Día Mundial del Ovni: Qué dice el pentágono sobre el área 51 y los seres alienígenas en la Tierra

El 2 de julio de 1947, un objeto volador se estrelló en una zona del desierto de Nevada, en Estados Unidos. Cayó cerca del rancho Roswell y como nunca se supo bien de que se trató, se agregaron dos palabras: No Identificado. Así surgieron los OVNIS, los Objetos Voladores No Identificados, que impulsaron la vehemencia de todos los que creen que no estamos solos en el universo. Y no solo eso, nos visitan con frecuencia o quizás, están entre nosotros.