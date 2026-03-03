En vivo Radio La Red
Oficial: por decisión del Gobierno, los hijos no llevarán el apellido de ninguno de sus padres al nacer

En medio de los debates contemporáneos sobre identidad, tradición y derechos civiles, una disposición vigente en el estado de Alabama vuelve a captar la atención pública: los recién nacidos no están obligados a llevar el apellido de ninguno de sus progenitores. La normativa, contemplada en el código administrativo estatal, establece que los padres tienen plena libertad para elegir tanto el nombre como el apellido de sus hijos al momento de registrarlos oficialmente.

La medida, que para algunos puede resultar sorprendente, no es nueva. Sin embargo, en un contexto global donde la construcción de la identidad personal se discute cada vez más, esta flexibilidad legal vuelve a instalar el tema en la agenda pública. ¿Qué implica concretamente esta regla? ¿Existen límites? ¿Cómo se aplica en la práctica?

Una normativa que otorga libertad total en la elección del apellido

La regulación está contemplada en el Alabama Administrative Code, específicamente en la regla 420-7-1-.04, titulada “Nombre del niño para el registro de nacimiento”. Allí se especifica que el o los progenitores pueden otorgar al niño cualquier nombre que deseen para su inscripción oficial, y que el apellido no tiene que coincidir con el de ninguno de ellos.

En términos prácticos, esto significa que una pareja puede decidir que su hijo lleve un apellido completamente diferente al de ambos. Puede tratarse de un apellido inventado, uno que tenga un valor simbólico, el apellido de un antepasado lejano o incluso uno creado especialmente por su significado.

La norma rompe con una tradición profundamente arraigada en muchas culturas: la transmisión automática del apellido paterno o materno. En este caso, la ley no impone ninguna obligación hereditaria, sino que prioriza la voluntad de los padres.

Cómo funciona el trámite en el Registro Civil

El proceso de inscripción de nacimiento en Alabama se realiza ante las autoridades correspondientes, siguiendo los lineamientos del código administrativo estatal. En ese momento, los padres informan el nombre completo que llevará el niño.

A diferencia de otros estados donde pueden existir restricciones más estrictas, aquí la norma se caracteriza por su amplitud. No se exige justificar la elección del apellido, ni demostrar vínculo con algún linaje específico.

Esta flexibilidad también alcanza a situaciones familiares diversas: matrimonios tradicionales, parejas no casadas, familias ensambladas o padres solteros. En todos los casos, la elección del apellido se mantiene como una decisión autónoma.

Una tendencia que refleja cambios culturales

Si bien en muchos países la transmisión del apellido es casi automática, en distintos puntos del mundo se han comenzado a revisar las reglas tradicionales. La normativa de Alabama se inscribe en ese proceso de transformación cultural, donde la identidad deja de estar atada exclusivamente a la herencia biológica.

Especialistas en derecho civil señalan que este tipo de regulaciones busca adaptarse a una sociedad más diversa, donde existen múltiples configuraciones familiares. La posibilidad de elegir un apellido distinto puede responder a diferentes razones:

  • Deseo de crear una identidad familiar nueva.

  • Evitar conflictos entre apellidos compuestos.

  • Razones personales o simbólicas.

  • Distanciamiento de antecedentes familiares.

En este sentido, la ley no obliga a romper con la tradición, pero sí ofrece la opción de hacerlo.

Los límites que establece la normativa

Aunque la regla otorga una amplia libertad, no se trata de una autorización sin restricciones. El nombre y apellido elegidos deben cumplir con ciertos requisitos técnicos para ser aceptados en el sistema de registro oficial.

Entre las condiciones básicas se establece que:

  • Deben escribirse únicamente con caracteres del idioma inglés.

  • Se permiten guiones y apóstrofes.

Sin embargo, no se admiten:

  • Números.

  • Puntos.

  • Símbolos especiales.

  • Letras correspondientes a otros alfabetos o idiomas.

Estas limitaciones no responden a criterios culturales, sino administrativos. El objetivo es garantizar que los nombres puedan integrarse correctamente a las bases de datos estatales sin generar errores técnicos o incompatibilidades informáticas.

¿Puede elegirse un apellido completamente inventado?

La respuesta es sí, siempre que respete los parámetros formales mencionados. No existe obligación de demostrar que el apellido tenga antecedentes históricos o familiares.

En la práctica, esto abre la puerta a elecciones creativas. Algunos padres optan por fusionar partes de sus propios apellidos, mientras que otros crean uno nuevo desde cero. También es posible seleccionar un apellido con significado especial, vinculado a valores, lugares o conceptos importantes para la familia.

No obstante, expertos recomiendan considerar las posibles implicancias futuras para el niño, ya que un apellido extremadamente inusual podría generar dificultades sociales o administrativas en otros contextos.

Diferencias con otros estados de Estados Unidos

En Estados Unidos, la regulación del registro civil depende de cada estado. Por lo tanto, no existe una norma federal única sobre apellidos al nacer. Algunos territorios tienen reglas más específicas en caso de desacuerdo entre los padres, mientras que otros establecen presunciones automáticas en matrimonios.

Alabama se distingue por su claridad normativa y por la amplitud que reconoce a los progenitores. En comparación con otras jurisdicciones, su regulación se encuentra entre las más permisivas en cuanto a elección de apellido.

Impacto en la identidad legal del menor

El apellido registrado al nacer será el que figure en todos los documentos oficiales del menor: certificado de nacimiento, registros escolares, documentos de identidad y demás trámites administrativos.

Modificarlo posteriormente es posible, pero requiere procedimientos judiciales o administrativos adicionales. Por eso, las autoridades recomiendan que la decisión inicial se tome con detenimiento.

La identidad legal es un elemento central en la vida de una persona, y aunque la ley habilita múltiples opciones, la elección no debería hacerse de manera impulsiva.

Familias modernas y nuevas configuraciones

La normativa cobra especial relevancia en un contexto donde las estructuras familiares han cambiado notablemente. Hoy existen:

  • Familias homoparentales.

  • Padres solteros por elección.

  • Parejas que no comparten apellido.

  • Familias ensambladas con hijos de relaciones previas.

En estos escenarios, la posibilidad de elegir un apellido distinto puede convertirse en una herramienta para construir una identidad común o evitar tensiones internas.

Por ejemplo, algunas parejas deciden crear un apellido nuevo que represente la unión de ambos. Otras optan por elegir un apellido neutral que no privilegie a uno sobre el otro.

El debate entre tradición y autonomía

La decisión de no transmitir automáticamente el apellido familiar puede generar debates culturales. Para muchos, el apellido representa herencia, historia y continuidad. Para otros, la libertad de elección es un derecho que fortalece la autonomía familiar.

En Alabama, la legislación no toma partido por ninguna postura ideológica: simplemente habilita la posibilidad. La tradición puede mantenerse si así lo desean los padres, pero no es obligatoria.

Este enfoque pone el acento en la voluntad de los progenitores como principio rector del registro de nacimiento.

Evitar errores y demoras en el registro

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente la ortografía del nombre y apellido antes de presentar la documentación. Dado que no se permiten caracteres especiales ni letras de otros idiomas, cualquier error podría generar demoras en la emisión del certificado.

Además, cumplir con los requisitos formales desde el inicio evita trámites correctivos posteriores, que pueden resultar más complejos.

Una normativa vigente y plenamente aplicable

La disposición continúa en vigor y se aplica a todos los nacimientos registrados dentro del estado. No se trata de una medida temporal ni experimental, sino de una regla consolidada en el marco administrativo local.

Para quienes residan en Alabama o planeen tener allí a sus hijos, conocer esta normativa permite tomar decisiones informadas y acordes a sus preferencias familiares.

