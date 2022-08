Pinchazos a mujeres en boliches de España: qué es el "needle spiking" que preocupa a Europa

La explicación está en el "neddle spiking". Alguien - seguramente hombres decía la policía inglesa en 2021 - había aplicado un pinchazo imperceptible a las mujeres para inocularles sustancias tranquilizantes. En los análisis hechos a las mujeres que hicieron las denuncias encontraron tranquilizantes o drogas más peligrosas como la ketamina.

controles para entrar a boliches.jpg controles en boliches para evitar el ingreso con jeringas o agujas (foto: Gentileza New York Times)

Una señal de alerta que se mantiene

La posibillidad de introducir sustancias tóxicas o peligrosas en bebidas es muy conocida. Cualquier persona sabe que no puede aceptar una bebida que no se haya abierto o preparado delante de sus ojos, por ejemplo en un boliche. Pero este es un recurso nuevo y peligroso. Las agujas tan delgadas no se notan si realizan un pinchazo mientras alguien salta o baila en una reunión, del tipo que sea.

tapa del new York times del 2021.jpg La primera señal de alerta sobre el "neddle spiking", un artículo de 2021 en el New York Times (Foto: Gentileza New York Times)

Una nueva forma de agresión tras la pandemia

La pandemia hizo que la gente se familiarizara con las jeringas y las agujas. Estaban en todos lados. con las vacunas, como llave para recuperar la "normalidad" pre pandemia. Pero al mismo tiempo comenzaron a aumentar los informes de este tipo de agresión. Mujeres que sienten un pinchazo mínimo y poco después son vulnerables por no poder controlar sus reacciones y su cuerpo.

El New York Times dio cuenta de la "novedad" en 2021 en Inglaterra, pero el fenómeno se replicó en Holanda, Bélgica y Francia. Y ahora España en este verano 2022. No en grandes proporciones como en otras agresiones de género. Pero las fuerzas policiales dicen que es un delito difícil de rastrear hasta el responsable. Basta un "needle picking" al pasar. Luego hay que esperar. O tal vez sea otro el agresor final. “Es un crimen realmente difícil”, repiten. Como paso previo a casos de simples agresiones hasta casos más graves como venganzas, violaciones o incluso causar la muerte por algún accidente que sobrevenga con la inoculación de una droga.

El artículo del Times en 2021 finalizaba con medidas que comenzaban a tomar por ejemplo, en la entrada de boliches. Revisar pertenencias para evitar que alquien pase con jeringas y agujas. Se tarda más en ingresar a un sitio colmado de personas. Pero luego, se puede estar más seguro.