Donald Trump le reclamó a Irán que libere el estrecho de Ormuz y lanzó una fuerte amenza

El nuevo líder supremo iraní prometió vengar a su padre

Horas después, Mojtaba Khamenei, quien asumió el liderazgo supremo de Irán tras la muerte de su padre, emitió su primer mensaje público desde las ceremonias fúnebres. En un discurso transmitido por la televisión estatal afirmó que la venganza contra Estados Unidos e Israel "se llevará a cabo sin duda" y sostuvo que esa decisión representa "la voluntad de nuestra nación".

Además, prometió vengar "la sangre del líder mártir y de todos los mártires de estas dos guerras" y aseguró que "cada persona libre del mundo cumplirá una parte de esta misión". Según fuentes citadas por distintos medios internacionales, Mojtaba Khamenei sufrió lesiones y desfiguración facial durante el ataque en el que murió su padre y desde entonces ha tenido escasas apariciones públicas.

Supuesto plan para asesinar a Trump

En medio de la escalada verbal, The Wall Street Journal y CNN informaron que los servicios de inteligencia israelíes entregaron a la Casa Blanca información sobre un presunto plan iraní para asesinar a Donald Trump. Si bien existen dudas dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense sobre la solidez de esos datos, el presidente aseguró que considera seria la amenaza y reiteró que Teherán lo tiene "en la mira desde hace años".

Last week, we were in negotiations with the US when Israel decided to blow up that diplomacy.



This week, we held talks with the E3/EU when the US decided to blow up that diplomacy.



What conclusion would you draw?



To Britain and the EU High Rep, it is Iran which must "return"… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2025

Uno de los principales puntos de conflicto continúa siendo el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde, antes del conflicto, circulaba cerca del 20% del petróleo y del gas natural comercializados en el mundo. Estados Unidos exige que Irán garantice la libre circulación de los buques internacionales, mientras recomienda a las embarcaciones utilizar la ruta marítima situada en aguas territoriales de Omán.

Teherán, en cambio, sostiene que el estrecho debe permanecer bajo control iraní y reclama el derecho a cobrar tarifas a los barcos que atraviesen esa vía marítima, considerada históricamente un corredor internacional.

Las negociaciones siguen, pese al aumento de la tensión

A pesar de la creciente confrontación, los contactos diplomáticos no se interrumpieron. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, llegó este sábado a Omán para mantener reuniones vinculadas con la seguridad de la navegación en el estrecho, mientras que previamente mediadores de Qatar habían mantenido conversaciones con autoridades iraníes.

Las negociaciones continúan incluso después de que Irán acusara a Estados Unidos de incumplir el acuerdo provisional al eliminar las exenciones que permitían a Teherán exportar petróleo en dólares. Washington justificó esa decisión como respuesta a los ataques registrados contra embarcaciones en el estrecho.

El estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

"Solo puede haber cumplimiento mutuo", escribió Araqchi en su cuenta de X, en una señal de que las conversaciones permanecen abiertas pese al clima de máxima tensión.