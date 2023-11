Omayra Sánchez, la niña que agonizó tres días ante los ojos del mundo y a quien hoy le atribuyen milagros

Embed

Tres días en los corazones de todo el mundo

El agua que llegó como torrente destruyó su casa como tantas en Armero. Fue el 13 de noviembre de 1985. En ese desastre, Omayra no vio nunca más ni a su papá, ni a su hermanito, ni a su tía. Todos quedaron bajo los escombros de la casa, sepultados por el agua.

La niña, por su parte, quedó atrapada: apenas podía mover los brazos y elevar la cabeza para poder respirar y no quedar cubierta por el agua. Incluso, decía que con sus pies podía tocar el cuerpo -la cabeza- de su tía, que quedó bajo el agua.

omayra en el agua.jpg Durante 3 días, Omayra resistió con el agua al cuello en las ruinas de su casa (Foto: captura de TV).

La falta de recursos, un elemento definitorio en la tragedia

Pese a lo dramático del cuadro, la salud de Omayra parecía estable. Hasta ella llegaron los grupos de rescate, y el periodismo. Primero de Colombia y luego de todo el mundo, al difundirse una tremenda imagen: tomada de una rama para no hundirse más y con la cabeza apenas erguida para poder respirar y hablar.

No obstante, hacía falta un equipo especial para poder liberarla de su trampa mortal. No estaba en Armero, ni en Tolima y no había tiempo para que pudiera arribar desde la capital del país.

omayra recibe ayuda.jpg A Omayra la asistieron durante 3 días, pero no pudieron rescatarla (Foto: captura de TV).

Así, con el paso de los días, la salud de Omayra se fue deteriorando. Ni siquiera pudieron drenar la enorme cantidad de agua que seguía estancada en donde antes estuvo su casa. Mientras pasaron los días, la niña hablaba con ternura y casi con resignación. Sabía que su familia había muerto por el alud, que estaba debajo de sus pies y que ella estaba destinada a correr la misma suerte.

omayra muere.jpg La muerte de la pequeña Omayra dio la vuelta al mundo (Foto: captura de TV).

"Mami, te quiero mucho..."

Fueron tres días de agonía. Los grupos de rescate no pudieron sacarla de ese lugar. De pronto, como si supiera que había llegado su hora, las cámaras registraron sus últimas palabras, siempre con el agua al cuello: "Mami, te quiero mucho. Papi, hermano. Adiós, madre...".

El 16 de noviembre de 1985, Omayra, la mártir de Armero, murió. El impacto fue mundial.

La revista Paris Match no dudó en considerarla como una de las figuras de todo el Siglo XX. Pero eso no sería todo: Omayra permanece vigente a casi 40 años de su trágica muerte.

omayra en Paris Match.jpg Paris Match reflejó el drama de la pequeña Omayra (Foto: captura de TV).

La madre, única sobreviviente y guardiana de su memoria

Aleida Garzón, su mamá, había viajado a Bogotá cuando sobrevino la tragedia. Regresó en cuanto pudo, pero se enteró por los medios, viendo una foto desgarradora, de la muerte de su hija adolescente (ya sabía que toda su familia había muerto). Aleida se descompensó y debió ser atendida.

La niña, que siempre invocaba el amor a su madre, le pidió a un medio norteamericano que la ayudaran. Y cumplieron, ya que le consiguieron a Aleida una casa en Bogotá.

Posteriormente, la mujer elaboró un santuario en torno a la tumba de la niña y las procesiones al lugar no dejaron de repetirse, inclusive hasta hoy.

omayra santuario.jpg El "santuario" de Omayra, lugar de peregrinación desde hace casi 40 años (Foto: captura de TV).

Invocaciones y hasta "milagros" de la mártir de Armero

A lo largo de estas cuatro décadas, miles de personas llegan a dejar ofrendas florales ante la tumba de la niña. También a agradecer. No son pocas las personas que le han hecho pedidos de todo tipo -trabajo y salud, lo principal- y todos coinciden: a los tres días, la invocación a Omayra surte efecto.

No es casualidad para ellos. Tres días duro el martirio de Omayra, esperando que alguien pudiera rescatarla de esa fosa llena de agua en donde estaba su modesta casa.