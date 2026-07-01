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Del triunfo a una terrible tragedia en México: las muertes que tiñeron de rojo el festejo por la clasificación

La euforia por el pase a octavos del Mundial 2026 del equipo azteca terminó con un dramático saldo en la Ciudad de México.

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Tragedia en los festejos del Mundial: tres personas murieron por asfixia tras el triunfo de México. (Foto: Reuters)

Tragedia en los festejos del Mundial: tres personas murieron por asfixia tras el triunfo de México. (Foto: Reuters)
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La Secretaría de Salud de Ciudad de México confirmó que las víctimas sufrieron episodios de asfixia en medio de la multitud que colmó las inmediaciones del Ángel de la Independencia, uno de los principales puntos de reunión para las celebraciones deportivas en la capital mexicana.

Tragedia en los festejos del Mundial: tres personas murieron por asfixia tras el triunfo de México. (Foto: Reuters)

Tragedia en los festejos del Mundial: tres personas murieron por asfixia tras el triunfo de México. (Foto: Reuters)

Quiénes son las víctimas

Según el parte oficial, las primeras víctimas fatales fueron un hombre de 44 años y una joven de 19, quienes fueron encontrados inconscientes en distintos sectores del Paseo de la Reforma.

Pese a las maniobras de reanimación realizadas por los equipos de emergencia, ambos fallecieron en el lugar.

Horas más tarde, las autoridades informaron una tercera muerte: una mujer de 48 años, que sufrió un cuadro de asfixia, fue trasladada a un hospital y murió poco después debido a la gravedad de su estado.

Una multitud desbordó el centro de la capital

La clasificación de México a los octavos de final desató una celebración multitudinaria en la capital. Miles de personas coparon el Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, donde tradicionalmente se reúnen los hinchas mexicanos para celebrar los grandes triunfos deportivos.

Videos difundidos en redes sociales mostraron una enorme concentración de personas, mientras paramédicos y brigadas de emergencia asistían a varios aficionados afectados por la falta de aire y la presión de la multitud.

Además de los tres fallecidos, varias personas recibieron atención médica por distintos cuadros derivados de la aglomeración, aunque las autoridades no informaron un número definitivo de heridos.

El mensaje de las autoridades

Tragedia en los festejos del Mundial: tres personas murieron por asfixia tras el triunfo de México. (Foto: Reuters)

Tragedia en los festejos del Mundial: tres personas murieron por asfixia tras el triunfo de México. (Foto: Reuters)

Tras conocerse las muertes, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y pidió que las celebraciones se desarrollen con responsabilidad.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de estas personas e invitamos a toda la población a celebrar con cuidado, responsabilidad y empatía", señaló en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Un triunfo histórico para México

Tragedia en los festejos del Mundial: tres personas murieron por asfixia tras el triunfo de México. (Foto: Reuters)

Tragedia en los festejos del Mundial: tres personas murieron por asfixia tras el triunfo de México. (Foto: Reuters)

La euforia se desató luego de que la selección mexicana derrotara 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

La victoria también significó el fin de una racha de 40 años sin que México consiguiera una victoria en una fase eliminatoria de una Copa del Mundo, un hecho que multiplicó la convocatoria espontánea de hinchas en distintos puntos de la capital.

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