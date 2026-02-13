El Gobierno denunció por "terrorismo" a los manifestantes que causaron destrozos en la protesta contra la Reforma Laboral

Embed

Denuncias por terrorismo a los violentos en la zona del Congreso

Es una vuelta de tuerca más a lo que inició Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Era la secretaria de Seguridad, la número dos en el área. Y ahora, al frente del ministerio, se muestra resuelta para llevar a que respondan en la Justicia los responsables de la violencia del pasado miércoles.

Para eso, se han aportado a la Justicia todos los elementos que se recolectaron en estos días. Como la propia ministra dijo, muchas personas y grupos estaban siendo monitoreados por otros hechos violentos. Al estudiar las imágenes propias, de los medios de comunicación y por las redes sociales, el Gobierno logró hacer un completo "mapa" de los que causaron todo tipo de destrozos.

delincuencia en el congreso 1 Las imágenes de la violencia en torno al Congreso. Los responsables, a juicio, denunciados por el Gobierno. (Foto: Reuters)

Con esos datos, ahora se le pide al poder Judicial que actúe. En el primer día hubo casi 30 detenidos y luego quedaron muy pocos en esa condición. Sin embargo, la libertad de esas personas no significó nada para la investigación tras su actuación mientras se discutía la reforma laboral.

congreso violencia Acusados hasta de "terrorismo" están los que actuaron con violencia frente al Congreso. (Foto: Reuters)

La ministra Monteoliva, su cartera de Seguridad, reunió todos los datos para que la causa siga en la sede judicial. A quienes se los acusa de "terrorismo" podría corresponderle una dura pena. Al mismo tiempo, sería un hecho inédito ese nivel de condena por la violencia en la calle - descontrolada - para protestar contra el normal funcionamiento de uno de los poderes de la Constitución.

Adorni: "El que las hace las paga"

El Jefe de Gabinete del gobierno libertario no dejó pasar la oportunidad para saludar la decisión de la cartera de Seguridad. Escribió un mensaje en su cuenta de "X": "Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques".

adorni apoya a monteoliva

Para terminar, eligió unir dos caballitos de batalla del gobierno libertario. Uno, de Patricia Bullrich (ahora senadora) y otro, del presidente Javier Milei. EScribió Adorni: "El que las hace, las paga. Fin."