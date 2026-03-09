Los detalles del urgente pacto entre Ian Lucas y Evangelina Anderson en medio del escándalo

En ese sentido, la periodista ahondó además que Ian Lucas no estaría pasando por un buen momento en lo anímico por toda esta situación que explotó en los últimos días.

“Lo que me dicen es que Ian quiere bajar los decibeles porque no está bien, no está pasando un buen momento. Está tratando de salir de la exposición porque todo esto no le está pegando bien en sus estados de ánimo”, explicó la panelista.

Y agregó al respecto: “No está acostumbrado a toda esta exposición mediática y no saber cómo manejarse y todo esto lo alteró un poco. Entonces, él eligió ahora no hablar más de ella”.

Por su parte, Marcela Tauro analizó el trasfondo del conflicto entre Ian Lucas y Evangelina Anderson: “Él hace rato había elegido eso. El tema fue lo siguiente: como Marixa y Evangelina están juntas en un panel parece que lo boludearon un poquito entre las dos, entonces él subió el posteo y ahí capaz tendría que haber bajado un cambio".

Y observó sobre el escándalo cuestionando la actitud de la modelo en base a la experiencia que ella ya tiene en los medios: “La que peor queda en esta historia es Evangelina, porque es la que mejor conoce el juego. Uno tiene que ser responsable con la gente que anda, ella tiene un hijo grande y tampoco no le gustaría que boludeen a su hijo. Siempre termina mal, termina mal con Demichelis, termina mal con Ian Lucas...”.

El duro reclamo del papá de Ian Lucas a Evangelina Anderson

Gustavo, papá de Ian Lucas, rompió el silencio en una entrevista a Intrusos (América Tv) y bancó a su hijo en el conflicto con Evangelina Anderson.

"Él es puro sentimiento y puro corazón. Si realmente pasó algo creo que en todo momento cuidó a la otra persona pero creo que del otro lado vio un poquito como que lo ninguneaban o lo escondían. Si sintió algo con esta chica creo que está todo bien pero creo que en un momento paró el carro como diciendo: no soy ningún pendejo", comenzó el padre de Ian Lucas.

Y remarcó que su hijo se comportó de buena manera con la modelo: "En todo momento Ian se manejó como un caballero. Si con esta chica en su momento pasó algo y ella no lo puede blanquear o algo, Ian creo que va a seguir otro camino y va a estar todo bien. Creo qu chicas no le van a faltar, es muy lindo. Sé que hubo idas y vueltas a la casa de Ian".

"No es como dicen que el pibe se enamoró, por el otro lado también hubo un flechazo. Si la dejó de seguir puede ser porque le habrá golpeado un poquito el sentimiento y a cualquiera le puede llegar a pasar. Si no lo supieron valorar en su momento por algo se cortó con un dejar de seguir y ya está. Lo que es el amor quizá se terminó", observó Gustavo sobre el vínculo entre su hijo y la modelo.

Y cerró picante sobre las declaraciones públicas de Anderson al hablar del vínculo con su hijo: "Se respeta a Evangelina por toda la situación que está pasando y la entiendo, pero bueno, tampoco que lo deje como un bolu.. a mi hijo".