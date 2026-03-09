Trump volvió a cuestionar la designación del nuevo líder supremo de Irán: "No estoy contento"

En la entrevista, Trump insistió en que Washington debería tener injerencia en la elección del líder supremo iraní. El mandatario remarcó que, desde la perspectiva de la Casa Blanca, cualquier transición en ese cargo debe contemplar los intereses de seguridad de la región. Desde Teherán, en cambio, sostienen que la decisión corresponde exclusivamente a la estructura política interna del país.

En paralelo, el ejército israelí difundió mensajes en idioma farsi en los que advirtió que continuará con sus ataques contra cualquier sucesor del liderazgo iraní y contra quienes participen en su designación.

Durante el mismo reportaje, Trump también rechazó versiones que indican que Estados Unidos podría desplegar tropas en territorio iraní para custodiar instalaciones nucleares en la ciudad de Isfahán. Aunque admitió que circularon informes sobre eventuales conversaciones en ese sentido, aseguró que la posibilidad aún está lejos de concretarse. “No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Estamos muy lejos de hacerlo”, afirmó.

Quién es Mojtaba Khamenei

La llegada de Mojtaba Khamenei al poder ocurre en medio de una fuerte escalada regional y tras más de treinta años de liderazgo de Ali Khamenei, quien concentró durante décadas la autoridad religiosa y política en Irán. De acuerdo con la agencia estatal IRNA, la decisión fue adoptada por la Asamblea de Expertos en una reunión convocada de urgencia.

Nacido en 1969 en la ciudad de Mashhad, Mojtaba Khamenei mantuvo durante años una influencia considerable dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica y en los sectores más conservadores del clero chiita. Participó en la Guerra Irán-Irak y consolidó vínculos políticos y económicos tras la Revolución Islámica de 1979, cuando su entorno accedió a posiciones de poder y a recursos gestionados a través de fundaciones estatales conocidas como bonyads.

Mojtaba Khamenei Irán

Cables diplomáticos estadounidenses divulgados por WikiLeaks lo describieron como “el poder tras las togas”, en referencia a su rol como figura influyente dentro del sistema político iraní y principal guardián de su padre. Un informe de 2008 señalaba que, pese a su juventud y a la falta de credenciales teológicas comparables con otros clérigos, era considerado un dirigente “capaz y poderoso”, con posibilidades de compartir el liderazgo del país.

El nuevo líder supremo mantiene estrechos vínculos con las estructuras militares del régimen, especialmente con la Fuerza Quds y con el Basij, una fuerza de voluntarios asociada a la represión de protestas internas. En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de sanciones por respaldar políticas consideradas represivas y desestabilizadoras.

Entre las controversias que rodean su figura la acusación de haber respaldado políticamente la elección presidencial de Mahmoud Ahmadinejad en 2005 y su reelección en 2009, episodios que derivaron en las protestas del Movimiento Verde. El dirigente opositor Mahdi Karroubi lo responsabilizó entonces por supuestas maniobras de manipulación electoral.

Desde la revolución de 1979, el cargo de líder supremo solo había sido transferido una vez. El primero en ocuparlo fue Ruhollah Jomeini, quien murió a los 86 años tras conducir la revolución y el conflicto con Irak. Mojtaba Khamenei asume ahora en un escenario marcado por un reciente enfrentamiento de doce días con Israel y por ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, en medio de una creciente tensión tanto interna como internacional.