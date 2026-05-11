Video: el terrible momento en que un avión atropelló y mató a una persona en una pista

Doce pasajeros sufrieron heridas leves y al menos cinco fueron trasladados a hospitales cercanos, según reportes oficiales. La identidad de la víctima todavía no fue difundida y la investigación quedó en manos de la policía de Denver y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB).

Las autoridades intentan determinar ahora cómo la persona consiguió atravesar las barreras de seguridad de uno de los aeropuertos más importantes del país y si tenía algún tipo de trastorno psicológico o de salud para haber realizado la maniobra tan peligrosa que le costó la vida.

La secuencia de una accidente fatal increíble

Es sumamente inusual que una persona ajena al movimiento de un aeropuerto logre vulnerar rejas, controles y medidas de seguridad como aparecer impunemente caminando y cruzando una pista en un aeropuerto. Pero esto pasó en Denver.

avión secuencia Un apeersona irrumpe a pie en una pista de un aeropuerto. Segundos más tarde, un avión en pleno despegue, lo atropella y lo mata. (Foto: Captura de TV)

Por ahora no hay ninguna confirmación oficial de que la persona tuviera problemas psiquiátricos, estuviera drogada o atravesara una crisis mental. Las autoridades de Denver y la NTSB todavía no identificaron públicamente a la víctima ni explicaron por qué ingresó a la pista.

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, habló directamente de un “trespasser”, o intruso, y dijo que el ingreso fue intencional.

Las cámaras de seguridad muestran que la persona avanzó sola por la pista mientras el vuelo 4345 ya iba a alta velocidad. Algunos medios estadounidenses señalaron que el comportamiento parecía errático o desconectado de la situación, pero eso todavía es interpretación periodística y no forma parte de ningún informe oficial.

La investigación ahora está concentrada en tres puntos:

cómo logró vulnerar la seguridad del aeropuerto,

si hubo fallas en vigilancia o sensores perimetrales,

y cuál era el estado mental o físico de la víctima antes de entrar a la pista.

También se analiza la evacuación del avión, porque tras el impacto uno de los motores se incendió brevemente y el humo llenó parte de la cabina. Doce pasajeros resultaron heridos leves. No se cree que pudo haber sido producto de un "lobo solitario" que intentó un más que absurdo atentado. Lo más probable es que estuviera desorientado por alguna perturbación grave.