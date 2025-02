"Nuevo comisario": la fuerte amenaza del vice de Donald Trump a Putin y toda Europa

No solo le dijo a los europeos que deben preocuparse por su propia defensa. También hubo una advertencia para Vladimir Putin. Si no acepta un plan de paz para Ucrania, Estados Unidos puede aplicar más sanciones contra Rusia e, incluso, el envío de tropas a Ucrania.

La "doctrina Trump", en boca de su vicepresidente

Desde que lo eligió como compañero de fórmula se supo que se podía esperar de J.D. Vance. Es una espada decidido a inmolarse detrás de cada cosa que diga o quiera hacer Donald Trump. Así fue su debut internacional, nada menos que en una cumbre de seguridad, celebrada en Múnich.

Kiev, resistiendo el ataque de las tropas rusas. El kremlin no es una amenaza para la seguridad, según el vice de Trump.

Y Vance arrancó bien, pero lo que había detrás de su frase fue el verdadero problema. "La democracia está en peligro", dijo ante los representantes europeos. Pero la amenaza principal no está fuera de los países en los que rige la democracia. En realidad, hay un "enemigo interno" que contamina "el valor de la libertad". No proviene de países fundamentalistas o líderes autoritarios que invaden a otros países. El peligro está dentro de la Europa de los 27. En la OTAN. No se hacen los gastos necesarios para la defensa y se "aprovecha" del cuidado de los Estados Unidos.

Trump dijo en su primer gobierno que eso debía terminar y lo ratificó en la campaña de 2024 y al asumir su segundo gobierno. Estados Unidos, para volver a ser grande (su famoso eslogan "MAGA") no puede seguir financiando el bienestar europeo. Por eso los aranceles recíprocos y por eso, la demanda para que aumenten su gasto del presupuesto en defensa.

Para Vance, la inmigración ilegal amenaza más a la democracia que los gobiernos de extrema derecha.

La democracia está en peligro, pero Ucrania es otra cosa

El vicepresidente J.D. Vance amonestó a su audiencia en Múnich, diciendo que Europa no estaba defendiendo los valores democráticos. Sin embargo, no dijo nada sobre el tema que más irritación despierta en la Unión Europa y la OTAN: Ucrania. Trump habló personalmente con Vladimir Putin sobre un plan de paz para el país invadido por Rusia hace casi 3 años. Sin hablar con Zelensky o consultarlo con los líderes Europeos. Es el plan solitario de Donald Trump. Y además, si para lograr la paz, Ucrania pierde el 20% o más de su territorio, no importa. Si no fuera por el apoyo dado sobre todo por EE.UU. ya estaría derrotada. Y la culpa, dijo el jueves, es enteramente de su predecesor, Joe Biden, por proponer que Ucrania se sume a la OTAN. Vladimir Putin, el invasor, no tuvo nada que ver.

Vance aprovechó un discurso en Múnich el viernes para señalar su apoyo a los partidos de extrema derecha, incluido Alternativa para Alemania, o AfD, directamente muy cercanos al neonazismo. ¿Qué amenaza a la democracia? Una políticamente permisiva con los inmigrantes No los autócratas como Orbán, a quien elogió. Puso como ejemplo para apoyar sus palabras "la voluntad de los votantes". Para Vance (es decir, para Trump) los ciudadanos votan a partidos de extrema derecha enojados por los altos niveles de migración durante la última década.

Para Vladimir Putin también hubo "recomendaciones"

Donald Trump habló personalmente con Vladimir Putin. El teléfono rojo volvió a sonar y el presidente republicano elogió a la voz del otro lado."Conozco a Vladimir Putin, es un hombre directo. "Creo que quiere la paz con Ucrania, si no fuera así, me lo diría", resumió Trump.

Con esa línea, Vance se presentó en Múnich. El acuerdo para la paz, entre Putin y Trump. Con Europa como mero espectador. La relación personal hará lo que no se pudo en tres años. Pero no es Putin el que pone en peligro a las democracias.

Por las dudas, el vicepresidente dejó una advertencia para el jefe del Kremlin. Puede haber sanciones para Rusia o incluso una intervención militar norteamericana en Ucrania. Pero para aceptar el plan de Trump, que por lo que trascendió, implica para Ucrania ver cercenado en parte su territorio.

Sus palabras finales no dejan margen para dudas: “La amenaza que más me preocupa frente a Europa no es Rusia. No es China ni ningún otro actor externo. Y lo que me preocupa es la amenaza desde dentro”, afirmó el vicepresidente. “Es la retirada de Europa de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos de América”.

Los autoritarios del mundo, aplauden a la conferencia de Múnich. Cumplió su objetivo: los llenó de seguridad.