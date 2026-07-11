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Donald Trump le reclamó a Irán que libere el estrecho de Ormuz y lanzó una fuerte amenza

El Presidente norteamericano advirtió con una respuesta militar "sin precedentes" si se concreta un supuesto plan para asesinarlo. El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, prometió vengar la muerte de su padre.

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Trump dijo que EE.UU. arrasará por completo a Irán si lo asesinan. (Foto: REUTERS)

Trump dijo que EE.UU. "arrasará por completo" a Irán si lo asesinan. (Foto: REUTERS)

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este sábado con un nuevo intercambio de amenazas que pone en riesgo las negociaciones para sostener el acuerdo provisional alcanzado tras semanas de enfrentamientos en Medio Oriente. Mientras Washington exige garantías sobre la libre navegación en el estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump advirtió con una respuesta militar "sin precedentes" si se concreta un supuesto plan iraní para asesinarlo.

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Al mismo tiempo, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, prometió vengar la muerte de su padre, Ali Khamenei, en un discurso que elevó aún más la tensión entre ambos países.

A través de una serie de publicaciones en Truth Social, Trump endureció su discurso contra Teherán luego de que funcionarios estadounidenses reclamaran una declaración pública de Irán garantizando que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto y que ningún buque será atacado durante su paso por esa estratégica ruta marítima.

Las declaraciones del mandatario estadounidense llegaron después de que, durante el funeral de Ali Khamenei, se escucharan consignas que pedían abiertamente su asesinato. Según reveló el New York Post, Trump aseguró que hace tiempo enfrenta amenazas provenientes de Irán y lanzó una advertencia directa: "Si llegara a suceder, dejé instrucciones: bombardearlos con una potencia sin precedentes".

El nuevo líder supremo iraní prometió vengar a su padre

Horas después, Mojtaba Khamenei, quien asumió el liderazgo supremo de Irán tras la muerte de su padre, emitió su primer mensaje público desde las ceremonias fúnebres. En un discurso transmitido por la televisión estatal afirmó que la venganza contra Estados Unidos e Israel "se llevará a cabo sin duda" y sostuvo que esa decisión representa "la voluntad de nuestra nación".

Además, prometió vengar "la sangre del líder mártir y de todos los mártires de estas dos guerras" y aseguró que "cada persona libre del mundo cumplirá una parte de esta misión". Según fuentes citadas por distintos medios internacionales, Mojtaba Khamenei sufrió lesiones y desfiguración facial durante el ataque en el que murió su padre y desde entonces ha tenido escasas apariciones públicas.

Supuesto plan para asesinar a Trump

En medio de la escalada verbal, The Wall Street Journal y CNN informaron que los servicios de inteligencia israelíes entregaron a la Casa Blanca información sobre un presunto plan iraní para asesinar a Donald Trump. Si bien existen dudas dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense sobre la solidez de esos datos, el presidente aseguró que considera seria la amenaza y reiteró que Teherán lo tiene "en la mira desde hace años".

Uno de los principales puntos de conflicto continúa siendo el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde, antes del conflicto, circulaba cerca del 20% del petróleo y del gas natural comercializados en el mundo. Estados Unidos exige que Irán garantice la libre circulación de los buques internacionales, mientras recomienda a las embarcaciones utilizar la ruta marítima situada en aguas territoriales de Omán.

Teherán, en cambio, sostiene que el estrecho debe permanecer bajo control iraní y reclama el derecho a cobrar tarifas a los barcos que atraviesen esa vía marítima, considerada históricamente un corredor internacional.

Las negociaciones siguen, pese al aumento de la tensión

A pesar de la creciente confrontación, los contactos diplomáticos no se interrumpieron. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, llegó este sábado a Omán para mantener reuniones vinculadas con la seguridad de la navegación en el estrecho, mientras que previamente mediadores de Qatar habían mantenido conversaciones con autoridades iraníes.

Las negociaciones continúan incluso después de que Irán acusara a Estados Unidos de incumplir el acuerdo provisional al eliminar las exenciones que permitían a Teherán exportar petróleo en dólares. Washington justificó esa decisión como respuesta a los ataques registrados contra embarcaciones en el estrecho.

El estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

El estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

"Solo puede haber cumplimiento mutuo", escribió Araqchi en su cuenta de X, en una señal de que las conversaciones permanecen abiertas pese al clima de máxima tensión.

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