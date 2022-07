Silvina Batakis y su primera definición como ministra de Economía: "Voy a avanzar con la quita de subsidios"

"Y para hacer todo eso necesitamos asignar esos recursos en distintas posiciones y elementos que tiene la economía argentina y el presupuesto", confesó Batakis.

Silvina Batakis.webp "Necesitamos avanzar rápidamente con la reducción de los subsidios", fue la primera definición de Silvina Batakis como ministra de Economía.

Batakis consideró necesario tener una política tributaria

"Uno puede ser muy eficiente en la forma que se recauda. Nosotros necesitamos mejorar nuestra función tributaria. Necesitamos que la económica que no esté en la formalidad pueda estar. Y eso lleva tiempo y tenemos que ser eficientes para tener una política tributaria", reconoció Batakis en diálogo con El Destape Radio.

Además, la sucesora de Martín Guzmán, precisó: "No vamos a reducir la inflación a un dígito en el corto plazo, no se resuelve la inflación en 5 minutos. No es una pavada como decían en la gestión anterior, es un tema de larga tradición en Argentina".

Batakis y su experiencia en el ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires

Batakis y Daniel Scioli 1.jpg Silvina Batakis y Daniel Scioli cuando trabajaron juntos en la Provincia de Buenos Aires.

Además, Batakis también reveló detalles de su experiencia como titular del ministerio de Economía en la Provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015, durante la gobernación de Daniel Scioli. En ese sentido afirmó que “en 2015 terminamos con un déficit de un 1,5% en la Provincia, que es considerado equilibrio fiscal".

Y llevó un mensaje de tranquilidad ante tanta incertidumbre en las últimas horas. "Yo en particular siempre tendí a que las cuentas de la Provincia estuvieran en orden. La solvencia del Estado es de lo más importante que tiene un país, porque hace al prestigio, al orden y a la planificación. Esa será una tarea muy fuerte que vamos a tener en el Ministerio y siempre con la gente adentro”, señaló.

Batakis y su mirada sobre el acuerdo con el FMI

Por último, Batakis fue consultada acerca del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sobre la posibilidad de mantener la competitividad del dólar a pesar de los elevados niveles de inflación.

En ese marco, la reciente ministra argumentó: “Cuando uno mira el tipo de cambio multilateral, lo que encontramos es que la Argentina está en los niveles donde tiene que estar. No podemos perder competitividad, esto es cierto. Necesitamos que nuestros exportadores exporten más y que no estén especulando con lo que va a pasar el mes que viene. Pero la realidad hoy es que el tipo de cambio multilateral en la Argentina está en niveles que han sido también niveles competitivos en otros momentos de la historia”.

"Tenemos que ser realistas, las tensiones van a existir y tenemos que trabajar en forma conjunta con este programa económico y que vaya teniendo los ajustes necesarios para que la población pueda mejorar los niveles de vida”, finalizó.