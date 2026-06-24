El enojo de Trump con el congreso de su país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra el Congreso luego de que el Senado aprobara una resolución destinada a limitar sus facultades para mantener acciones militares contra Irán sin autorización legislativa. El mandatario calificó la iniciativa como “inoportuna” e “inútil” y sostuvo que la medida debilita la posición de Washington en un momento clave para las negociaciones con Teherán.

La votación significó uno de los desafíos políticos más importantes que enfrenta Trump desde el inicio de la reciente crisis en Medio Oriente. Los impulsores de la resolución argumentan que la Constitución otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra y que cualquier intervención militar prolongada debe contar con el respaldo de los legisladores. La iniciativa fue apoyada por miembros de la oposición y también por algunos republicanos preocupados por una posible escalada bélica.

Desde la Casa Blanca, sin embargo, defienden la actuación presidencial. Trump insiste en que los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes fueron decisivos para obligar a Teherán a sentarse a negociar y evitar un conflicto de mayores dimensiones. “No es momento de mostrar divisiones”, afirman colaboradores del mandatario.

La disputa institucional ocurre mientras Estados Unidos e Irán intentan consolidar un frágil alto el fuego alcanzado tras semanas de enfrentamientos. Aunque ambas partes reconocen avances en las conversaciones, persisten diferencias sobre cuestiones sensibles, entre ellas el futuro del programa nuclear iraní, el alcance de las inspecciones internacionales y el uso de fondos iraníes desbloqueados como parte de los acuerdos.

Las versiones contradictorias entre Washington y Teherán alimentan las dudas sobre el verdadero alcance de las negociaciones. Mientras Trump presenta el diálogo como un éxito de su estrategia de presión, las autoridades iraníes sostienen que varios puntos fundamentales aún no han sido resueltos.

Por ahora, la guerra parece haber entrado en una pausa, pero el escenario sigue siendo extremadamente volátil y cualquier traspié diplomático podría reactivar las tensiones en la región.

Dudas y enojos de Trump, una victoria para Irán

El régimen de Teherán celebra todos los inconvenientes del presidente de los Estados Unidos. Se sienten la parte fuerte del entendimiento que nunca termina de celebrarse.

El presidente de Irán con el de Pakistán. El régimen de Teherán, se siente ganador en la pulseada con Washington. (foto. Reuters)

El principal punto de disputa son las inspecciones internacionales a las instalaciones nucleares iraníes. Trump afirmó que Teherán deberá someterse a controles para verificar el alcance de sus actividades atómicas, pero funcionarios iraníes rechazaron públicamente esa versión y sostuvieron que no existe un acuerdo definitivo sobre ese aspecto. Recién ahora, dice que lo aceptarán.

Las contradicciones entre los anuncios de la Casa Blanca y las declaraciones provenientes de Irán han sido interpretadas en Teherán como una señal de debilidad política de Washington. Dirigentes iraníes consideran que lograron resistir la ofensiva militar estadounidense sin hacer concesiones sustanciales y presentan el resultado de la crisis como una victoria diplomática y estratégica frente a la administración Trump.

A esto se suma la falta de claridad sobre otros puntos sensibles, como el destino de los fondos iraníes desbloqueados y las futuras limitaciones al programa nuclear. Mientras ambas partes defienden públicamente posiciones opuestas, continúan los contactos diplomáticos para consolidar el alto el fuego.

Por ahora, la guerra parece haber entrado en una pausa, pero las diferencias sobre el contenido real de los acuerdos muestran que la crisis está lejos de haber concluido. En Teherán creen haber salido fortalecidos; en Washington, Trump intenta convencer de que la negociación es consecuencia directa de su estrategia de presión.