Para el Financial Times, la nueva ministra Silvina Batakis es una "ex funcionaria provincial casi desconocida"

Para el medio especializado en economía el Financial Times, la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía - en lugar de Martín Guzmán - no es la respuesta que los mercados esperaban. En todo caso, en su título marca el enfoque central sobre la nueva titular del Palacio de Hacienda: "Argentina elige a un ex funcionario provincial como ministro de Economía", por el pasado de Batakis en tiempos de la gobernación de Daniel Scioli.