Javier Milei viaja a España para reunirse con inversores y dar una clase de economía

Actualmente, el intercambio comercial entre ambos países muestra un saldo favorable para la Argentina. Las exportaciones alcanzan los 1.400 millones de dólares, mientras que las importaciones provenientes de España rondan los 1.000 millones de dólares.

Además, el viernes 26 de junio el mandatario brindará una clase de economía en la Universidad CEU San Pablo, una actividad impulsada por el académico Javier Morillas Gómez, quien también promoverá una distinción para el jefe de Estado durante su estadía.

Morillas integra el Tribunal de Cuentas de España y mantiene una relación cercana con Alejandro Nimo, agregado para inversiones de la Embajada argentina. Nimo protagonizó meses atrás una disputa con Bunge luego de denunciar que había perdido el despacho que utilizaba en la sede diplomática para recibir a empresarios.

La última visita a Madrid

La más reciente visita del Presidente a España se produjo en marzo, cuando participó del Madrid Economic Forum y mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, líder del partido Vox.

Una vez finalizada la gira, Milei tiene previsto regresar a Buenos Aires el sábado 27 de junio.