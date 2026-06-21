El presidente Javier Milei viajará esta semana a España para cumplir una agenda que combinará encuentros con empresarios, una exposición sobre economía y una distinción académica.
El Presidente viajará esta semana a Madrid junto a Karina Milei para desarrollar una agenda con empresarios y participar de actividades académicas.
Javier Milei viaja a España para reunirse con inversores y dar una clase de economía
El presidente Javier Milei viajará esta semana a España para cumplir una agenda que combinará encuentros con empresarios, una exposición sobre economía y una distinción académica.
Esta será la sexta visita del mandatario argentino a Madrid desde que asumió en diciembre de 2023 y, una vez más, no está prevista una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Milei partirá el miércoles por la noche acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En la capital española se sumará el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien llegará desde una gira oficial por Panamá y Nueva York.
Uno de los principales compromisos del viaje será un encuentro con empresarios organizado por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, con el objetivo de fortalecer los vínculos con inversores interesados en proyectos en la Argentina.
Actualmente, el intercambio comercial entre ambos países muestra un saldo favorable para la Argentina. Las exportaciones alcanzan los 1.400 millones de dólares, mientras que las importaciones provenientes de España rondan los 1.000 millones de dólares.
Además, el viernes 26 de junio el mandatario brindará una clase de economía en la Universidad CEU San Pablo, una actividad impulsada por el académico Javier Morillas Gómez, quien también promoverá una distinción para el jefe de Estado durante su estadía.
Morillas integra el Tribunal de Cuentas de España y mantiene una relación cercana con Alejandro Nimo, agregado para inversiones de la Embajada argentina. Nimo protagonizó meses atrás una disputa con Bunge luego de denunciar que había perdido el despacho que utilizaba en la sede diplomática para recibir a empresarios.
La más reciente visita del Presidente a España se produjo en marzo, cuando participó del Madrid Economic Forum y mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, líder del partido Vox.
Una vez finalizada la gira, Milei tiene previsto regresar a Buenos Aires el sábado 27 de junio.