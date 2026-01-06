Trump defendió el operativo en Venezuela y arremetió contra Maduro: "Mató a millones de personas"

En tono político, el presidente estadounidense apuntó contra la oposición demócrata y reclamó reconocimiento por el accionar de su gobierno. “Fue brillante a nivel táctico. El representante del Partido Demócrata tendría que poder decir que hicimos un buen trabajo”, lanzó.

Nicolás Maduro se declaró inocente: cuándo vuelve a declarar

"Soy el presidente de Venezuela, soy un hombre decente y soy un preso político". Fueron las declaraciones más importantes de Nicolás Maduro en la primera audiencia por los cargos de narcotráfico y terrorismo. Capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas el fin de semana, compareció por primera vez ante un juez federal en Manhattan, Nueva York, el lunes 5 de enero. Realizó una declaración de tipo política que obligó al juez a frenarlo en seco. "Ya llegará el tiempo para esas declaraciones", le dijo.

Maduro y su esposa llegaron al tribunal con la típica ropa de color naranja que identifica a los reos en Estados Unidos. Escoltado por custodios, Maduro habló brevemente a través de un intérprete en la audiencia presidida por el juez Alvin Hellerstein.

“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente y todavía presidente de mi país”, afirmó ante el tribunal, insistiendo en que fue “capturado” en su residencia en Caracas y calificando su traslado a Estados Unidos como un “secuestro”.

La próxima audiencia será recién el 17 de marzo. Hasta entonces, ambos deberán permanecer en el Penal de Brooklyn de máxima seguridad y con "presos ilustres".