Terremoto en Venezuela: subió la cifra de muertos y ya son 4490 las víctimas fatales

Más de 30.000 voluntarios trabajan en la emergencia

Rodríguez informó además que fueron distribuidas 9995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua para asistir a la población damnificada.

En paralelo, las tareas de asistencia cuentan con 30.535 voluntarios registrados y 31.837 funcionarios de distintos organismos desplegados en todo el país.

Las autoridades también confirmaron que, desde el 24 de junio, se registraron 1222 réplicas del movimiento sísmico.

Miles de familias siguen sin hogar

El Gobierno estima que cerca de 18.000 personas perdieron sus viviendas, aunque advirtió que esa cifra podría aumentar a medida que avancen las inspecciones sobre edificios y casas que quedaron dañados, aunque no colapsaron.

En ese contexto, este fin de semana comenzó un censo biométrico para determinar la cantidad de viviendas que deberán construirse para los damnificados. La proyección oficial es que serán necesarias unas 25.000 unidades habitacionales.

Por último, Jorge Rodríguez adelantó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas durante la próxima semana, aunque no brindó precisiones sobre la fecha