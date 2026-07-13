En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Aumento
Jubilados
Previsional

Aumento para jubilados ANSES: de cuánto será la suba en agosto de 2026

El incremento dependerá de la inflación de junio que el INDEC difundirá el 14 de julio. Las estimaciones anticipan una suba cercana al 2% y la jubilación mínima podría superar los $420.000.

Banner Seguinos en google DESK
Aumento para jubilados ANSES: de cuánto será la suba en agosto de 2026

Aumento para jubilados ANSES: de cuánto será la suba en agosto de 2026

Mientras millones de jubilados y pensionados ya comenzaron a cobrar los haberes de julio, la atención está puesta en el próximo aumento que aplicará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en agosto. El porcentaje todavía no fue confirmado, ya que dependerá de la inflación de junio, un dato que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el 14 de julio.

Leé también AUH de ANSES en julio: confirman aumento y las fechas de cobro
AUH de ANSES en julio: confirman aumento y las fechas de cobro

La actualización se realizará bajo la fórmula de movilidad vigente, que establece incrementos mensuales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes. Por ese motivo, la inflación de junio será la que determine el porcentaje de aumento para agosto.

Cuánto podrían cobrar los jubilados en agosto

Actualmente, la jubilación mínima es de $411.989,33, mientras que la máxima asciende a $2.772.298,06, según los valores vigentes para julio.

Las proyecciones privadas indican que la inflación de junio se ubicaría entre el 1,9% y el 2%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estima un 2%, mientras que varias consultoras privadas prevén un incremento levemente inferior.

Si finalmente el aumento fuera del 2%, la jubilación mínima pasaría a ubicarse en torno a $420.229. En cambio, si el IPC de junio resulta del 1,9%, el haber mínimo sería cercano a $419.817.

De todos modos, estos montos son estimativos y recién quedarán confirmados una vez que el INDEC publique el dato oficial de inflación.

Qué pasará con el bono de $70.000

Además del incremento por movilidad, los jubilados esperan una definición sobre la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 que el Gobierno viene otorgando a quienes perciben los haberes más bajos.

Durante julio, ese refuerzo permitió que quienes cobran la jubilación mínima alcanzaran un ingreso total de $481.989,33. En caso de mantenerse sin cambios durante agosto, el ingreso total podría acercarse a $490.000, siempre que el aumento ronde el 2%.

Sin embargo, el bono no se actualiza automáticamente y debe ser confirmado mediante un decreto del Poder Ejecutivo cada mes, por lo que todavía no hay una definición oficial para agosto.

El Gobierno confirmó el bono para jubilados de ANSES: ¿cuánto cobrarán en julio?

El Gobierno confirmó el bono para jubilados de ANSES: ¿cuánto cobrarán en julio?

Cuándo cobran los jubilados en agosto

El calendario de pagos de ANSES ya prevé que los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo comiencen a cobrar desde el lunes 10 de agosto, según la terminación del DNI.

Como ocurre todos los meses, quienes reciben haberes superiores cobrarán en las fechas posteriores, conforme al cronograma que publicará el organismo.

Por ahora, la principal expectativa está puesta en el dato de inflación que difundirá el INDEC el 14 de julio. Ese número definirá el porcentaje de aumento que recibirán millones de jubilados y pensionados en agosto y permitirá conocer los montos oficiales que pagará ANSES.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Aumento Jubilados agosto
Notas relacionadas
El Gobierno confirmó el aumento para jubilados de ANSES en julio: en cuánto queda el haber mínimo
Tarjeta Alimentar: ANSES confirmó qué pasará con los montos en julio
Se confirmó la noticia de ANSES que todos los jubilados estaban anhelando

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar