El príncipe Andrés llegó a un acuerdo económico para suspender el juicio por abusos a una menor de edad

Para peor, los medios británicos aseguran que será la monarca quien deba salir al rescate financiero de su hijo, haciéndose cargo de pagar ese acuerdo millonario en dólares.

andres en la bbc.jpg El príncipe Andrés negó ante la BBC conocer a Virginia Guiffré. Ahora llegó a un acuerdo por US$14 millones para extinguir una acción judicial por abuso. (Foto: BBC)

Caída en picada

El 7 de enero publicamos una nota en la que relatábamos como se derrumbó como un castillo de naipes su estrategia en el caso. Desde negar que se conocían, a decir que tenía problemas físicos (no podía transpirar, y Virginia dijo que sudaba mucho) hasta decir que su único error fue ser amigo de Jeffrey Epstein, el financista condenado en EE.UU. por trata de personas.

El príncipe Andrés vio como sus argumentos se desmoronaron en poco más de 10 días. Después transcendió un informe en manos de la Justicia de Nueva York en el que aparecía que Virginia había recibido un pago para guardar absoluto silencio.

Pero se supo que el silencio que se pretendió comprar era para que no surgiera el nombre del príncipe Andrés. Eso precipitó la catástrofe.

La versión de un "acuerdo extrajudicial" comenzó a tomar forma. Los medios británicos revelaron un viaje de Sarah Ferguson, su ex esposa, a Suiza. El motivo habría sido ir a discutir con sus hijas (del matrimonio con Andrés) la venta de una propiedad en ese país para pagar parte del dinero que se le ofrecería a Virginia Giuffré para cancelar la prosecución del juicio.

isabel contrariada.jpg Isabel II, como madre, se haría cargo de pagar el acuerdo judicial de Andrés (Foto: Archivo)

Nubarrones en el Jubileo de Platino

La reina Isabel II tuvo un "Annus Horribilis" en 2021 ( murió su esposo, debieron operarla en octubre y encima, sobre el final del año, explotó la causa contra Andrés). El 2022 comenzó mejor: la reina recuperada de salud y dando un mensaje muy especial el 6 de febrero: para celebrar el día en que heredó la corona y comenzó a sumar años, hasta llegar a 70 como monarca británica, un récord histórico.

Pero esta noticia del arreglo económico del príncipe Andrés es un cimbronazo para toda la corona. De hecho, ya hay reclamos para que deje de tener los pocos privilegios que le quedan como integrante de la corona británica.

dayli mail.jpg la prensa británica habla de enojo con el príncipe Andrés por comprometer a su madre al pago del acuerdo con la joven Virginia Giuffre por 14 millones de dólares. (Foto: Daily Mail)

¿Mamá paga?

Es la primera consecuencia discutida hoy en día en Gran Bretaña. La reina Isabel II se haría cargo de pagar toda o parte del acuerdo para detener el juicio. Son 14 millones de dólares (12 millones de libras esterlinas). ¿Por qué la madre debe salir al rescate de su "hijo preferido" según la prensa especializada en la casa real?

En todo caso, semejante erogación no puede resultarle gratuita al propio Andrés. Hay que recordar que por este escándalo perdió derechos para representar a la Corona en actos oficiales.

Sin embargo, pese a todo, aún es heredero al trono. Su hermano mayor, Carlos, es el primero. Pero Andrés figura en séptimo lugar. Cosa que muchos desconocen.

Quienes están indignados con el príncipe no solo no quieren que "mamá pague". También exigen que Andrés ya no pueda ser nunca más, heredero al trono.

principe andres y acusadora.jpg Una imagen vale más que 1.000 palabras. Con esta foto, Andrés no pudo insistir en que no conocía a la denunciante de abusos reiterados cuando era menor de edad (Foto: Archivo)

Un libro y... ¿una película?

Como si fuera una pesadilla que parece no tener final, el escándalo puede extenderse por mucho más tiempo. Es que ya está todo planteado como para que Virginia Giuffré escriba un libro. Algo que ya había anticipado.

Pero este tipo de proyectos no vienen solos. Si el libro es un éxito, una película es el paso siguiente. Bio-pic, película en el cine o miniserie por plataformas de streaming.

Otro disgusto para la reina, que ya tiene 95 años.