"Nunca vi nada igual": el relato del soldado que habló del arma usada por EE.UU. para capturar a Maduro
Un soldado venezolano describió una tecnología desconocida durante el operativo militar que terminó con la detención del exmandatario. Los detalles.
"Nunca vi nada igual": el relato del soldado que habló del arma usada por EE.UU. para capturar a Maduro
El testimonio de un militar venezolano que habría estado presente durante el operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro volvió a poner el foco en el despliegue tecnológico de Estados Unidos. El relato fue difundido por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y describe el uso de un arma nunca antes vista por las fuerzas locales.
La detención del exmandatario venezolano ocurrió el 3 de enero en Caracas, en el marco de la operación militar denominada “Resolución Absoluta”. Según informó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, la incursión involucró a más de 200 efectivos estadounidenses y fue ejecutada con un alto nivel de coordinación y precisión.
“La palabra integración no alcanza para explicar la complejidad de una misión de este tipo”, sostuvo el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., al referirse a la extracción de Maduro. Sin embargo, fue el relato de un testigo directo lo que generó mayor impacto.
Sistemas apagados y confusión total
De acuerdo con el testimonio citado por Leavitt en la red social X, el soldado venezolano se encontraba de guardia cuando, de manera repentina, todos los sistemas de radar dejaron de funcionar sin motivo aparente. Minutos después, drones comenzaron a sobrevolar la zona, generando desconcierto entre los efectivos que custodiaban el lugar.
A ese escenario se sumó el arribo de helicópteros, cuyo ruido -según describió- resultaba ensordecedor. Desde esas aeronaves descendió un grupo reducido de soldados estadounidenses. “No eran muchos, quizás veinte, pero estaban equipados con una tecnología que nunca habíamos enfrentado”, relató.
El guardia aseguró que la resistencia fue prácticamente nula. “Éramos muchos más, pero no tuvimos ninguna oportunidad”, afirmó. Según su versión, el enfrentamiento duró apenas unos minutos y estuvo marcado por la precisión y velocidad del ataque estadounidense, que dejó fuera de combate a las fuerzas locales casi de inmediato.
“Parecía que cada uno de ellos disparaba sin errar un solo tiro”, describió el soldado, quien sostuvo que la diferencia tecnológica fue determinante desde el primer momento.
El impacto de un arma inexplicable
El momento más estremecedor del relato llegó cuando el testigo describió el uso de un dispositivo que no pudo identificar. “Lanzaron algo que no sé cómo explicar. Fue como una onda extremadamente fuerte”, recordó. Según contó, el efecto fue inmediato: mareos, dolor intenso en la cabeza y sangrado nasal generalizado.
“Sentí como si mi cabeza fuera a explotar. Muchos empezaron a vomitar sangre. Caímos al suelo sin poder movernos”, afirmó. Para el soldado, ese elemento fue decisivo para desactivar cualquier intento de resistencia.
Consultado sobre si lograron oponer algún tipo de defensa, fue contundente: “No teníamos cómo competir con esa tecnología. Nunca vi nada igual, ni siquiera pudimos mantenernos en pie”.
Karoline Leavitt acompañó la difusión del testimonio con un mensaje breve pero contundente: “Dejá lo que estás haciendo y leé esto”. Desde entonces, el relato circuló con fuerza en redes sociales y medios internacionales.