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El peor final

Buscaban a una niñera de 19 años y el final fue devastador: hay un detenido

La joven estaba desaparecida desde el domingo, cuando salió para acompañar a un nene que cuidaba hasta su casa y nunca regresó.

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Encontraron muerta a la niñera de 19 años que estaba desaparecida enSalta. 

Encontraron muerta a la niñera de 19 años que estaba desaparecida en Salta. 

La ciudad salteña de Orán atraviesa horas de profunda conmoción: hallaron el cuerpo de Guadalupe Ramos, una joven de 19 años que permanecía desaparecida desde el domingo. La víctima había salido de su casa para acompañar a un nene que cuidaba hasta su domicilio y nunca regresó. Por el caso, un joven que habría mantenido una relación sentimental con ella fue detenido y es considerado el principal sospechoso.

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César Sena tuvo una crisis de salud mental. (Foto: archivo)

La desaparición de Guadalupe había generado una intensa búsqueda que movilizó a familiares, amigos, vecinos y fuerzas de seguridad. Desde el primer momento, sus allegados impulsaron una campaña en redes sociales para intentar encontrarla, compartiendo fotografías, pedidos de ayuda y cualquier información que pudiera contribuir a reconstruir sus últimos movimientos.

Según relató la familia, la joven salió de su vivienda durante la tarde del pasado domingo para acompañar a un niño al que cuidaba habitualmente. Minutos después de las 19 fue vista por última vez. A partir de entonces, nadie volvió a tener noticias sobre su paradero.

Las cámaras de seguridad fueron claves para la investigación. Uno de los registros captó a Guadalupe caminando sola a las 19:16 por una zona cercana a su recorrido habitual. Otras imágenes la mostraron desplazándose en dirección al aeroclub de Orán. Desde ese momento se perdió todo rastro de la joven.

La búsqueda terminó de la peor manera durante la madrugada de este miércoles. Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que el cuerpo de Guadalupe fue encontrado en el fondo de una vivienda ubicada en el barrio Aeroparque, un inmueble que tendría relación con su entorno familiar.

Tras el hallazgo, se desplegó un importante operativo en la zona. Trabajaron efectivos policiales, peritos de Criminalística y personal del Sistema de Asistencia Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC), quienes realizaron las primeras tareas para preservar la escena y recolectar pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido.

Un detenido y varias preguntas por responder

Casi en simultáneo con el descubrimiento del cuerpo, los investigadores avanzaron con la detención de un joven que habría sido pareja de la víctima. Según trascendió, los familiares de Guadalupe habían intentado comunicarse con él durante los días de búsqueda para obtener información, pero no lograron localizarlo.

Esa situación despertó sospechas entre los investigadores, que finalmente lograron ubicarlo y detenerlo. De acuerdo con medios locales, el joven habría sido encontrado bajo los efectos de sustancias y ahora se encuentra a disposición de la Justicia.

Además, los pesquisas analizan distintas publicaciones realizadas por el sospechoso en redes sociales para determinar si pueden aportar información relevante para la causa o guardar relación con los hechos investigados.

El dolor de la familia

La confirmación de la muerte de Guadalupe provocó una profunda tristeza entre familiares y amigos. Fue su hermana Noelia quien expresó el dolor de la familia a través de un mensaje en redes sociales.

“Encontré a mi hermana. Gracias por compartir y por sus mensajes. Guadalupe está en casa, la voy a poder ver por última vez. Me voy a poder despedir. Gracias en serio por todo. Te amo, gorda”, escribió.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Graves Atentados, que ordenó una serie de medidas para determinar las circunstancias de la muerte. Entre ellas, la realización de la autopsia que permitirá establecer de manera oficial la causa del fallecimiento y avanzar en el esclarecimiento del caso.

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