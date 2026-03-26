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Del poder absoluto al banquillo

Nicolás Maduro vuelve a presentarse ante la Justicia de Nueva York, con un interrogante especial: ¿quién paga?

El ex dictador venezolano lleva 82 días preso desde que un comando especial de los Estados Unidos lo capturó en Caracas y se lo llevó a la nación de Trump. Es la segunda audiencia por los cargos de narcotráfico y terrorismo, entre otros. Maduro se declaró como un "preso político".

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, el exdictador de Venezuela lleva 82 días preso en Nueva York. (Foto: A24.com)

Hasta el 2 de enero de este año, Nicolás Maduro hacía y deshacía a voluntad en Venezuela. Desde la madrugada del 3 de enero, está preso. Un grupo comando militar de EE.UU. lo capturó en Caracas y se lo llevó a Nueva York. Se lo acusa, entre otras cosas, de terrorismo y narcotraficante.

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La primera vez que estuvo en el banquillo de los acusados - ya en Nueva York - se declaró como el "presidente legítimo de Venezuela y un preso político". Este jueves se presenta para la segunda audiencia en su contra.

El exdictador está con su mujer Cilia Flores (también acusada) en la cárcel federal de Brooklyn, donde sigue detenido. La escena judicial gira alrededor de cargos gravísimos que le pueden deparar una condena demoledora: conspiración por “narcoterrorismo”, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, además de conspiración para la tenencia de ese armamento.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró “no culpable”. Ahora, el tribunal vuelve a ponerlo frente a una realidad que en Caracas todavía muchos intentan maquillar: el hombre que durante años ejerció el poder absoluto, hoy depende de un juez federal de Manhattan y de un expediente que lo persigue mucho más allá de la política.

Mientras tanto, el trasfondo sigue siendo explosivo. Desde la caída de Maduro, Delcy Rodríguez quedó al frente de la transición venezolana y Washington ya empezó a mover piezas para reordenar la relación con Caracas. Pero nada de eso borra lo central: en Nueva York no se discute gobernabilidad ni petróleo. Se discute si Maduro puede zafar de una causa que lo sienta, por segunda vez, en el banquillo de los acusados.

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El otro problema que plantea este juicio es quién paga la defensa profesional del exdictador. La defensa de Nicolás Maduro quiere que fondos del Estado venezolano paguen a sus abogados en Estados Unidos, pero Washington bloqueó esa posibilidad a través del régimen de sanciones.

La estrategia de sus abogados es convertir ese freno financiero en un argumento judicial: sostienen que así se vulnera su derecho a elegir defensa y hasta buscan usarlo para intentar tumbar la causa. En el fondo, la pelea no es solo por honorarios: es por definir si Maduro puede seguir usando la caja del Estado para protegerse en un juicio personal.

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