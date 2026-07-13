Murió Sam Neill, protagonista de "Jurassic Park": su legado y sus películas más icónicas

Sin embargo, este año había comunicado una noticia alentadora al asegurar que el tratamiento había dado resultado y que estaba libre de la enfermedad.

"La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam continuó libre de cáncer", expresó su familia en el comunicado con el que confirmó su muerte.

Una carrera marcada por Jurassic Park y grandes éxitos

Nacido en Irlanda del Norte en 1948, Sam Neill se mudó a Nueva Zelanda cuando era niño. Su carrera comenzó a fines de la década del 70 con la película Sleeping Dogs y rápidamente ganó reconocimiento internacional gracias a My Brilliant Career.

A lo largo de los años compartió pantalla con figuras como Meryl Streep, Nicole Kidman, Laura Dern y Jeff Goldblum, consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación.

Su salto definitivo a la fama llegó en 1993 con Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg, donde dio vida al doctor Alan Grant. El personaje se convirtió en uno de los más emblemáticos de la franquicia y regresó en Jurassic Park III (2001) y Jurassic World: Dominion (2022).

Además de la exitosa saga de dinosaurios, participó en películas como The Piano, Event Horizon, Omen III: The Final Conflict y tuvo destacados papeles en series como Peaky Blinders y The Tudors. También recibió dos nominaciones a los premios Emmy por sus trabajos en televisión.

Su vida fuera de los escenarios

Además de la actuación, Sam Neill desarrolló una exitosa actividad como productor de vinos en su bodega Two Paddocks, ubicada en la región de Central Otago, en Nueva Zelanda.

En sus redes sociales también mostraba con frecuencia su vida en el campo y compartía imágenes de los animales de su granja, muchos de ellos bautizados con los nombres de amigos y colegas del mundo del espectáculo, una faceta que le permitió ganarse el cariño de miles de seguidores alrededor del mundo.