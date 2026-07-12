La agenda de Javier Milei: reunión por la reforma del BCRA, mesa política y acto en la Bolsa de Comercio

El encuentro está previsto para las 15 en el Salón Héroes de Malvinas y contará con el equipo legislativo que responde a Karina Milei. También se espera la presencia de Diego Santilli, Ignacio Devitt, Fabián Fernández, Eduardo “Lule” Menem, Patricia Bullrich y Martín Menem.

La reforma que impulsa la Casa Rosada apunta a recortar los objetivos actuales del Banco Central y dejar uno solo: preservar el valor de la moneda. Milei viene defendiendo ese cambio como parte de su plan para darle mayor independencia al organismo y limitar la discrecionalidad política sobre la emisión y el financiamiento del Estado.

Junto a Santiago Bausili y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, el Presidente trabaja en el articulado que deberá llegar al Congreso.

El martes 14 de julio, esta prevista una reunión de la Mesa Política del Gobierno. y luego a las 11 am habrá una conferencia de prensa del vocero presidencial.

El jueves 16 de julio, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantendrá una reunión en la Casa Rosada con legisladores de La Libertad Avanza de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Y para cerrar ese mismo día, a las 19 hs Javier Milei participará del acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio.