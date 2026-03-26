Nicolás Maduro vuelve a presentarse ante la Justicia de Nueva York, con un interrogante especial: ¿quién paga?

Mientras tanto, el trasfondo sigue siendo explosivo. Desde la caída de Maduro, Delcy Rodríguez quedó al frente de la transición venezolana y Washington ya empezó a mover piezas para reordenar la relación con Caracas. Pero nada de eso borra lo central: en Nueva York no se discute gobernabilidad ni petróleo. Se discute si Maduro puede zafar de una causa que lo sienta, por segunda vez, en el banquillo de los acusados.

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El otro problema que plantea este juicio es quién paga la defensa profesional del exdictador. La defensa de Nicolás Maduro quiere que fondos del Estado venezolano paguen a sus abogados en Estados Unidos, pero Washington bloqueó esa posibilidad a través del régimen de sanciones.

La estrategia de sus abogados es convertir ese freno financiero en un argumento judicial: sostienen que así se vulnera su derecho a elegir defensa y hasta buscan usarlo para intentar tumbar la causa. En el fondo, la pelea no es solo por honorarios: es por definir si Maduro puede seguir usando la caja del Estado para protegerse en un juicio personal.

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