dura secretaria de Seguridad Nacional, la misma que tiene en su poder decidir si los argentinos podremos viajar a Estados Unidos sin necesidad de una Visa.
Pero el caso de estos 9 es totalmente diferente y mucho más grave. Están detenidos en los Estados Unidos por diferentes tipos de crímenes. Van desde infracciones de tránsito hasta robos violentos, pasando por proxenetismo y tenencia de armas. Con todos estos datos, los detenidos están en línea directa para ser expulsados de inmediato de los Estados Unidos. Llenan todos los casilleros de la política anunciada en su momento por Donald Trump para ser deportados por inmigrantes .
El accionar del ICE generó polémica y protestas tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. El caso más reciente es el de una mujer identificada como Renée Nicole Good, de 37 años y nacionalidad brasileña, que murió tras recibir disparos por parte de un agente del ICE en Minneapolis, Estados Unidos. Este fin de semana, el músico Bruce Springsteen le dedicó la canción "the promised land" (la tierra prometida) en un recital en Nueva Jersey. "The boss" dijo el despliegue de ICE "usa tácticas de la Gestapo contra sus propios ciudadanos".
"Lo peor de lo peor", para la oficina de migraciones de EE.UU.
La lista se comenzó a conformar en cuanto asumió la presidencia Donald Trump. Se puede visitar y recorrer extensamente desde la página:
La página tiene una gran cantidad de datos. Van desde los objetivos de la Secretaría de Seguridad Nacional, los perfiles de sus funcionarios y cómo realizar denuncias de posibles inmigrantes ilegales. Pero también tiene varios listados que dentro de lo llamado como "lo peor de lo peor", se puede encontrar por país o por delito, a quienes se los sigue buscando o aquellos que ya fueron detenidos.
Los Argentinos que ya están detentinos
En esa lista hay 9 argentinos que ya están detenidos. Revisando los datos de la DHS se puede encontrar lo siguiente sobre ellos.
Vanesa Landaburu — Arrestada en Las Vegas por robo y tenencia de armas de fuego.
Joaquín Acosta — Detenido en Conroe, Texas, por agresión.
Marlene Santaella — Detenida en Maine por ser parte de una banda dedicada al robo en comercios minoristas.
Juan Nasisi-Funes — Incluido por obstrucción de una investigación criminal e infracciones de tránsito tras un arresto en Indiana.
Andrés Palmero — Acumula detenciones por hurto, asalto, posesión de drogas y armas, y violaciones a la libertad condicional.
María Clara Iacucci — Arrestada en Florida por agresión doméstica y posesión de drogas.
Marcos Ontivero — Cargado por proxenetismo en 2011; fue detenido en Miramar en agosto de 2025 y deportado bajo las nuevas políticas migratorias.
Carlos Tealdi — Condenado por posesión de pornografía infantil en Oakdale, Luisiana.
Nicolás Ortíz — Arrestado en Nueva York por agresión y tenencia ilegal de armas
Entre ellos, los más complicados son:
Joaquín Acosta: Arrestado en Conroe, Texas, acusado de agresión. Figura entre los argentinos señalados como prioridad para deportación por el ICE.
Carlos Tealdi: Condenado en Luisiana por posesión de pornografía infantil. Es uno de los casos más graves incluidos en la nómina del ICE.
Nicolás Ortiz: Detenido en Nueva York por agresión y tenencia ilegal de armas. Figura entre los argentinos priorizados para expulsión.