Aumento para jubilados ANSES: de cuánto será la suba en agosto de 2026

Si finalmente el aumento fuera del 2%, la jubilación mínima pasaría a ubicarse en torno a $420.229. En cambio, si el IPC de junio resulta del 1,9%, el haber mínimo sería cercano a $419.817.

De todos modos, estos montos son estimativos y recién quedarán confirmados una vez que el INDEC publique el dato oficial de inflación.

Qué pasará con el bono de $70.000

Además del incremento por movilidad, los jubilados esperan una definición sobre la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 que el Gobierno viene otorgando a quienes perciben los haberes más bajos.

Durante julio, ese refuerzo permitió que quienes cobran la jubilación mínima alcanzaran un ingreso total de $481.989,33. En caso de mantenerse sin cambios durante agosto, el ingreso total podría acercarse a $490.000, siempre que el aumento ronde el 2%.

Sin embargo, el bono no se actualiza automáticamente y debe ser confirmado mediante un decreto del Poder Ejecutivo cada mes, por lo que todavía no hay una definición oficial para agosto.

El Gobierno confirmó el bono para jubilados de ANSES: ¿cuánto cobrarán en julio?

Cuándo cobran los jubilados en agosto

El calendario de pagos de ANSES ya prevé que los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo comiencen a cobrar desde el lunes 10 de agosto, según la terminación del DNI.

Como ocurre todos los meses, quienes reciben haberes superiores cobrarán en las fechas posteriores, conforme al cronograma que publicará el organismo.

Por ahora, la principal expectativa está puesta en el dato de inflación que difundirá el INDEC el 14 de julio. Ese número definirá el porcentaje de aumento que recibirán millones de jubilados y pensionados en agosto y permitirá conocer los montos oficiales que pagará ANSES.