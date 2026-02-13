El Gobierno denunció por "terrorismo" a los manifestantes que causaron destrozos en la protesta contra la Reforma Laboral
Lo anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X. La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, ya había dicho que estaban identificados los protestantes más violentos en los alrededores del Congreso el pasado miércoles. Ahora se formaliza la acción penal con graves cargos contra ellos.
El Gobierno denunciará por "terrorismo" a los manifestantes que causaron destrozos en la protesta contra la Reforma Laboral.
Habrá una acción penal promovida por el Gobierno contra los responsables de la violencia mientras se trataba la reforma laboral. El Gobierno anunció una medida con la que irá más lejos que en otras protestas violentas cuando se han discutido leyes en el Congreso Nacional. Al día siguiente de los incidentes, la ministra de Seguridad de Nación, Alejandra Monteoliva, dijo que tenía identificados a los responsables de los mayores hechos de violencia. Ahora, se informó que contra ellos, se hará una denuncia penal.
"Querían generar muerte y caos", dijo la ministra para fundamentar el porqué de la acusación en sede tribunalicia. Así, el Gobierno nacional avanzará con una fuerte ofensiva judicial contra los manifestantes que protagonizaron los disturbios en las inmediaciones del Congreso durante las protestas contra la reforma laboral. Las denuncias incluirán hasta tipificación por "terrorismo" contra los responsables de los hechos violentos registrados durante la jornada, en un giro que endurece la respuesta oficial frente a las movilizaciones.
La denuncia presentada ante la Justicia Federal incluye cargos por atentado al orden constitucional, atentado contra la vida democrática, resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños, todos agravados por haber sido cometidos con el objetivo de “provocar terror” en la población y en los poderes públicos.
La ministra de Seguridad sostuvo que los episodios excedieron el marco de una manifestación tradicional y representaron una agresión directa contra las instituciones democráticas. En ese sentido, el Gobierno solicitó la investigación y detención inmediata de los responsables, que ya están sobradamente identificados.
Denuncias por terrorismo a los violentos en la zona del Congreso
Es una vuelta de tuerca más a lo que inició Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Era la secretaria de Seguridad, la número dos en el área. Y ahora, al frente del ministerio, se muestra resuelta para llevar a que respondan en la Justicia los responsables de la violencia del pasado miércoles.
Para eso, se han aportado a la Justicia todos los elementos que se recolectaron en estos días. Como la propia ministra dijo, muchas personas y grupos estaban siendo monitoreados por otros hechos violentos. Al estudiar las imágenes propias, de los medios de comunicación y por las redes sociales, el Gobierno logró hacer un completo "mapa" de los que causaron todo tipo de destrozos.
Con esos datos, ahora se le pide al poder Judicial que actúe. En el primer día hubo casi 30 detenidos y luego quedaron muy pocos en esa condición. Sin embargo, la libertad de esas personas no significó nada para la investigación tras su actuación mientras se discutía la reforma laboral.
La ministra Monteoliva, su cartera de Seguridad, reunió todos los datos para que la causa siga en la sede judicial. A quienes se los acusa de "terrorismo" podría corresponderle una dura pena. Al mismo tiempo, sería un hecho inédito ese nivel de condena por la violencia en la calle - descontrolada - para protestar contra el normal funcionamiento de uno de los poderes de la Constitución.
Adorni: "El que las hace las paga"
El Jefe de Gabinete del gobierno libertario no dejó pasar la oportunidad para saludar la decisión de la cartera de Seguridad. Escribió un mensaje en su cuenta de "X": "Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques".
Para terminar, eligió unir dos caballitos de batalla del gobierno libertario. Uno, de Patricia Bullrich (ahora senadora) y otro, del presidente Javier Milei. EScribió Adorni: "El que las hace, las paga. Fin."