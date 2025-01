OVNI: la impactante teoría que reveló un congresista estadounidense sobre naves extraterrestres

Embed

Según Burchett, varios buzos y miembros de la marina de los Estados Unidos le contaron que, efectivamente, tienen detectada la presencia de manera continua de los extraterrestres con sus platos "voladores" anfibios (por ser a prueba de agua y de las presiones), y que pululan a muchos metros bajo la superficie.

Una presencia alienígena entre nosotros

El congresista Tim Burchett dice que confía plenamente en sus fuentes. Una de ellas, según contó es un almirante en actividad que le hizo una confidencia pasmosa: "Me dicen que algo se mueve por debajo del agua y a gran velocidad, a cientos de kilómetros por hora"

Por supuesto que el dato es fabuloso o es una mentira que debería hacer dudar sobre las condiciones intelectuales del congresista. Es que por el momento, no hay nada producido o creado por el hombre que pueda surcar los mares a cientos de kilómetros por hora. Solo el misil "Harpoon viaja a casi 900 km por hora y puede ser lanzado por un submarino. Pero esa velocidad la alcanza en el aire, no el agua.

Si fuera cierto, merecería crédito con ese solo detalle el congresista republicano. Además, solo podría explicarse dando como válido su inferencia: en las profunidades marinas anima...vida extraterrestre. De manera cotidiana y desde hace muchos años.

No quiso revelar quien fue el almirante que le dio ese dato secreto y desconocido hasta ahora. Tal vez, para no arruinar la reputación del marino de la armada norteamericana. Lo cierto- según lo que contó a sus pares el congresista Burchett, el almirante le asegura que hay comprobaciones fácticas al respecto pero que se mantienen en estricta reserva.

La alternativa de la presencia permanente de "alienígenas submarinos" causó sorpresa en el Capitolio. Pero no es la primera vez, en más de 80 años de "avistajes" de todo tipo denunciados, que se habla de ovnis y seres extraterrestres que toman al planeta Tierra, como lugar de vacaciones, porque no parece que hayan venido - si lo hicieron a experimentar con nosotros o en nuestro único hogar. Hasta que Elon Musk logre "amartizarnos" , que no es amortizarnos sino llevarmos a colonizar y vivir en el plantea Marte.

Hace unos años, el Pentágono creó una expectativa mundial cuando dijo que iba a revelar todos sus documentos sobre la actividad extraterreste almacenada durante décadas. Como se pueden imaginar - si no recuerdan la información de este medio, por ejemplo, todo resultó un fiasco.

Los voceros del Pentágono ( el ministerio de Defensa de los Estados Unidos) dijo que no tenía tenía ninguna prueba concreta para afirmar que los alienígenas hayan estado o estén compartiendo este mundo con nosotros. Solo dijeron que siguenrecolectando datos, investigando y hasta cambiaron la denominacion de "OVNIS".

los ET de Burchett.jpg Seguidor de Donald Trump. El congresista que dice que hay extraterrestres viviendo en el fondo del mar. (Foto: A24.com)

Quien es el congresista "pro Alienígenas"

Como dijimos, se llama Tim Burchett. Tiene 60 años y es del partido Republicano. Forma parte de la mayoría que logró Donald Trump en la cámara baja con su victoria el 5 de noviembre pasado. Además tiene - cómo no - una buena relación con el presidente. A tal punto, que el mandatario lo elogió en las redes sociales.

trump y burchett.jpg

Trump lo definió como un guerrero conservador, que pelea para defender la seguridad de las fronteras, apoya a las bravías fuerzas armadas y un campeón de los negocios:"Tiene toda mi aprobacion", escribió el presidente norteamericano.

Por el momento, el nuevo ocupante de la Casa Blanca, no dijo una sola palabra sobre los extraterrestres de Burchett y el misterioso almirante.

Eso sí, el 2 de julio es el "día mundial del ovni". A estar atentos entonces y acercarse con una toalla a las costas de los mares. Tal vez, si los alienígenas están en el fondo del mar, decidan festejar la ocasión con los terricolas.