"Pis, pis": Nicolás Maduro y el video de su particular manera de cantar un clásico tema de John Lennon

Desde entonces, Trump tomó una política agresiva de presión militar. Hundió lanchas en aguas internacionales, que denunció como "naves de narcos"; envió naves a El Salvador como base cercana y el último paso lo dio destinando a la zona al mayor portaaviones de su flota: el Gerald Ford (por el expresidente de ese país).

Maduro no es tonto. Solo con ese portaaviones, en un eventual conflicto militar, no tendría la menor posibilidad de victoria. Incluso, si fuera él un blanco militar, su futuro estaría sellado. Por eso ahora, intenta un último manotazo: cantarle a la paz para "seducir" a Trump. El problema es que si lo escuchan en la Casa Blanca, no solo no le van a entender, se van a molestar: su manejo del inglés es pésimo.

Embed

"Imagina a toda la gente/viviendo la vida en paz"

Eso dice en uno de sus versos la clásica canción de John Lennon, compuesta en 1971 y que es un himno mundial por la paz. Solo con su piano, compuso y ejecutó esa melodía tan emocionante como vibrante por su letra. Bueno, Maduro, tal vez con buena intención, quiso dedicársela a la Casa Blanca, pero la destruyó. Su pronunciación es pésima y las pocas palabras que lanzó al aire cantando eran un invento que "sonaba" como la letra genial de John Lennon.

Pero tomemos el fondo del asunto. Si realmente quiere "hacer todo por la paz", debería comenzar por reconocer su estafa en las elecciones y que violentó la voluntad popular. Les pidió a los más jóvenes que busquen la letra de la canción "que dejó John Lennon como un himno para toda la humanidad".

USS Gerald Ford EL mayor portaaviones de Estados Unidos, en aguas internacionales cercanas a Venezuela. Mientras tanto, Maduro maltrata al himno de la paz "imagine", con su propia versión de la canción compuesta por Jon Lennon. (foto: Gentileza DW)

Sin embargo, cargó nuevamente contra Trinidad y Tobago por "prestar" sus costas para ejercicios militares amenazantes para Venezuela. "Así, amenazan gravemente a la paz de todo el Caribe", previno Maduro. Convocó a los civiles y militares de los estados fronterizos con Trinidad y Tobago a mantenerse en alerta permanente para no ser atacado. "No vamos a permitir que se roben el gas y petróleo venezolano", advirtió.

Y luego de afirmar que quieren convertir a Venezuela en un estado colonia de los gringos, lanzó como advertencia en su inglés casi propio: "Al pueblo de los estados unidos. Listen to me ("escúchenme", en inglés, lo que mejor pronunció): war in the Caribe, war en Sudamérica... ¡No! ("no a la guerra en el Caribe y Sudamérica").

"War eternal... ¡No! 'Pis' (sic)... yes" ("guerra eterna, no; paz, sí").

Ahora, el trabajo debe ser para los traductores de la Casa Blanca cuando vean el mensaje. De eso pueden depender las instrucciones del presidente Trump al portaaviones Ford. Nada Menos.