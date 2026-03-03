"Esas cosas molestan": Yanina Latorre destapó picantes datos del nacimiento de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Además, en su tono inconfundible, apuntó a otro de los integrantes del ciclo con un reto al aire: “¿De qué te reís, pelotudo? Él se ríe porque Luciana se banca una relación simbiótica del boludo del novio con la madre”. Y continuó sin rodeos: “Te la entrego. ¿Sabés lo que sufren las minas cuando el marido está con una simbiótica? Por favor, esas madres son infumables”.

Entre los datos extraídos, Argenta comentó que “los Sabatini Fulop son sanos, no son tóxicos. Acompañan pero no invaden”, y manifestó que la situación se complejiza porque Cathy —la madre de Oriana Sabatini— está lidiando con problemas de salud en Venezuela, atravesando un momento difícil.

pilar smith mensaje nacimiento hija oriana sabatini paulo dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala mostraron la primera foto de la carita de Gia a horas de su nacimiento

Hace apenas unas horas, explotó la emoción en las redes cuando Oriana Sabatini y Paulo Dybala decidieron mostrar por primera vez el rostro de su beba recién nacida. La imagen, que no tardó en viralizarse, vino acompañada de una frase tan simple como cargada de sentimiento: “Un aplauso pa mami y papi”. Ese breve mensaje alcanzó para desatar una ola de ternura entre sus millones de seguidores, que celebraron el momento con miles de comentarios y corazones.

La pequeña Gia nació el lunes 2 de marzo en el Ospedale Gemelli, en Roma, con un peso de 3 kilos. Si bien la fecha estimada de parto era el 11 de marzo, la beba decidió adelantarse algunos días -algo muy común en las mamás primerizas- y sorprender a todos. En más de una oportunidad, Oriana había contado que le hacía ilusión convertirse en mamá en la Argentina, rodeada de los suyos. Sin embargo, la decisión final fue que el nacimiento se produjera en Italia, un punto clave para que Dybala, en medio de sus compromisos futbolísticos, pudiera estar a su lado y acompañarla en ese instante irrepetible.

gia, hija de oriana sabatini y paulo dybala

La llegada de Gia no solo revolucionó a sus fanáticos, sino que también ocupó titulares en la prensa italiana y rápidamente cruzó el océano. En nuestro país, periodistas como Pilar Smith aportaron información sobre cómo se dio el nacimiento y los primeros detalles tras el parto.

Por su parte, Catherine Fulop y Ova Sabatini viajaron especialmente a Roma para estar cerca de su hija en este momento trascendental. Después del parto, compartieron postales del emotivo reencuentro familiar, reflejando la felicidad que atraviesa a todo el clan.

Cabe recordar que la pareja selló su historia de amor en julio de 2024 con una boda en Argentina, y ahora suma un nuevo capítulo con la llegada de su primera hija. La fotografía que publicaron, junto a ese mensaje cómplice y amoroso, no hizo más que sintetizar la plenitud que están viviendo. Una escena íntima que, en cuestión de minutos, se convirtió en una de las imágenes más celebradas por sus fans y que marca el comienzo de una etapa completamente nueva para ambos.