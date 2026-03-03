"Esas cosas molestan": Yanina Latorre destapó picantes datos del nacimiento de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala
La llegada de Gia estuvo cargada de emoción y dulzura, pero también tuvo su cuota de polémica. Fiel a su estilo sin filtro, Yanina Latorre sumó picante y reveló detalles del vínculo entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala.
La llegada al mundo de Gia Dybala Sabatini explotó de emoción el convulsionado y siempre agitado universo de la farándula argentina. Con su nacimiento en Roma, donde vino al mundo con casi tres kilos, la pequeña ya encendió la imaginación de millones de fans que siguen a sus padres en todos los rincones del planeta —desde Ushuaia hasta La Quiaca— y ya la bautizaron como la “bebé más linda del mundo”, pese a que aún no se ha publicado ninguna imagen suya. En ese contexto de alegría desbordada no pudo faltar la intervención de Yanina Latorre.
Si bien no solo se sumó a la emoción colectiva sino que además dejó su marca personal con sus habituales comentarios sin filtro. A través de su programa radial, la conductora de Yanina 1079 no se contuvo y dio detalles jugosos del parto que despertó el interés del ambiente artístico y social. “Lo que tengo entendido es que se adelantó unos días, tenía fecha prevista para el 11 de marzo, es normal en madre primeriza” aseguró Latorre, reflejando el clima de expectativa que rodeó el nacimiento de Gia.
Desde el estudio, la también conductora de SQP (América TV) también evaluó la elección del nombre:“Es un lindo nombre Gia”, opinó, antes de ir por más. Curiosa por el entorno íntimo de la pareja, preguntó a su panelista Julieta Argenta quiénes estaban acompañándolos en ese momento único.“Está toda la familia de ella allá, ¿La madre de él también?” consultó Yanina en tono inquisitivo. “Sí, la madre de él lo acompaña permanentemente, yo te diría que vive 50 y 50 acá y allá”, le respondió Julieta.“¿Y se lleva bien con Oriana?” indagó Latorre, y la respuesta fue clara: “Se llevan muy bien”.
No conforme con la información, Latorre profundizó con su clásico estilo dramático: “Qué divina Oriana que se lo banca —porque generalmente esas cosas molestan. Esas cosas molestan”. La conductora comparó de forma picante la relación entre nuera y suegra, asegurando que normalmente hay roces: “Generalmente, a la suegra le molesta ella y a ella le molesta la suegra. Tener un tipo que tiene una relación simbiótica con la suegra, te la entrego”.
Además, en su tono inconfundible, apuntó a otro de los integrantes del ciclo con un reto al aire: “¿De qué te reís, pelotudo? Él se ríe porque Luciana se banca una relación simbiótica del boludo del novio con la madre”. Y continuó sin rodeos: “Te la entrego. ¿Sabés lo que sufren las minas cuando el marido está con una simbiótica? Por favor, esas madres son infumables”.
Entre los datos extraídos, Argenta comentó que “los Sabatini Fulop son sanos, no son tóxicos. Acompañan pero no invaden”, y manifestó que la situación se complejiza porque Cathy —la madre de Oriana Sabatini— está lidiando con problemas de salud en Venezuela, atravesando un momento difícil.
Oriana Sabatini y Paulo Dybala mostraron la primera foto de la carita de Gia a horas de su nacimiento
Hace apenas unas horas, explotó la emoción en las redes cuando Oriana Sabatini y Paulo Dybala decidieron mostrar por primera vez el rostro de su beba recién nacida. La imagen, que no tardó en viralizarse, vino acompañada de una frase tan simple como cargada de sentimiento: “Un aplauso pa mami y papi”. Ese breve mensaje alcanzó para desatar una ola de ternura entre sus millones de seguidores, que celebraron el momento con miles de comentarios y corazones.
La pequeña Gia nació el lunes 2 de marzo en el Ospedale Gemelli, en Roma, con un peso de 3 kilos. Si bien la fecha estimada de parto era el 11 de marzo, la beba decidió adelantarse algunos días -algo muy común en las mamás primerizas- y sorprender a todos. En más de una oportunidad, Oriana había contado que le hacía ilusión convertirse en mamá en la Argentina, rodeada de los suyos. Sin embargo, la decisión final fue que el nacimiento se produjera en Italia, un punto clave para que Dybala, en medio de sus compromisos futbolísticos, pudiera estar a su lado y acompañarla en ese instante irrepetible.
La llegada de Gia no solo revolucionó a sus fanáticos, sino que también ocupó titulares en la prensa italiana y rápidamente cruzó el océano. En nuestro país, periodistas como Pilar Smith aportaron información sobre cómo se dio el nacimiento y los primeros detalles tras el parto.
Por su parte, Catherine Fulop y Ova Sabatini viajaron especialmente a Roma para estar cerca de su hija en este momento trascendental. Después del parto, compartieron postales del emotivo reencuentro familiar, reflejando la felicidad que atraviesa a todo el clan.
Cabe recordar que la pareja selló su historia de amor en julio de 2024 con una boda en Argentina, y ahora suma un nuevo capítulo con la llegada de su primera hija. La fotografía que publicaron, junto a ese mensaje cómplice y amoroso, no hizo más que sintetizar la plenitud que están viviendo. Una escena íntima que, en cuestión de minutos, se convirtió en una de las imágenes más celebradas por sus fans y que marca el comienzo de una etapa completamente nueva para ambos.