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Yanina Latorre fulminó a Sofía Jujuy Jiménez por su festejo del gol de Messi en el Mundial: "Cada día más..."

La conductora Yanina Latorre opinó sin vueltas al ver la reacción de Sofía Jujuy Jiménez a un gol de Lionel Messi en el Mundial 2026.

24 jun 2026, 10:55
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Yanina Latorre fulminó a Sofía Jujuy Jiménez por su festejo del gol de Messi en el Mundial: Cada día más...

Yanina Latorre fulminó a Sofía Jujuy Jiménez por su festejo del gol de Messi en el Mundial: "Cada día más..."

Yanina Latorre fulminó a Sofía Jujuy Jiménez por su festejo del gol de Messi en el Mundial: Cada día más...

Yanina Latorre fulminó a Sofía Jujuy Jiménez por su festejo del gol de Messi en el Mundial: "Cada día más..."

Yanina Latorre no tuvo piedad con Sofía Jujuy Jiménez al analizar su particular festejo a un gol de Messi desde el estadio. A la conductora le llamó la atención lo que dijo la modelo mientras se filmaba desde el estadio festejando el gol del capitán argentino.

"Gracias pa por hacerme hincha de Argentina", expresó eufórica la modello mientras registraba el momento con su teléfono celular. Al hacerse viral ese video por sus palabras, la conductora cuestionó fuerte lo que dijo Jujuy.

"Chicos, alguien que le diga, que le de un consejo. Ayer en el Mundial gritando un gol de Messi dijo una frase letal: 'gracias pa por hacerme hincha de Argentina'", comenzó analizando la conductora a través de su programa Yanina 107.9 por El Observador.

Y cuestionó lo expresado por la modelo: "Hincha es de un equipo no de Argentina. Argentina es la bandera que tenemos todos. O sea, si el padre no le decía que tenía que ser de Argentina ella iba a ir por Chile".

"Yo te amo Sofía pero sos cada día más bolu.. Gracias pa por hacerme hincha de River, Banfield, Boca pero no de Argentina", cerró picante Yanina Latorre contra el eufórico festejo de gol de Jujuy Jiménez.

El festejo de gol de la modelo se dio en el partido de Argentina frente a Austria en el estadio de Dallas, que fue victoria por 2 a 0 con dos goles de Messi.

Sofía Jujuy Jiménez reveló detalles de su casamiento simbólico y secreto

Sofía Jujuy Jiménez relató en el programa Que alguien le avise que conduce cómo fue la boda íntima con el empresario salteño Gustavo Qüerio Hormaechea.

La revelación ocurrió en medio de una charla distendida con sus compañeros. "Me casé en secreto. Fue algo íntimo, no le conté nada a nadie", lanzó la modelo dejando a todos sin palabras.

Ante la sorpresa del estudio, Jujuy aclaró que no se trató de una boda formal y describió un momento simbólico que compartió a solas con su novio durante una visita a Salta.

"Estábamos los dos solos en una iglesia en Salta, no había cura, no había nadie. Fue algo íntimo para nosotros. Nos miramos y nos dijimos que queremos estar con el otro para el resto de nuestras vidas", señaló.

Y cerró sobre ese especial momento con su novio: "Fue un 'casamiento' simbólico para nosotros dos. En mi mente, en mi mundo, ya es mi marido".

     

 

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