Diciembre suele asociarse con celebraciones, vacaciones, cierres de ciclo y reuniones familiares. Sin embargo, cuando se analiza desde la perspectiva laboral, este mes no es tan generoso en días de descanso obligatorio como muchos podrían suponer.

No es el 8 de diciembre: este será el feriado que le dará descanso obligatorio a todos

Diciembre suele asociarse con celebraciones, vacaciones, cierres de ciclo y reuniones familiares. Sin embargo, cuando se analiza desde la perspectiva laboral, este mes no es tan generoso en días de descanso obligatorio como muchos podrían suponer. Aunque abundan las festividades tradicionales y religiosas que marcan profundamente la vida cultural del país, solo un día está reconocido por la Ley Federal del Trabajo (LFT) como feriado oficial para todos los trabajadores de México.

Este escenario provoca cada año la misma duda: ¿qué días son realmente de descanso obligatorio y cuáles pertenecen únicamente al calendario cultural o religioso? En un contexto donde miles de trabajadores planifican viajes, reuniones familiares o simplemente un respiro antes del cierre anual, distinguir entre ambas categorías es esencial tanto para empleadores como para empleados.

A continuación, se presenta una crónica detallada que explica cuál será el único feriado laboral de diciembre, cómo debe pagarse si se trabaja, qué celebraciones no son obligatorias, y cómo se organizarán las vacaciones escolares para millones de estudiantes en el país. Todo ello con base en la legislación vigente y el calendario académico oficial.

Un solo día feriado: la realidad laboral de diciembre

Para muchas personas resulta sorprendente descubrir que solo existe un feriado obligatorio en todo el mes de diciembre. Esto se establece en el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que determina los días en los que debe suspenderse el trabajo en todo el territorio nacional, independientemente del sector o actividad.

Ese día es:

  • 25 de diciembre (jueves) — Navidad

Este feriado, uno de los más emblemáticos del calendario mundial, figura como el único descanso obligatorio del mes. No importa si se trabaja en comercio, industria, administración, servicios o instituciones públicas: todas las personas tienen derecho a no laborar ese día sin que ello afecte su salario.

No obstante, muchos sectores —particularmente los relacionados con servicios esenciales, hospitales, seguridad, hoteles, restaurantes y transporte— suelen requerir personal durante estas fechas. Para estas situaciones, la LFT también contempla una protección económica.

¿Cuánto deben pagar si un trabajador labora el 25 de diciembre?

La Ley Federal del Trabajo es clara respecto a las obligaciones patronales: si un trabajador es convocado a laborar el 25 de diciembre, debe recibir pago triple.

Esto significa:

  • Salario normal del día feriado, más

  • Pago doble adicional por haber trabajado en un día que debería ser de descanso.

En otras palabras, la jornada del 25 de diciembre se convierte automáticamente en una de las mejor remuneradas del año cuando se labora. Este esquema aplica:

  • Con o sin contrato fijo

  • Para empleados sindicalizados y no sindicalizados

  • Para personal operativo y administrativo

  • Para empresas privadas y organismos públicos

En caso de que un patrón no quiera cubrir este pago, el trabajador tiene derecho a realizar un reclamo ante las instancias correspondientes, como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). La legislación protege al empleado incluso si no existe relación formal por escrito; basta con demostrar la existencia de una relación laboral.

Diciembre y sus múltiples celebraciones: cuáles no son feriados laborales

México es un país con profundas tradiciones religiosas y culturales, especialmente visibles durante diciembre. Aun así, la mayoría de estas fechas no tienen reconocimiento como feriados oficiales, por lo que el trabajo y las clases continúan con normalidad.

Entre las celebraciones más destacadas del mes se encuentran:

12 de diciembre — Día de la Virgen de Guadalupe

Aunque es una de las celebraciones religiosas más importantes del país, no se considera día de descanso obligatorio.

Sin embargo, es común observar:

  • Escuelas que suspenden actividades por decisión interna

  • Bancos que operan con horarios reducidos o cierran

  • Oficinas públicas que implementan ajustes operativos

  • Empresas que permiten salidas anticipadas

Estas medidas no responden a normativa laboral, sino a prácticas institucionales o decisiones particulares.

24 de diciembre — Nochebuena

Para muchos mexicanos, la cena de Nochebuena es uno de los momentos más significativos del año. A pesar de ello, desde la perspectiva legal:

  • Es un día laboral normal.

No obstante, muchas empresas tienen la costumbre de:

  • Permitir jornadas reducidas

  • Autorizar la salida en horarios anticipados

  • Ofrecer permisos especiales a quienes viajan

  • Realizar convivios o actividades de integración

Estas concesiones suelen depender del giro de la empresa, sus políticas internas y acuerdos entre empleadores y empleados.

¿Habrá fin de semana largo en diciembre?

A diferencia de otros meses donde el calendario ofrece puentes, diciembre 2025 no tendrá fines de semana largos por feriados oficiales.

El feriado del 25 de diciembre caerá en jueves, lo que genera un descanso intermedio, pero no un puente obligatorio. Aun así, algunas empresas podrían otorgar el viernes 26 como parte de sus políticas internas, pero esto ya depende de cada organización.

Vacaciones para estudiantes: qué dice el calendario de la SEP

Mientras el ámbito laboral cuenta con solo un día oficial de descanso, el sector educativo maneja un calendario muy distinto. Las escuelas públicas y privadas que siguen los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) preparan cada año uno de los descansos más esperados por estudiantes, docentes y familias: las vacaciones de invierno.

Para el ciclo escolar 2025–2026, las fechas establecidas son:

  • Vacaciones de invierno: del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026.

Esto significa que los estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— disfrutarán de un descanso que abarca:

  • Las últimas dos semanas de diciembre

  • La primera semana completa de enero

Durante este periodo, todas las actividades escolares quedan suspendidas.

¿Cuándo regresan los maestros?

Los docentes no tendrán el mismo periodo libre que los alumnos. Según el calendario escolar, deberán reincorporarse el:

  • 7 de enero de 2026,

    para participar en un taller intensivo de formación.

¿Cuándo regresan los estudiantes?

El regreso a clases está programado para:

  • 12 de enero de 2026

Con este esquema, México se mantiene entre los países que brindan uno de los descansos invernales más prolongados dentro del ámbito educativo de América Latina.

Impacto en familias, empresas y planificación anual

La existencia de un solo feriado oficial en diciembre obliga a muchos trabajadores y familias a planificar con mayor cuidado. Para algunos, el descanso del 25 de diciembre coincide con celebraciones familiares y permite una pausa para cerrar el año. Para otros, especialmente quienes laboran en sectores esenciales, es un día destinado al trabajo con un pago mayor.

En el ámbito escolar, las vacaciones representan una oportunidad ideal para viajes familiares, actividades recreativas y encuentros entre generaciones. También implican una reorganización doméstica: padres que deben adaptar horarios, servicios que ajustan demanda y entidades turísticas que registran un notable incremento en visitantes.

