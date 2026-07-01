Con dos goles, México le ganó a Ecuador y pasó a octavos del Mundial

Ecuador respondió a los 17 minutos con una gran acción de John Yeboah, cuyo disparo pegó en el palo derecho del arquero Raúl Rangel.

Sin embargo, el dominio mexicano se transformó en ventaja a los 21, cuando Julián Quiñones recibió un pase largo por la izquierda, se cerró hacia el área y definió con potencia al ángulo derecho de Hernán Galíndez.

Nueve minutos más tarde, una recuperación alta derivó en una rápida combinación entre Quiñones y Jiménez, quien culminó la jugada con un remate al ángulo izquierdo para establecer el 2-0.

En la segunda mitad, Ecuador apenas generó peligro con un remate de Kevin Rodríguez que pasó cerca del primer palo.

Sobre el final, México pudo ampliar la diferencia con un disparo de Orbelín Pineda que salió muy cerca del ángulo.

La jornada terminó de la peor manera para Ecuador: en el tercer minuto de descuento, Piero Hincapié fue expulsado por una sanción aplicada bajo una de las nuevas reglamentaciones implementadas por la FIFA durante el torneo.

Con este triunfo, México avanzó a los octavos de final y mantuvo su invicto en el campeonato, mientras que Ecuador quedó eliminado de la Copa del Mundo.

Sebastián Beccacece no seguirá como técnico de Ecuador

La eliminación del Mundial tras un doloroso 2-0 frente a México marcó el fin de la etapa de Sebastián Beccacece al frente del seleccionado de Ecuador. El entrenador argentino, que había deslizado la decisión con la declaración que realizó apenas finalizó el encuentro en el estadio Azteca, la terminó de confirmar poco después, en la conferencia de prensa.

"No vamos a continuar, algo que me hubiese encantado porque fui feliz, porque realmente creo que construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria", expresó.

Y añadió: "No me hubiese gustado irme de acá, me hubiese gustado seguir un proceso".

“Queríamos hacer nuestro mejor Mundial. Estuvimos a un partido de pasar otra vez y no pudimos hacerlo, y corresponde retirarnos de un lugar que nos sentimos muy bien. Son las reglas del juego y son los resultados los que mandan”, aseguró.

Y agregó: “Fuimos superados en el primer tiempo, después reaccionamos, no encontramos el gol que nos hubiese dado ánimo y estuvimos cerca. Estoy agradecido a toda esta aventura, a este viaje, a los futbolistas y al país. No tengo reproches”.

En conferencia, lamentó: "Merecíamos más de lo que obtuvimos hoy" Y dijo que agradeció a los jugadores, después del partido. “Me llevo ese cariño, ese respeto y admiración", indicó.