Con dos goles, México le ganó a Ecuador y pasó a octavos del Mundial

La selección de México derrotó este martes 2-0 a Ecuador en el estadio Azteca y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.
El conjunto dirigido por Javier Aguirre se impuso 2-0 en el estadio Azteca con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Ecuador terminó con diez jugadores por la expulsión de Piero Hincapié. Sebastián Beccacece no seguirá como técnico.
México le ganó a Ecuador y pasó a octavos de final de la Copa del Mundo
La selección de México derrotó este martes 2-0 a Ecuador en el estadio Azteca y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.
El equipo conducido por Javier Aguirre resolvió el partido en el primer tiempo con un golazo de Julián Quiñones, a los 21 minutos, y Raúl Jiménez, a los 30.
En el complemento, México se dedicó a administrar la ventaja y sostuvo el cero en su arco, mientras que el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece no encontró los caminos para descontar.
La primera llegada clara del encuentro fue para el local, con un remate de Gilberto Mora que se fue por encima del travesaño. Luego, Raúl Jiménez estuvo cerca de abrir el marcador tras un centro de Luis Romo.
Ecuador respondió a los 17 minutos con una gran acción de John Yeboah, cuyo disparo pegó en el palo derecho del arquero Raúl Rangel.
Sin embargo, el dominio mexicano se transformó en ventaja a los 21, cuando Julián Quiñones recibió un pase largo por la izquierda, se cerró hacia el área y definió con potencia al ángulo derecho de Hernán Galíndez.
Nueve minutos más tarde, una recuperación alta derivó en una rápida combinación entre Quiñones y Jiménez, quien culminó la jugada con un remate al ángulo izquierdo para establecer el 2-0.
En la segunda mitad, Ecuador apenas generó peligro con un remate de Kevin Rodríguez que pasó cerca del primer palo.
Sobre el final, México pudo ampliar la diferencia con un disparo de Orbelín Pineda que salió muy cerca del ángulo.
La jornada terminó de la peor manera para Ecuador: en el tercer minuto de descuento, Piero Hincapié fue expulsado por una sanción aplicada bajo una de las nuevas reglamentaciones implementadas por la FIFA durante el torneo.
Con este triunfo, México avanzó a los octavos de final y mantuvo su invicto en el campeonato, mientras que Ecuador quedó eliminado de la Copa del Mundo.
La eliminación del Mundial tras un doloroso 2-0 frente a México marcó el fin de la etapa de Sebastián Beccacece al frente del seleccionado de Ecuador. El entrenador argentino, que había deslizado la decisión con la declaración que realizó apenas finalizó el encuentro en el estadio Azteca, la terminó de confirmar poco después, en la conferencia de prensa.
"No vamos a continuar, algo que me hubiese encantado porque fui feliz, porque realmente creo que construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria", expresó.
Y añadió: "No me hubiese gustado irme de acá, me hubiese gustado seguir un proceso".
“Queríamos hacer nuestro mejor Mundial. Estuvimos a un partido de pasar otra vez y no pudimos hacerlo, y corresponde retirarnos de un lugar que nos sentimos muy bien. Son las reglas del juego y son los resultados los que mandan”, aseguró.
Y agregó: “Fuimos superados en el primer tiempo, después reaccionamos, no encontramos el gol que nos hubiese dado ánimo y estuvimos cerca. Estoy agradecido a toda esta aventura, a este viaje, a los futbolistas y al país. No tengo reproches”.
En conferencia, lamentó: "Merecíamos más de lo que obtuvimos hoy" Y dijo que agradeció a los jugadores, después del partido. “Me llevo ese cariño, ese respeto y admiración", indicó.