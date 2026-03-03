Es oficial: el Gobierno podría meter presos a los conductores que superen los límites de velocidad

En términos prácticos, esto implica que conductas que hoy se resuelven con una multa económica y pérdida de puntos podrían terminar ante un juez penal.

Qué dice hoy el Código Penal

El artículo 379 del Código Penal castiga a quienes conduzcan con velocidades que excedan ampliamente los límites reglamentarios. En la actualidad, el salto de infracción administrativa a delito se produce cuando el exceso es especialmente elevado: 60 km/h en zona urbana o 80 km/h en vía interurbana.

Las sanciones previstas incluyen:

Prisión de 3 a 6 meses

Multa de 6 a 12 meses

Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días

Retirada del permiso de conducir entre 1 y 4 años

Es importante subrayar que no se trata de sanciones acumulativas obligatorias: el juez puede optar por una u otra dentro del marco previsto. Sin embargo, la mera existencia de antecedentes penales puede tener consecuencias laborales y personales significativas.

El cambio propuesto: menos margen, más riesgo penal

La modificación planteada por el PSOE no incrementa las penas, pero sí amplía el universo de conductores que podrían verse alcanzados por ellas.

Con la nueva redacción, un conductor que circule, por ejemplo, a 120 km/h en una avenida limitada a 70 km/h —algo que hoy podría suponer una multa elevada y pérdida de puntos— podría ser imputado por delito si se superan los nuevos umbrales.

La diferencia de 10 km/h parece pequeña, pero su impacto jurídico es considerable. Abogados especializados en tráfico advierten que el número de procedimientos penales podría crecer de manera significativa si la reforma prospera.

El argumento oficial: velocidad y mortalidad

El Ejecutivo fundamenta la propuesta en la relación directa entre velocidad y gravedad de los siniestros. Según datos oficiales citados en el debate, un aumento del 1% en la velocidad media se traduce en un incremento aproximado del 4% en la probabilidad de accidente mortal.

En 2024, la velocidad inadecuada o excesiva estuvo presente en el 22% de los siniestros mortales registrados en España. Es una cifra que, según fuentes gubernamentales, justifica la necesidad de actuar con mayor contundencia.

Desde la Dirección General de Tráfico sostienen que el exceso de velocidad continúa siendo uno de los principales factores de riesgo en carretera, junto con el consumo de alcohol y drogas o las distracciones al volante.

Las cifras detrás del debate

El volumen de sanciones por exceso de velocidad es elevado. Cada año, la Dirección General de Tráfico tramita alrededor de 3,5 millones de denuncias por esta causa. De ellas, unas 450.000 conllevan detracción de puntos del permiso, lo que representa cerca del 40% de todas las sanciones que implican pérdida de puntos.

Con la reforma, una parte de esos casos —los más graves dentro del ámbito administrativo— podría pasar a la jurisdicción penal.

El efecto disuasorio es uno de los objetivos declarados de la medida. La idea es que la amenaza real de antecedentes penales y posible prisión actúe como freno para quienes circulan muy por encima de los límites establecidos.

¿Qué cambia para el conductor común?

Para la mayoría de los automovilistas que respetan razonablemente los límites, el cambio no tendría impacto directo. Sin embargo, para quienes tienden a excederlos de manera significativa, la frontera legal se estrecha.

Hasta ahora, muchos conductores asumían que, salvo situaciones extremas, el castigo se limitaría a una multa económica y la pérdida de puntos. Con la nueva redacción, el margen de tolerancia penal se reduce, y el riesgo de enfrentarse a un proceso judicial aumenta.

Además, un procedimiento penal implica:

Comparecencia ante un juez.

Posible juicio rápido.

Inscripción de antecedentes si hay condena.

Mayor coste económico en defensa legal.

Voces a favor y en contra

La iniciativa ha generado opiniones encontradas. Sectores vinculados a la seguridad vial consideran que es una medida necesaria para reducir la siniestralidad. Argumentan que la velocidad no solo incrementa la probabilidad de accidente, sino que agrava sus consecuencias, reduciendo drásticamente las posibilidades de supervivencia en caso de impacto.

Por otro lado, asociaciones de conductores y algunos juristas cuestionan si la vía penal es la herramienta más adecuada. Señalan que el derecho penal debe reservarse para conductas especialmente graves y advierten sobre un posible colapso de los juzgados si se multiplican los casos.

También hay quienes sostienen que el foco debería ponerse en educación vial, mejora de infraestructuras y control más eficiente, antes que en ampliar el castigo penal.

Una tendencia europea

La propuesta no surge en el vacío. En distintos países europeos se ha observado una tendencia a endurecer las sanciones relacionadas con la velocidad, ya sea aumentando las multas, retirando permisos de forma más rápida o ampliando supuestos penales.

España, en los últimos años, ha seguido una línea de reformas orientadas a reducir la mortalidad en carretera. La estrategia se enmarca dentro de compromisos internacionales de reducción de víctimas y de alineación con políticas comunitarias de “Visión Cero”, que buscan minimizar fallecidos y heridos graves.

¿Cuándo podría entrar en vigor?

Por ahora, se trata de una proposición de ley registrada en el Congreso. El texto deberá ser admitido a trámite, debatido en comisión y en pleno, y eventualmente aprobado por mayoría parlamentaria. Posteriormente, pasaría al Senado y, en caso de luz verde definitiva, se publicaría en el Boletín Oficial del Estado.

No hay fecha concreta de entrada en vigor, y el contenido podría sufrir modificaciones durante la tramitación parlamentaria.

El impacto judicial: un escenario posible

Si la reforma se aprueba en los términos actuales, los juzgados de instrucción podrían ver incrementado el número de juicios rápidos por delitos contra la seguridad vial.

En estos procedimientos, cuando los hechos están claros —por ejemplo, captados por radar con certificación válida— el acusado puede reconocer los hechos y obtener una reducción de pena. No obstante, la existencia de antecedentes penales seguiría siendo una consecuencia relevante.

Expertos en derecho penal señalan que la mayoría de las condenas por este tipo de delitos no terminan en ingreso efectivo en prisión, especialmente si el acusado carece de antecedentes. Sin embargo, la amenaza de cárcel, aunque sea condicional, tiene un peso simbólico y práctico importante.

Entre la prevención y el castigo

El debate de fondo gira en torno a qué resulta más eficaz para reducir accidentes: la educación y concienciación o el endurecimiento punitivo.

El Gobierno sostiene que ambas vías no son excluyentes. La reforma penal sería un complemento a campañas de concienciación, mejoras tecnológicas en los vehículos y controles más intensivos en carretera.

Quienes critican la medida advierten que no todos los excesos graves responden a conductas temerarias, y que puede haber situaciones puntuales que, sin causar daño, terminen judicializadas.

Un mensaje claro: tolerancia cero a los grandes excesos

Más allá del debate político, la señal es contundente. Si la iniciativa prospera, circular 50 km/h por encima del límite en ciudad o 70 km/h en carretera dejará de ser solo una cuestión de multa y puntos: podría significar sentarse en el banquillo de los acusados.

La reforma pretende reforzar la idea de que la velocidad no es una infracción menor cuando se dispara muy por encima de lo permitido. La línea entre sanción administrativa y delito penal se estrecha, y el mensaje institucional apunta a una mayor severidad frente a conductas consideradas de alto riesgo.

Por ahora, el texto inicia su recorrido parlamentario. Su aprobación o modificación dependerá de las mayorías y del debate político que se abra en las próximas semanas. Lo que ya es evidente es que la discusión sobre los límites de velocidad y sus consecuencias legales vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.