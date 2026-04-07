Pánico por un ataque terrorista en Estambul: 3 muertos cerca del consulado de Israel

Hasta ahora, ningún grupo reivindicó el ataque y las autoridades turcas no confirmaron si los tiradores tenían vínculos con organizaciones extremistas. Tampoco trascendió oficialmente la identidad de todos los muertos. Pero para las autoridades turcas califican a uno de los muertos como terrorista y al otro atacante detenido, también. El episodio provocó un fuerte operativo policial y una investigación judicial inmediata.

Turquía ahora busca determinar si fue una acción improvisada o parte de una amenaza más amplia. El gobierno de Erdogan siempre ha tratado de mostrarse como un negociador activo para la paz. En la guerra entre Rusia y Ucrania, entre Israel y Hamas y ahora, con el conflicto de Medio Oriente.

Atentado en Estambul con un terrorista muerto

El ministro de Justicia de Turquía informó que ya comenzó una investigación oficial por el tiroteo ocurrido en las inmediaciones del consulado de Israel en Estambul, donde un atacante murió y otros dos resultaron heridos tras un enfrentamiento armado con la Policía. Para las autoridades el tema es calificado como un atentado terrorista. Según informó el gobernador de Estambul, Davut Gül, los tres sospechosos (calificados de terroristas) se enfrentaron con efectivos policiales cerca de la sede diplomática israelí. Como resultado del intercambio de disparos, uno de los atacantes fue abatido y dos quedaron heridos. Además, dos agentes de policía sufrieron heridas leves.

Gül explicó ante la prensa que los agresores utilizaron fusiles y pistolas durante el ataque, una combinación que suele verse en los ataques vinculados con el terrorismo. El funcionario también precisó que no hay personal diplomático israelí en ese consulado desde hace dos años y medio.

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, los tres sospechosos llegaron vestidos con ropa de camuflaje, llevaban mochilas y estaban armados con fusiles de largo alcance. El enfrentamiento se produjo cuando fuerzas de seguridad turcas intervinieron en la zona del edificio diplomático.

Por su parte, el ministro del Interior, Mustafa Ciftci, indicó que los atacantes estarían vinculados a una organización de carácter religioso. Entre los implicados hay dos hermanos, y uno de ellos tiene antecedentes por tráfico de drogas. Pero siempre, en el marco de una acción de terrorismo.

ataque en Estambul Para las autoridades turcas, se trata de un atentado. La cancillería israelí agradeció a Turquía la rápida reacción de la policía. (foto: Gentileza BBC)

Agradecimiento de Israel

Rápidamente, el gobierno de Benjamín Netanyahu reaccionó ante el violento hecho cerca de su consulado en Estambul. La Cancillería israelí emitió un comunicado en el que “condena enérgicamente el ataque terrorista” perpetrado más temprano contra el consulado de Israel en Estambul y agradeció a Turquía por haber frenado a los atacantes.

“Apreciamos la rápida acción de las fuerzas de seguridad turcas para frustrar este ataque”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

“Las misiones israelíes en todo el mundo han estado expuestas a innumerables amenazas y ataques terroristas”, agregó el texto. que finaliza así: “El terror no nos va a detener”.