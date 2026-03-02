El canciller Pablo Quirno en A24: "Nahuel Gallo está liberado gracias a Estados Unidos"

"La única prioridad que hemos tenido siempre es la seguridad de nuestros ciudadanos y el retorno seguro", reflexionó y en cuanto a las negociaciones que entabló la AFA, conducida por Claudio "Chiqui" Tapia, señaló que desconoce el "detalle de lo que fue la comodidad que tiene el régimen venezolano en entregarle a una persona afín a su gobierno" a Gallo. "Porque acá están agradeciéndole al régimen", reprochó a quienes liberaron a Gallo.

Y se diferenció: "Nosotros agradecemos al gobierno de los Estados Unidos, a Italia, al Foro Penal, otros agradecen al secuestrador. Ahí no nos van a encontrar nunca".

"Cuántas declaraciones ha habido en este tiempo declaraciones en la AFA por la liberación de Nahuel Gallo y los prisioneros argentinos", preguntó con ironía y continuó, en referencia a las denuncias sobre dirigentes de la entidad de fútbol: "Estamos hablando de personas que están siendo procesadas por la Justicia argentina en este contexto".





La llegada de Gallo y el reclamo por Giuliani

Además, destacó que el Gobierno celebra que "Nahuel esté acá" después de la llegada al país y resaltó que la administración libertaria estuvo "conteniendo todo este tiempo a la familia". "Hay mucha gente que está usando esa angustia", rechazó.

También se refirió a la situación del abogado argentino Germán Giualiani, el único preso político que mantiene retenido Venezuela todavía. En cuanto a la familia Giuliani, confió que "están con esta sensación de alegría por un lado y de a 'Mí no me pasa nada'".

"Nosotros seguimos gestionando mes a mes, semana a semana, hora a hora, todo lo que podemos hacer y está a nuestro alcance para sacarlo", defendió el accionar diplomático del Gobierno y cuestionó a quienes dicen "que no hicimos nada" al descalificar sus dicho como "parte de la utilización política" de la situación.

En cuanto al conocimiento del presidente Milei de la liberación de Gallo, Quirno señaló que "estuvo al tanto de toda la situación durante todo el fin de semana, estaba actualizado minuto a minuto".

"Nosotros nos enteramos a través de nuestros países aliados", contó y comentó que el Gobierno argentino sabía del vuelo que la AFA había programado a Venezuela, pero que para cuidar el traslado de Gallo, dieron a conocer sobre su liberación "cuando estaba en el aire" fuera de Venezuela.