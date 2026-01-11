El video viral de Catherine Fulop para festejar la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Apenas se conocía la noticia de la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado a la madrugada, la actriz reaccionó desde su cuenta en X con el siguiente mensaje: "Dios nos proteja! Llegó el día y se hará Justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela", expresó con alegría. Mientras que su hija Oriana Sabatini compartió el emoji de la bandera venezolana y las manos unidas en forma de ruego.

catherine fulop posteo video situacion en venezuela

El fuerte mensaje de Marcela Feudale por la detención de Nicolás Maduro en Venezuela

Tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela a manos de Donald Trump, varios famosos se expresaron el sábado sobre la situación, entre ellos, Marcela Feudale.

Mientras varios famosos celebraron lo sucedido, la locutora planteó su posición con dos picantes mensajes desde su cuenta en la red social X, generando polémica.

"Los que celebran un bombardeo en territorio soberano, son los mismos que colocaban la bandera de Ucrania en su momento. No entienden de soberanías sino de ideologías. Buon Giorno", dijo en una primera reflexión.

En un segundo mensaje, siguió con su análisis político de la situación, repudiando claramente el accionar del mandatario estadounidense al ordenar la captura de Maduro en tierra venezolana.

"Trump confiesa haber atacado a Venezuela y a su líder Maduro, por lo que debió haber tenido autorización del Congreso. El ataque se convierte en anticonstitucional. Lo coloca en problemas en su propio país. ¿Le importará? ¿Harán algo los democratas?", reflexionó Marcela Feudale.