En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Donald Trump
Venezuela
Críticas

Trump defendió el operativo en Venezuela y arremetió contra Maduro: "Mató a millones de personas"

Tras la primera audiencia judicial realizada el lunes contra Nicolás Maduro, Trump volvió a referirse a él con fuertes calificativos. El presidente estadounidense presumió ante los republicanos del ataque: "Fue brillante".

Es un tipo...: Trump arremete contra Maduro tras primera audiencia en Estados Unidos

"Es un tipo...": Trump arremete contra Maduro tras primera audiencia en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a las críticas por el operativo militar en Venezuela que culminó con la detención de Nicolás Maduro y lanzó durísimas acusaciones contra el líder chavista, a quien calificó como “un tipo que mató a millones de personas”.

Leé también La palabra que Donald Trump nunca mencionó en su discurso tras la captura de Nicolás Maduro
¿Qué palabra pasó desapercibida en el anuncio de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro (Foto: A24.com).

En declaraciones públicas, Trump defendió la intervención y describió la operación como “brillante” desde el punto de vista táctico, al remarcar que no se registraron víctimas fatales del lado estadounidense. “Es impresionante la operación que se hizo el sábado. No hubo muertos estadounidenses”, sostuvo.

la nube de trump

El mandatario aseguró además que la mayoría de las víctimas del operativo fueron ciudadanos cubanos que, según su versión, cumplían funciones de apoyo y seguridad del régimen venezolano. En ese marco, volvió a cargar contra Maduro al definirlo como “un hombre violento que torturó a muchísima gente”.

Trump también detalló aspectos del despliegue militar y afirmó que las fuerzas estadounidenses lograron interrumpir el suministro eléctrico en gran parte del país. “Pudimos cortar la electricidad de toda Venezuela. Las únicas personas con luces tenían velas. Lo agarramos por sorpresa a Maduro”, expresó, destacando el factor sorpresa como clave del éxito de la operación.

En tono político, el presidente estadounidense apuntó contra la oposición demócrata y reclamó reconocimiento por el accionar de su gobierno. “Fue brillante a nivel táctico. El representante del Partido Demócrata tendría que poder decir que hicimos un buen trabajo”, lanzó.

Nicolás Maduro se declaró inocente: cuándo vuelve a declarar

"Soy el presidente de Venezuela, soy un hombre decente y soy un preso político". Fueron las declaraciones más importantes de Nicolás Maduro en la primera audiencia por los cargos de narcotráfico y terrorismo. Capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas el fin de semana, compareció por primera vez ante un juez federal en Manhattan, Nueva York, el lunes 5 de enero. Realizó una declaración de tipo política que obligó al juez a frenarlo en seco. "Ya llegará el tiempo para esas declaraciones", le dijo.

Maduro y su esposa llegaron al tribunal con la típica ropa de color naranja que identifica a los reos en Estados Unidos. Escoltado por custodios, Maduro habló brevemente a través de un intérprete en la audiencia presidida por el juez Alvin Hellerstein.

Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente y todavía presidente de mi país”, afirmó ante el tribunal, insistiendo en que fue “capturado” en su residencia en Caracas y calificando su traslado a Estados Unidos como un “secuestro”.

La próxima audiencia será recién el 17 de marzo. Hasta entonces, ambos deberán permanecer en el Penal de Brooklyn de máxima seguridad y con "presos ilustres".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Donald Trump Venezuela Nicolás Maduro Estados Unidos
Notas relacionadas
María Corina Machado le agradeció a Donald Trump y afirmó que "la transición es inevitable"
Las dos mujeres que se disputan la presidencia de Venezuela y la preferencia de Donald Trump
Nicolás Maduro fue trasladado al Tribunal Federal de Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar