Milei analizó la guerra en Medio Oriente y pronosticó cuánto durará el conflicto

El presidente mencionó además el ataque contra la cúpula iraní bajo esa misma lógica y analizó la reacción de Teherán, que incluyó contraofensivas en distintos frentes y el cierre del estrecho de Ormuz. En ese marco, citó advertencias de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sobre el impacto económico del conflicto.

“Sumado a las declaraciones hechas por la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, alertando que este tipo de situaciones podría generar presión sobre los precios —dado el alza del petróleo— y al mismo tiempo generar una desaceleración de la actividad como consecuencia de la contracción de la oferta —situación que ha involucrado a 15 países hasta el momento—, libera las manos de Estados Unidos para una acción más propia, más amplia y no tan quirúrgica”, explicó.

Aun así, el mandatario estimó que el enfrentamiento no se extenderá demasiado. “Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance”, reiteró.

En su análisis del escenario global, Milei sostuvo que Washington también impulsa negociaciones para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. “En paralelo, el gobierno de Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia, al mismo tiempo que, por decantación, caerá Cuba. No es ni más ni menos que una situación transitoria, un deterioro transitorio que pueda tener la economía mundial”, afirmó.

El presidente consideró además que el actual escenario internacional derivará en cambios en el equilibrio político global. “Un reordenamiento político muy fuerte en el que básicamente China va a quedar más aislada”, sostuvo. “Muchos de sus socios, que son malos socios y ensucian el nombre de China, caerán y la situación va a ser más pura y limpia en la competencia”, agregó.

El lugar de Argentina

En relación con la situación argentina, el mandatario aseguró que el país se encuentra “en el lugar correcto de la historia por primera vez después de 80 años”. Según su visión, el equilibrio fiscal y el ordenamiento macroeconómico permitieron que la economía local enfrente el contexto internacional con menor impacto que en otras crisis.

Además, afirmó que el país podría beneficiarse del escenario actual por la suba de precios de las materias primas. Milei destacó que Argentina es exportadora neta de energía y granos, lo que abriría una oportunidad para fortalecer las reservas.

“Está subiendo el petróleo y este país es exportador neto, están subiendo todos los granos que exporta y como es transitorio esto va a abrir una ventana para sobreaccionar en la acumulación de reservas”, señaló.

En ese sentido, recordó que el objetivo oficial para este año es sumar 10.000 millones de dólares en reservas internacionales. Según indicó, en los primeros meses ya se alcanzaron unos 3.000 millones.

“Solamente en lo que va del año se acumularon 3.000 millones de dólares, en meses que supuestamente son neutros y ya cumplimos con el 30% de la meta. Imagínense cuando llegue el segundo trimestre, que es el más fuerte, y con precios más altos. Es probable que Argentina sobrecumpla las metas”, afirmó.

El pronóstico sobre la Guerra

Para cerrar, el presidente proyectó que la mayoría de los conflictos actuales podrían resolverse en los próximos meses. “Es probable que para la segunda mitad de año todos los procesos bélicos ya hayan encontrado un final, incluida la liberación de Cuba”, sostuvo.

“A partir de ahí es probable que los precios se acomoden, que cuando Argentina entre en una cuestión estacional en invierno, con algún faltante de gas, no pague precios exorbitantes. Va a ser muy favorable desde el lado externo, hay que saber aprovecharlo más”, concluyó.