Yanina Latorre fulminó a Sofía Jujuy Jiménez por su festejo del gol de Messi en el Mundial: "Cada día más..."

"Yo te amo Sofía pero sos cada día más bolu.. Gracias pa por hacerme hincha de River, Banfield, Boca pero no de Argentina", cerró picante Yanina Latorre contra el eufórico festejo de gol de Jujuy Jiménez.

El festejo de gol de la modelo se dio en el partido de Argentina frente a Austria en el estadio de Dallas, que fue victoria por 2 a 0 con dos goles de Messi.

Sofía Jujuy Jiménez reveló detalles de su casamiento simbólico y secreto

Sofía Jujuy Jiménez relató en el programa Que alguien le avise que conduce cómo fue la boda íntima con el empresario salteño Gustavo Qüerio Hormaechea.

La revelación ocurrió en medio de una charla distendida con sus compañeros. "Me casé en secreto. Fue algo íntimo, no le conté nada a nadie", lanzó la modelo dejando a todos sin palabras.

Ante la sorpresa del estudio, Jujuy aclaró que no se trató de una boda formal y describió un momento simbólico que compartió a solas con su novio durante una visita a Salta.

"Estábamos los dos solos en una iglesia en Salta, no había cura, no había nadie. Fue algo íntimo para nosotros. Nos miramos y nos dijimos que queremos estar con el otro para el resto de nuestras vidas", señaló.

Y cerró sobre ese especial momento con su novio: "Fue un 'casamiento' simbólico para nosotros dos. En mi mente, en mi mundo, ya es mi marido".