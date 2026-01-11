"Nunca vi nada igual": el relato del soldado que habló del arma usada por EE.UU. para capturar a Maduro

A ese escenario se sumó el arribo de helicópteros, cuyo ruido -según describió- resultaba ensordecedor. Desde esas aeronaves descendió un grupo reducido de soldados estadounidenses. “No eran muchos, quizás veinte, pero estaban equipados con una tecnología que nunca habíamos enfrentado”, relató.

El guardia aseguró que la resistencia fue prácticamente nula. “Éramos muchos más, pero no tuvimos ninguna oportunidad”, afirmó. Según su versión, el enfrentamiento duró apenas unos minutos y estuvo marcado por la precisión y velocidad del ataque estadounidense, que dejó fuera de combate a las fuerzas locales casi de inmediato.

“Parecía que cada uno de ellos disparaba sin errar un solo tiro”, describió el soldado, quien sostuvo que la diferencia tecnológica fue determinante desde el primer momento.

El impacto de un arma inexplicable

El momento más estremecedor del relato llegó cuando el testigo describió el uso de un dispositivo que no pudo identificar. “Lanzaron algo que no sé cómo explicar. Fue como una onda extremadamente fuerte”, recordó. Según contó, el efecto fue inmediato: mareos, dolor intenso en la cabeza y sangrado nasal generalizado.

“Sentí como si mi cabeza fuera a explotar. Muchos empezaron a vomitar sangre. Caímos al suelo sin poder movernos”, afirmó. Para el soldado, ese elemento fue decisivo para desactivar cualquier intento de resistencia.

Consultado sobre si lograron oponer algún tipo de defensa, fue contundente: “No teníamos cómo competir con esa tecnología. Nunca vi nada igual, ni siquiera pudimos mantenernos en pie”.

Karoline Leavitt acompañó la difusión del testimonio con un mensaje breve pero contundente: “Dejá lo que estás haciendo y leé esto”. Desde entonces, el relato circuló con fuerza en redes sociales y medios internacionales.