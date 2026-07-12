En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Venezuela
Tragedia
Tragedia

Terremoto en Venezuela: subió la cifra de muertos y ya son 4490 las víctimas fatales

Las autoridades difundieron un nuevo balance sobre la tragedia y actualizaron el alcance de la asistencia desplegada en las zonas más afectadas.

Banner Seguinos en google DESK
Terremoto en Venezuela: subió la cifra de muertos y ya son 4490 las víctimas fatales

Terremoto en Venezuela: subió la cifra de muertos y ya son 4490 las víctimas fatales
Leé también Venezuela enfrenta una nueva amenaza tras los terremotos y la OPS lanzó una preocupante advertencia
La OPS pidió acelerar la vacunación tras los terremotos que dejaron casi 3.900 muertos. (Foto: Reuters)

En tanto, el número de heridos se mantiene en 16.740, según los datos difundidos por las autoridades.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó a través de sus redes sociales que 120.794 familias recibieron asistencia desde el inicio de la emergencia. Además, precisó que 19.583 personas permanecen alojadas en 108 campamentos transitorios instalados en escuelas de Caracas y de los estados Miranda y La Guaira, la región más afectada por el desastre.

El nuevo informe también señala que se habilitaron 14 refugios temporales más respecto del último balance, cuando funcionaban 94 centros de evacuados.

Más de 30.000 voluntarios trabajan en la emergencia

Rodríguez informó además que fueron distribuidas 9995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua para asistir a la población damnificada.

En paralelo, las tareas de asistencia cuentan con 30.535 voluntarios registrados y 31.837 funcionarios de distintos organismos desplegados en todo el país.

Las autoridades también confirmaron que, desde el 24 de junio, se registraron 1222 réplicas del movimiento sísmico.

Miles de familias siguen sin hogar

El Gobierno estima que cerca de 18.000 personas perdieron sus viviendas, aunque advirtió que esa cifra podría aumentar a medida que avancen las inspecciones sobre edificios y casas que quedaron dañados, aunque no colapsaron.

En ese contexto, este fin de semana comenzó un censo biométrico para determinar la cantidad de viviendas que deberán construirse para los damnificados. La proyección oficial es que serán necesarias unas 25.000 unidades habitacionales.

Por último, Jorge Rodríguez adelantó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas durante la próxima semana, aunque no brindó precisiones sobre la fecha

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venezuela Tragedia Terremoto
Notas relacionadas
Se conocieron cómo fueron los últimos momentos de Lucas Gámez antes del terremoto de Venezuela
Terremoto en Venezuela: hallaron 215 cuerpos más y ya son 4333 los muertos por la tragedia
El conmovedor mensaje de la mamá de Lucas, el nene argentino que murió en el terremoto de Venezuela

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar