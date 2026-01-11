El video viral de Catherine Fulop para festejar la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

La actriz venelozana Catherine Fulop, que hace muchos años reside en la Argentina, compartió un video a puro baile y sonrisa para celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La actriz Catherine Fulop compartió este domingo un video en las redes donde se la ve absolutamente feliz tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
La actriz venelozana Catherine Fulop, que hace muchos años reside en la Argentina, compartió un video a puro baile y sonrisa para celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Cathy se mostró a pura alegría y baile por lo sucedido en su país de origen en un posteo que compartió en su cuenta de Instagram a raíz de lo sucedido el fin de semana pasado con Maduro, cuando fue capturado la unidad de fuerzas especiales enviadas a Venzuela por parte del presidente Donald Trump.
"Dónde están!??? Un poquito de humor es esta mañana hermosa! Venzuela libre!!!", expresó en el mensaje desde su cuenta en Instagram Catherine Fulop este domingo donde se mostró al sol y al aire libre disfrutando de la noticia que sacudió al mundo entero hace unos días.
"¿Dónde está China? ¿Dónde esta Rusia? ¿Por qué no actuaron? ¿Cuál es la excusa? Maduro está en una cárcel federal y ahora me pregunto los comunistas dónde están.... Dónde están los que a los gringos los iban a enfrentar", se la escucha entonar a la actriz nacida en Caracas con emoción en el video que subió a las redes y rápidamente se volvió viral.
Apenas se conocía la noticia de la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado a la madrugada, la actriz reaccionó desde su cuenta en X con el siguiente mensaje: "Dios nos proteja! Llegó el día y se hará Justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela", expresó con alegría. Mientras que su hija Oriana Sabatini compartió el emoji de la bandera venezolana y las manos unidas en forma de ruego.
Tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela a manos de Donald Trump, varios famosos se expresaron el sábado sobre la situación, entre ellos, Marcela Feudale.
Mientras varios famosos celebraron lo sucedido, la locutora planteó su posición con dos picantes mensajes desde su cuenta en la red social X, generando polémica.
"Los que celebran un bombardeo en territorio soberano, son los mismos que colocaban la bandera de Ucrania en su momento. No entienden de soberanías sino de ideologías. Buon Giorno", dijo en una primera reflexión.
En un segundo mensaje, siguió con su análisis político de la situación, repudiando claramente el accionar del mandatario estadounidense al ordenar la captura de Maduro en tierra venezolana.
"Trump confiesa haber atacado a Venezuela y a su líder Maduro, por lo que debió haber tenido autorización del Congreso. El ataque se convierte en anticonstitucional. Lo coloca en problemas en su propio país. ¿Le importará? ¿Harán algo los democratas?", reflexionó Marcela Feudale.