Pedro Sánchez acorralado: se niega a renunciar y se desliga de la corrupción de sus socios del PSOE

Sánchez, camino a ser un paria que resiste en el poder

El presidente del gobierno español tiene una exigua mayoría que le permitió formar su tercer gobierno. Sumó a todo lo que pudo, sin importarle de donde venían. Unió a los partidos menores de autonomías con los separatistas vascos o los independentistas catalanes.

Entre ellos, fue clave, la negociación que trabó con Carles Puigdemont, el líder catalán que encabezó el inconstitucional "procés" (proceso en catalán) que terminó en la declaración de la independencia de Cataluña en 2017. Eso no se concretó, Madrid intervino al parlamento catalán y se inició un proceso que condenó a los separatistas. Desde entonces, Puigdemont huyó y se refugió en Bélgica.

Con ellos, pactó una ley de amnistía que a Sánchez le permitió tener los 7 votos necesarios para formar gobierno. Pero ahora, todo eso está en un tembladeral. Que se agita cada día más con las nuevas revelaciones que hace la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Encargada de investigar las causas de corrupción del gobierno socialista, desde allí salieron audios que desatan una red de corrupción y tráfico de influencias. Llamados en las entrañas del poder para hablar sobre el cobro o pagos pendientes de coimas. A eso se le suman posibles casos de prostitución, de los mismos actores del partido Socialista. Pedro Sánchez, se sacó de encima al tercero de su partido (él es el número 1) e insiste en que la corrupción no lo alcanza a su investidura.

sánchez y Cerdán en el PSOE.jpg En el reciente congreso del Partido Socialista. Pedro Sánchez y el ahora expulsado por corrupción, Cerdán el número 3 del partido. (foto: Gentileza ABC)

La Guardia Civil encontró pruebas dinero - millones de Euros - que fueron entregados a una empresa propiedad de Cerdán, que no hay justificativos para esa transferencia. Junto a Cerdán también aparece José Luis Ábalos, dirigente socialista en Valencia y que fuera ministro de Pedro Sánchez. Todos están relacionados con Koldo García Izaguirre, asesor del gobierno.

Pero Sánchez, resiste, pretende ser incombustible. Aunque su gobierno esté virtualmente paralizado. Por eso la frase con la que inicia esta nota ("sacar adelante un plan de gobierno para mejorar la vida de la gente").

El gobierno nacional tiene estos inconvenientes:

Lleva dos años sin presupuesto, por lo que debió prorrogar dos veces el presupuesto del año 2023

No puede imponer leyes por el momento, porque su alianza está a punto de romperse.

Los partidos de la coalición, con la aparición de más denuncias, revisa la continuidad del apoyo al presidente Sánchez.

Depende de ellos para superar una moción de censura, que podría hacerlo caer del poder.

La oposición pide la renuncia de Sánchez

Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, la principal oposición, tiene clara su estrategia contra Pedro Sánchez. Le pide en cuanta oportunidad tiene, dentro de recinto parlamentario o en cualquier momento, que renuncie. Sabe que no puede pedir una moción de censura. Teme que Sánchez, hábilmente, volvería con la polarización "democracia o la extrema derecha". Eso podría hacer que recupere la coalición para votar su continuidad en la presidencia del gobierno. Lo único que le interesa.

Entonces, el jefe de la oposición, hace sus propias cuentas. Dijo esta semana en el Parlamento español que le faltan solo 4 votos para lograr el número necesario para, entonces sí, avanzar con la moción que puede hacer caer al gobierno de Sánchez. Mientras no los tenga, no va a avanzar ni un solo paso. Feijoó presiona todos el tiempo para que Sánchez no resista la presión y renuncie. Hasta la conferencia episcopal española - ante este duro momento de la política - recomendó en un documento que se celebren nuevas elecciones.

El enemigo de Sánchez, que él construyó dentro de su partido

Llevaban años agazapados, esperando el momento y creen que es este. Es el sector de dirigentes del PSOE desplazados por Pedro Sánchez. ¿Quién hizo la depuración? Nada menos que Sánchez Cerdán. Entre los marginados, está una mujer: Adriana Lastra. Era la vicesecretaria general del Partido Socialista hasta 2022, en que Cerdán, por orden de Sánchez, la quitó del camino.

“Estos días adversos no pueden más que hacernos más determinados en la lucha contra la corrupción. Contra todo tipo de corrupción, también la moral, porque lo relativo a la prostitución que estamos leyendo en el auto me provoca arcadas como persona, como feminista, y como socialista”, dijo este viernes la dirigente desplazada. Son los que desde adentro del partido, también empujan para que caiga Pedro Sánchez.

Desde la causa contra su mujer a las grabaciones que pueden sentenciar a Sánchez

La amnistía a los independentistas, el acuerdo con Puigdemont o los ex ETA en el partido vasco de Blidú, son elementos que marcaron divisiones en la sociedad política. Sánchez pudo lidiar con todo eso. Hasta ahora. El cambio de tendencia comenzó con la causa judicial abierta contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencia.

Sánchez dijo que acusaron a su mujer para desestabilizarlo. Pero la causa sigue abierta en la justicia. Ahora llega este nuevo escándalo. Con el número tres del partido socialista y un asesor político y económico del gobierno. Entonces, los artilugios para mantenerse en el poder vuelven para agregar peso contra el presidente del gobierno.

Víctor Aldama es un empresario que reconoció - está grabado - haber participado en la "mordida" (coimas) con el gobierno. En esta semana, los periodistas le preguntaron si el caso de la "mordida" queda en el 3 del partido socialista o llegará hasta la Moncloa (la sede del poder del presidente del Gobierno). Aldama no dudó y dijo con firmeza: "Sí".

¿Se acaba la habilidad de Pedro Sánchez para evitar quedar comprometido en escándalos?