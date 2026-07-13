Quién era el joven asesinado durante los festejos por la Selección argentina en el Mundial

La historia de Matías Ochonga: tenía 20 años y lo mataron en plena celebración del Mundial.

Además, los investigadores indicaron que pesaban sobre él dos pedidos de captura vigentes, aunque hasta el momento la Justicia no informó oficialmente a qué expedientes correspondían esas órdenes.

Ese contexto fortaleció una de las principales líneas de investigación.

El ataque en medio de los festejos

La historia de Matías Ochonga: tenía 20 años y lo mataron en plena celebración del Mundial.

El asesinato ocurrió cerca de las 2.10 de la madrugada, cuando cientos de personas celebraban en el centro de San Francisco la clasificación del equipo de Lionel Scaloni. Según la reconstrucción, el agresor se acercó entre la multitud y le disparó tres veces por la espalda a corta distancia, para luego escapar aprovechando el caos generado por los festejos.

Pese a la gran cantidad de personas presentes, no hubo otras víctimas.

Debido a la concentración de hinchas en la zona, una ambulancia no pudo acceder rápidamente al lugar, por lo que efectivos policiales trasladaron a Ochonga en un patrullero hasta el Hospital J. B. Iturraspe.

Los médicos intentaron asistirlo, pero confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Quién es el principal sospechoso

La investigación avanzó con rapidez y la Fiscalía de Instrucción de San Francisco identificó como presunto autor del homicidio a un joven de 25 años, identificado por sus iniciales A.A.G., conocido con el apodo de "Manay".

El sospechoso fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y sobre él pesa un pedido de captura.

En las últimas horas, la Policía realizó allanamientos en los barrios Parque y La Florida de San Francisco, además de operativos en distintos domicilios de Frontera, provincia de Santa Fe.

Durante uno de los procedimientos se secuestraron elementos considerados de interés para la causa, aunque el acusado continúa prófugo.

La principal hipótesis de la Justicia

Los investigadores sostienen que no existen elementos que permitan vincular el crimen con los festejos mundialistas.

Por el contrario, las pruebas reunidas hasta el momento indican que el atacante aprovechó la gran concentración de personas para ejecutar un ataque previamente planificado y escapar sin ser identificado en un primer momento.

La Fiscalía continúa analizando registros de cámaras de seguridad, testimonios y pericias balísticas para reconstruir con precisión la secuencia del homicidio y determinar el móvil definitivo del crimen.

Dolor y pedidos de justicia

Tras conocerse la noticia, familiares y amigos despidieron a Matías Ochonga en las redes sociales con mensajes de dolor y pedidos de justicia. "Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y en nuestra mente", escribió uno de sus allegados.